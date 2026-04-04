Cea mai bună băutură de dimineață, conform specialiștilor: îți ajută rinichii să funcționeze bine

De ce apa este băutura ideală pentru rinichi

Specialiștii în nutriție recomandă apa ca fiind cea mai bună alegere pentru a începe ziua. Consumul de apă dimineața sprijină rinichii prin menținerea hidratării și îmbunătățirea circulației sângelui.

„Apa este cea mai bună băutură de dimineață pentru rinichi, deoarece le oferă ceea ce au nevoie pentru a începe ziua”, spune Beverly Garden, RD.

Rinichii conțin milioane de nefroni care acționează ca filtre pentru sânge.

„Apa și lichidele mențin acest sistem funcțional. Când ești bine hidratat, rinichii pot elimina mai ușor toxinele și excesul de vitamine și minerale prin urină”, explică nutriționista Jen Hernandez.

Urina diluată, care apare atunci când bei suficientă apă, susține sănătatea rinichilor. O cantitate de cel puțin 3 litri de urină zilnic este asociată cu o funcție renală mai bună în timp, în timp ce mai puțin de 1 litru pe zi este asociat cu deteriorarea acesteia.

În plus, deshidratarea afectează hormonii care reglează tensiunea arterială, punând presiune suplimentară asupra rinichilor și crescând riscul de pietre la rinichi, conform specialiștilor.

Hidratarea îmbunătățește fluxul sanguin

Deshidratarea poate reduce volumul de sânge, crescând concentrația de sodiu. Organismul răspunde prin îngustarea vaselor de sânge, ceea ce crește temporar tensiunea arterială.

Deși un pahar de apă nu rezolvă hipertensiunea, hidratarea ajută la menținerea fluxului sanguin, reducând efortul inimii.

Alte sfaturi pentru sănătatea rinichilor

Pe lângă hidratare, un stil de viață sănătos face diferența. Iată alte sfaturi pentru sănătatea rinichilor.

Adoptă o dietă echilibrată : dieta mediteraneană și dieta DASH, bogate în fructe, legume și proteine vegetale, sunt benefice pentru rinichi.

: dieta mediteraneană și dieta DASH, bogate în fructe, legume și proteine vegetale, sunt benefice pentru rinichi. Evită băuturile zaharoase : consumul excesiv de băuturi îndulcite crește riscul de diabet, un factor de risc pentru bolile renale. Hernandez menționează un studiu care arată că peste șapte porții de băuturi zaharoase pe săptămână cresc semnificativ riscul de boli cronice de rinichi.

: consumul excesiv de băuturi îndulcite crește riscul de diabet, un factor de risc pentru bolile renale. Hernandez menționează un studiu care arată că peste șapte porții de băuturi zaharoase pe săptămână cresc semnificativ riscul de boli cronice de rinichi. Cunoaște-ți factorii de risc: aproximativ 1 din 7 adulți din SUA suferă de boli cronice de rinichi, dar 90% nu sunt conștienți de această afecțiune. Dacă ai antecedente familiale de diabet, hipertensiune arterială sau alte afecțiuni asociate, discută cu medicul tău despre testele necesare, scrie Eating Well.