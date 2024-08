Un stil de viață sănătos, care include o alimentație echilibrată, exerciții fizice regulate și monitorizarea atentă a glicemiei, ne poate ajuta să menținem un nivel optim de zahăr în sânge, protejându-ne astfel împotriva bolilor metabolice. De aceea este important să consultăm un medic specialist pentru a primi recomandări personalizate privind controlul glicemiei și managementul diabetului zaharat.

Glicemia: definiție și rol

Glicemia este concentrația de glucoză din sânge și constituie principala sursă de energie pentru organismul uman. La rândul ei, glucoza provine din alimentele pe care le consumăm zi de zi, iar corpul descompune majoritatea acestor alimente în glucoză, pe care apoi o eliberează în sânge.

Glicemia se măsoară în miligrame pe decilitru (mg/dl) sau milimoli pe litru (mmol/l), conform informațiilor publicate pe site-ul MedLinePlus. Nivelul de glucoză din sânge este reglat de hormonii insulină și glucagon, care sunt secretați de pancreas. Absorbția glucozei din sânge în celule este facilitată de insulină, care este folosită pentru a produce energie sau este stocată pentru o utilizare ulterioară.

Un nivel crescut al zahărului în sânge este cunoscut sub denumirea științifică de hiperglicemie

Recomandări Destinul tragic al Mariei, femeia care a murit la 45 de ani operată la mandibulă, deși suferise un infarct. Malpraxis „pedepsit” de justiție cu 150.000 de euro

În schimb, celălalt hormon, glucagonul, are un efect opus insulinei, și stimulează eliberarea de glucoză din rezervele de energie atunci când nivelul de zahăr din sânge scade prea mult, printr-un proces de transformare a glicogenului din ficat în glucoză.

Ce este diabetul zaharat și de câte feluri este

Termenul de diabet zaharat se referă la o boală cronică netransmisibilă, care este caracterizată prin niveluri ridicate de glucoză în sânge. Această afecțiune provoacă o serie de modificări la nivelul metabolismului glucidelor, lipidelor și proteinelor, fiind asociată, spre exemplu, cu deficiențe în secreția de insulină, insulinorezistență sau, în unele cazuri, cu ambele. În cazul bolnavilor de diabet, corpul acestora fie nu produce suficientă insulină, fie nu o poate utiliza în mod eficient sau ambele.

În aceste condiții, o cantitate prea mare de glucoză rămâne în sânge, în loc să fie transportată către celule. Pe termen lung, nivelurile ridicate de glucoză pot duce la complicații grave de sănătate. De aceea, este esențial ca persoanele cu diabet să își mențină nivelul de glucoză din sânge în limite normale.

Este important de știut că există trei tipuri principale de diabet zaharat: diabetul de tip I, care este insulinodependent și necesită administrare de insulină, diabetul de tip II, care reprezintă aproximativ 90% dintre cazuri și este frecvent asociat cu obezitatea, și diabetul de tip gestațional, care apare la femeile însărcinate, de obicei în cel de-al doilea sau al treilea trimestru de sarcină.

Recomandări Care este adevărata miză a recalculării pensiilor: Guvernul plafonează 700.000 de pensii, unele pentru cel puțin 5 ani

Ce se întâmplă dacă glicemia este prea mare

Un nivel crescut al zahărului în sânge, care este cunoscut sub denumirea științifică de hiperglicemie, este adesea asociat cu diabetul și cu prediabetul. Printre simptomele unui nivel ridicat al glicemiei se numără setea excesivă, starea de oboseală sau slăbiciunea, durerile de cap, urinările frecvente și vederea neclară.

Dacă te confrunți cu unul sau cu mai multe dintre aceste simptome va trebui să consulți un medic specialist sau un nutriționist. Este posibil să fie necesară ajustarea dietei, a planului de activitate fizică sau al medicației pentru diabet.

O glicemie prea mare poate fi, de asemenea, cauzată de alte afecțiuni care influențează nivelul de insulină sau de glucoză din sânge, cum ar fi problemele cu pancreasul sau cu glandele suprarenale. În mod normal, organismul reglează nivelul de zahăr din sânge prin producerea insulinei, un hormon care permite celulelor să utilizeze glucoza din sânge.

Astfel, insulina joacă un rol esențial în menținerea glicemiei în limite normale. Atunci când producția de insulină este perturbată poate să apară prediabetul sau diabetul. Odată ce ai fost diagnosticat cu una dintre aceste afecțiuni cronice trebuie să menții glicemia la un nivel normal pentru a preveni orice complicație, mai precizează specialiștii de la MedLine Plus.

Recomandări Noi detalii din dosarul fraților Tate: sunt acuzați că au exploatat sexual 34 de tinere. DIICOT a pus sechestru pe 16 mașini de lux

Ce se întâmplă dacă glicemia este prea mică

Un nivel scăzut al glicemiei, cunoscut sub numele de hipoglicemie, apare atunci când nivelul de zahăr din sânge coboară sub valorile normale. Pentru multe persoane care suferă de diabet asta înseamnă o glicemie de sub 70 mg/dl. Simptomele hipoglicemiei includ, între altele, tremurat, transpirație, stare de nervozitate, anxietate, iritabilitate, confuzie, amețeli și senzație de foame.

Nivelurile scăzute ale glicemiei sunt frecvente la persoanele cu diabet de tip I și tip II care urmează un tratament medicamentos specific pentru această afecțiune. Deși se întâmplă destul de rar, o persoană poate să aibă glicemia scăzută fără să sufere de diabet. În astfel de cazuri, scăderea glicemiei poate fi cauzată de afecțiuni precum boli hepatice, renale sau deficiențe hormonale.

De asemenea, anumite medicamente, cum ar fi cele pentru inimă și antibioticele, pot să provoace hipoglicemie. În oricare dintre situații este recomandat ca persoanele respective să consulte un medic specialist ca să verifice nivelul glicemiei și ca să primească tratament adecvat.

Valorile normale de glicemie în funcție de vârstă

În cazul în care te simți obosit, amețit ori ai grețuri, vedere încețoșată sau furnicături la nivelul mâinilor și al picioarelor este posibil să experimentezi fluctuații ale glicemiei. Atunci când mergi la medic pentru analize este important să cunoști valorile normale ale glicemiei, care pot varia în funcție de vârstă, de diverse afecțiuni medicale și de alți factori, astfel:

88-120 mg/dl, pentru persoanele cu vârste sub 59 de ani, care nu prezintă alte afecțiuni medicale în afară de diabetul zaharat;

100-140 mg/dl, pentru persoanele cu vârste de peste 60 de ani sau pentru cele care prezintă alte afecțiuni medicale, cum ar fi boli cardiovasculare, pulmonare sau renale;

Este important ca persoanele cu istoric de hipoglicemie sau cu dificultăți în recunoașterea simptomelor hipoglicemiei să fie atent monitorizate.

În același timp, Asociația Americană a Diabetului (ADA) recomandă următoarele valori-țintă ale nivelului de glucoză din stânge pentru persoanele cu diabet zaharat:

80-130 mg/dl, înainte de mese;

sub 180 mg/dl. la două ore după mese.

Valorile-țintă de glucoză din sânge pot să difere în funcție de vârstă, de alte probleme de sănătate pe care le ai, precum și de alți factori. De aceea, este bine să iei legătura cu medicul de familie pentru a stabili cel mai bun interval-țintă pentru tine.

Ce spun ghidurile ADA în materie de limite glicemice

Multe autorități din domeniul sănătății – inclusiv Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) – explică nivelurile de glucoză și pe ce aspecte ar trebui să se concentreze persoanele cu diabet zaharat pentru a atinge un nivel optim al glicemiei. De asemenea, Standardele de îngrijire 2023 ale ADA reprezintă un alt ghid orientativ pentru diabetici deoarece mulți profesioniști din domeniu urmează acest set de linii directoare atunci când lucrează cu pacienții lor.

Cu toate acestea, o valoare sau un interval specific de glucoză în sânge nu este posibil întotdeauna nici chiar la ADA deoarece organizația de diabet și multe altele similare se bazează adesea pe testul mediu pe trei luni, care este cunoscut sub numele de hemoglobină A1C.

Stabilit la începutul anilor 1990, acest test este standardul numărul 1 al gestionării diabetului, chiar dacă experții ADA și mulți alții observă că are limitări, cum ar fi faptul că nu ține cont în mod corespunzător de variabilitatea glicemiei, precizează specialiștii de la HealthLine.com.

Cu toate acestea, ADA precizează în ghidurile sale că diferitele grupe de vârstă ar trebui, în general, să se orienteze către un anumit test A1C, deși și acest lucru poate depinde de circumstanțele fiecărui individ și poate depinde de ceea ce acesta și mediul acestuia cred că ar fi mai bine pentru el.

Un test A1C este utilizat pentru a măsura nivelul mediu de zahăr din sânge în ultimele trei luni

ADA utilizează un „convertor A1C în glucoză”, care este cunoscut sub numele de glucoză medie estimată (eAG). Acesta ghidează persoanele diabetice și medicii lor în a decide care ar putea fi obiectivele glicemice ideale.

Ce este un test A1C

Un test A1C, denumit și hemoglobină glicozilată, este un instrument standard de diagnosticare, utilizat pentru a măsura nivelul mediu de zahăr din sânge al unei persoane în ultimele trei luni (90 de zile). Acesta reflectă cât de bine este controlată glicemia în acea perioadă de timp, oferind o imagine clară pe termen lung a nivelului de glucoză din sânge, și poate ajuta la prezicerea riscului de complicații ale diabetului, potrivit Brendei Peralta, dietetician și educator certificat în diabet, citată de Forbes.com.

Testul utilizează o mică probă de sânge pentru a analiza cantitatea de hemoglobină – o proteină care se găsește în celulele roșii din sânge, care transportă oxigenul și se leagă de moleculele de glucoză. Cu cât nivelul de glucoză din sânge este mai ridicat, cu atât mai multă hemoglobină se va lega de acesta și va fi detectată de testul A1C.

Valoarea indicată este exprimată ca procente, cele mai mari aratând niveluri mai ridicate de glucoză în sânge. O valoare sănătoasă A1C pentru o persoană fără diabet este între 4% și 5,7%. În schimb, o valoare situată între 5,7% și 6,4% este considerată prediabetică, în timp ce 6,5% și peste sunt valori sinonime cu diabetul.

Un detaliu care trebuie luat în considerare cu privire la numărul A1C este că persoana în cauză poate fi afectată de alte afecțiuni medicale, cum ar fi anemia, ceea ce ar putea duce la o citire inexactă. Acesta este și motivul pentru care se recomandă, de obicei, analizarea unor valori suplimentare, cum ar fi glicemia a jeun (pe nemâncate), împreună cu un număr A1C.

Vezi şi alimente care scad glicemia!

Urmărește-ne pe Google News