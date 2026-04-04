„Japca” este o metodă de pescuit prin care pescarul nu pune momeala în cârlig pentru ca peștele să o apuce cu gura. La japcă, din mersul ușor al bărcii, pescarul lansează „ancora” (cârligul cu brațe ascuțite) acolo unde sunt mulți pești, pentru a-l agăța forțat. Pescarul nu așteaptă ca peștele „să muște” și ca ancora să se înfigă oriunde în corpul acestuia. 

Analizând primele patru impulsuri ale domnului Bolojan în privința scumpirii petrolului, pe care le reiterez aici, am realizat că domnia-sa nu face politică fiscală, ci braconează și în cazul scumpirii carburanților, la fel cum prin majorarea intempestivă a TVA, a accizelor, prin tăieri de burse, înghețări de venituri și scumpirea energiei electrice nu a făcut altceva decât să buzunărească populația captivă și să bage economia în recesiune.

Primul impuls: să râdă de tine, ca la japcă

Nu mă refer doar la prima reacție a ministrului PSD al Energiei (un demnitar foarte necopt), care ne asigura după saltul petrolului la debutul războiului din Iran (28 februarie 2026) că motorina nu va ajunge la 10 lei. 

Bolojan a râs chiar și mai tare de tine. El a adoptat în 12 martie 2026 proiectul de buget (cu probabil cea mai mare întârziere vreodată față de termenul legal: 15 noiembrie din anul anterior).

Ai fi putut presupune că a adoptat proiectul de buget cu o întârziere atât de mare, întrucât a ales măsurile fiscale cele mai potrivite pentru limitarea efectelor scumpirilor, cu alte cuvinte, pentru a decide prin modificarea Codului Fiscal reducerea accizelor la carburanți pe care tocmai le mărise cu 10% la 1 ianuarie 2026 (a treia oară în ultimele 12 luni) și să lase banii înapoi în economie.

Nici gând. După ce a râs de tine, a ales să și ignore efectele scumpirii petrolului asupra economiei. 

Al doilea impuls: să speculeze criza prin decapitalizarea economiei deja în recesiune

Turbulențele au dat peste cap piața financiară globală între 12 și 20 martie 2026, pe măsură ce piețele au realizat că în Iran nu e atât de ușor ca în Venezuela. Ce a făcut Bolojan? „A dezbătut” bugetul în Parlament, după aprecierea mea făcând să sclipească propriile calități – respectiv incompetența, indiferența și iresponsabilitatea

Când criza nu mai putea fi ignorată și când toate statele europene decideau măsuri de reducere de accize și/sau TVA, în cel mai potrivit cadru cu putință – dezbaterea bugetului în Parlament – Bolojan a ales japca.

A ținut accizele (proaspăt majorate) la cel mai ridicat nivel din istorie, iar TVA-ul, prin majorarea căruia tocmai a buzunărit anul trecut populația, l-a aplicat la cel mai mare preț al carburanților din România vreodată. 

Adică a ales să speculeze criza, așa cum Guvernul României sau Banca Națională a României a mai făcut-o și în pandemie (cum am arătat atunci, în aprilie 2020). Prețurile urcau la cer, iar ei își frecau mâinile că încasează TVA la un preț, în opinia mea, greu de suportat pentru economia României aflată deja în recesiune.

Al treilea impuls: să mimeze că face ceva, în scop de japcă

După ce au măscărit dezbaterile pe buget (exact când trebuia să acționeze), bucurându-se că decapitalizează economia și ignorând realitatea, Guvernul Bolojan s-a gândit să mimeze că face ceva. Cum? Prin „japcă”.

Am detaliat în Libertatea, indicând consecvența guvernamentală în delincvențe, relevată strălucit de ideea „strategilor de lungă durată”, a plafonării adaosului la carburanți, pentru companii (la 50% din media anului 2025). 

Un nou semn de delincvență guvernamentală, în care „neica” de la Oradea consideră legitim să facă el businessplanuri pentru companii. Deci al treilea impuls a fost „japca” de la companii – noi vă spunem cât este adaosul.

Nu trebuie să mire pe nimeni că această nouă manifestare a delincvenței a condus la creșterea primei de risc pentru împrumuturile României. Cine ar vrea să investească în România și, la un moment dat, vreun „neica” Bolojan să demonstreze că statul de drept este mult în urma „dreptului” grupurilor de interese din anticamerele guvernului?

În esență, Bolojan a mimat că face ceva, luând o nouă măsură păguboasă pentru economie. A dispărut ca prin farmec „limitarea la 50%”, fiind înlocuită cu „limitarea la 100%”. Știți ce înseamnă asta? Cartel. Am văzut-o și la asigurările RCA.

În condiții de economie de piață, atunci când Guvernul intervine cu bocancii și plafonează adaosul comercial, ce se întâmplă? Toți operatorii economici simt că au liber la monopol și se cartelizează. Maxim 100%? Punem 100%. Mulțumim din inimă Bolojanului! Eventuale „reduceri” prin persuasiune au fost plătite deja în avans de populație – ați văzut asta și la „plafonarea” la electricitate.

Al patrulea impuls: mușcă, dar îl mai las

În articolul din Libertatea publicat săptămâna trecută  arătam clar soluțiile pentru situația de facto în care ne-a adus inacțiunea guvernului: România, în recesiune, trebuie să fie competitivă, în condițiile în care 13 țări din UE 27 aveau deja prețul benzinei mai mic, iar nouă țări din UE 27 aveau motorina mai ieftină.

Prețurile la benzină și motorină din România sunt printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Foto: Dumitru Angelescu

Soluția arătată atunci (27 martie 2026) era anularea imediată a rundei de majorări de accize la carburanți implementată la 1 ianuarie 2026, cea care a scumpit carburanții atunci cu circa 30 de bani pe litru, iar ulterior, dacă economia este încă amenințată, să fie considerată o nouă reducere de accize și chiar TVA (pe modelul țărilor europene).

În replică, domnul Bolojan s-a umplut de penibil, bâiguind ceva cu „infringement dacă reducem TVA-ul la carburanți”, în condițiile în care multe state europene o făcuseră deja.

Abia acum, la o săptămână, ghiciți care e soluția lui Bolojan? A scris Libertatea în 2 aprilie: „Grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a stabilit joi, 2 aprilie 2026, soluția pentru reducerea prețului la motorină, în urma discuțiilor cu operatorii din piață. Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru”.

Wow! Grupul de lucru… vă dați seama câți oameni din „grupul de lucru” sunt plătiți amețitor, ca să copieze soluțiile propuse în Libertatea, mult prea târziu? 

Wow! Vă dați seama că deciziile de politică fiscală (care sunt suverane ale statului democratic, spre deosebire de cele comunistoide gen „plafonarea”) se negociază cu „operatorii de piață”? Ce să negociezi? La accize este simplu – operatorii sunt „cărăuși” de accize: o iau de la populație și firme și o transferă integral la buget.

De ce a fost nevoie de o lună în plină criză ca să întârzie o măsură evidentă acel „grup de lucru”? 

De ce a fost nevoie să ne râdă în nas (primul impuls)?

De ce a fost nevoie ca Guvernul să speculeze criza (al doilea impuls), livrând, în schimb, recesiune și inflație înaltă?

De ce a fost nevoie ca Guvernul „să se facă că face” (al treilea impuls), în esență pe principiul bancului cu pescari goi de la jumătate în jos, care își foloseau propriul corp în loc de momeală? „Mușcă, dar îl mai las”.

Opinia mea este una simplă: strategia de politică fiscală a actului guvern este japca. Pentru fiecare „pește” scos la mal (grupurile de interese din anticamerele puterii, abonate la buget), alți cinci sau 10 sunt vătămați grav (economia reală). Iar dacă îndrăznesc să scape, Guvernul le-a arătat deja cum îi tratează: îi buzunărește.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ștefan Iancu, despre succes, presiune și copilărie: „Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Unica.ro
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.RO
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
GSP.RO
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Parteneri
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Libertateapentrufemei.ro
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Alte știri

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
Știri România 05 apr.
„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Știri România 05 apr.
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Adevarul.ro
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta
Viva.ro
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Monden

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Stiri Mondene 05 apr.
Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Stiri Mondene 05 apr.
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
ObservatorNews.ro
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Parteneri
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax.ro
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Redactia.ro
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
KanalD.ro
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Politic

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Politică 03 apr.
Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Politică 03 apr.
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala
Spotmedia.ro
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala