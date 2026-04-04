Camionagiu polonez condamnat la închisoare în Franța, după un control de rutină pe autostradă

Un cetățean polonez în vârstă de 70 de ani a fost condamnat, marți, 31 martie, de tribunalul din Le Puy, regiunea Auvergne, Franța, la un an de închisoare cu executare, o amendă de 324.448 de euro și plata unor despăgubiri de peste 680.000 de euro.

Șoferul de TIR a fost oprit de vameșii din Clermont-Ferrand în localitatea Lorlanges, în timp ce transporta mai multe produse contrafăcute. Controlul a avut loc pe 17 iulie 2024, când camionagiul circula pe autostrada A75, transportând o încărcătură din Spania către Paris.

Marfă contrafăcută, evaluată la sute de mii de euro

În urma verificărilor, agenții vamali au descoperit în vehicul cinci paleți care conțineau aproape 100.000 de capace și ambalaje pentru parfumuri de lux.

Produsele, care purtau numele a aproximativ 30 de mărci de lux, au fost estimate la o valoare de 324.448 de euro. Pe lângă amenda aplicată, instanța a dispus și plata unor prejudicii de peste 680.000 de euro, suma totală pe care bărbatul trebuie să o achite depășind astfel un milion de euro.

Pe lângă condamnarea la închisoare, autoritățile au emis și un mandat european de arestare pe numele bărbatului, fiind urmărit penal pentru contrabandă.

Anul trecut, tot în Franța, un șofer român de TIR a fost condamnat la o amendă de peste 25 de milioane de euro și o pedeapsă de 10 ani de închisoare după ce în camionul său au fost descoperite 438 de kilograme de cocaină. Ofițerii au găsit mai întâi o sumă mare de bani, telefoane și sisteme de conexiune la internet în cabină, după care au dat de drogurile în valoare de zeci de milioane de euro.