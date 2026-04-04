În pragul Floriilor și cu Paștele deja simțit în aer, curtea Ministerului Agriculturii s-a transformat într-un loc viu, plin de culoare, mirosuri și gusturi care spun, fiecare în felul lor, povestea unei Românii autentice.

Târgul „Gustul Tradiției – Târg Pescăresc de Florii”, care are loc în perioada 3-5 aprilie 2026, adună oameni, tradiții și bucuria simplă a mesei împărțite.

Cât costă un borș pescăresc pregătit pe loc

De cum pășești printre standuri, ești întâmpinat de aburii fierbinți ai borșului de pește și de aroma intensă de storceag, gătit ca în Delta Dunării.

Pe grătare sfârâie peștele la plită, iar în vitrine îți fac cu ochiul batogul de sturion, produsele afumate și zacusca de pește, pregătite după rețete păstrate cu grijă din generație în generație.

Salata de icre, fină și cremoasă, completează tabloul, alături de alte specialități recunoscute chiar și la nivel european.

Totul se calculează la porții de o sută de grame. Calcanul e 29 de lei, sturionul 25 de lei, crapul 16 lei, somnul e 18 lei, iar dorada roșie costă 20 de lei.

Borșul pescăresc se vinde la 25 de lei, iar pentru o porție de rapane din Marea Neagră trebuie să plătiți 35 de lei.

Sarmale de pește sau chifteluțe fragede

Atmosfera nu este doar despre gust, ci și despre trăire. Organizatorii promit, și chiar oferă, momente artistice pline de energie, cu interpreți de muzică populară care aduc pe scenă ritmuri cunoscute și îndrăgite.

Printre acorduri și aplauze, vizitatorii își fac loc printre standuri, zâmbesc, gustă, povestesc. E o bucurie colectivă, o sărbătoare în miniatură.

La standul celor de la Casa Lotca Jurilovca, tradiția pescărească prinde viață. Vizitatorii sunt întâmpinați cu bunătăți din pește autohton: crap, șalău, calcan sau chefal.

Toate sunt transformate în preparate savuroase: sarmale de pește, chifteluțe fragede, icre de crap, zacuscă și, desigur, storceagul nelipsit.

Cinci chifteluțe de vând cu 24 de lei, iar pentru trei mici exclusiv din carne de pește doritorii trebuie să plătească 30 de lei.

Cozonacul se vinde ca pâinea caldă: 90 de lei kilogramul!

La câțiva pași, Mangalița De La Racovița aduce în prim-plan gustul autentic al produselor din carne de mangaliță.

Slănina groasă, „de o palmă”, jumările crocante și cârnații aromați îi fac pe vizitatori să se oprească, să guste și să plece mai departe cu pungi pline.

Nici iubitorii de produse de panificație nu sunt uitați. Pâinea artizanală cu maia naturală, fără drojdie, stă alături de cozonaci rumeni, babă bucovineană, pască și poale-n brâu, toate aducând aminte de mesele în familie, de copilărie și de liniștea sărbătorilor petrecute acasă. Cozonacul e 90 de lei kilogramul.

Păstrăvăria Valea Stânii Zăganu vine cu o poveste simplă și curată: păstrăv crescut în ape de munte, în inima munților din Slănic.

„Este un produs care vorbește despre grijă, despre natură și despre respect pentru calitate”, spun organizatorii.

Toate preparatele din pește sunt gătite pe loc

La rândul lor, vinurile de la Stațiunea de Cercetare Pietroasa completează perfect experiența. Cu o tradiție legată de dealurile Buzăului și de legenda „Cloșca cu Puii de Aur”, aceste vinuri aduc în pahare nu doar arome rafinate, ci și o istorie bogată.

Iar la standul Restaurantului Cherhana Victorița Pescărița, spectacolul este complet! Preparatele din pește sunt gătite pe loc, sub privirile curioase ale vizitatorilor. De la pește afumat și salată de icre, până la pateuri fine, totul este proaspăt, gustos și pregătit cu pricepere.

Oamenii prezenți în ploaie, în primele ore de la deschidere, vorbesc despre o „întâlnire cu rădăcinile, cu bucuria lucrurilor simple și cu emoția sărbătorilor care se apropie”.

Iar pentru cine vrea să încerce un rachiu de gutuie sau o țuică „academică” de prune trebuie să plătească între 35 de lei și 90 de lei pentru o sticluță specială, tocmai bună de servit acasă.