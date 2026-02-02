O cursă de noapte între capitala Ankara (Turcia) și orașul Kars, situat în estul Anatoliei, a devenit tot mai populară printre turiști, datorită Trenului Turistic Eastern Express, care a devenit la nivel internațional drept una dintre cele mai impresionante călătorii cu trenul din lume.

Cel mai râvnit tren din Turcia

Cu ritmul său domol, cabinele confortabile, peisajele spectaculoase și opririle pitorești, Eastern Express devine o poveste care se desfășoară pe șine, prin inima Anatoliei. Trenul circulă în ambele sensuri între Ankara și Kars, dar călătoria dinspre capitală spre est, prin decorul dramatic al Anatoliei, este cea mai populară alegere.

Trenul pleacă de trei ori pe săptămână din fiecare oraș, iar biletele pot fi achiziționate online. Fiind cea mai solicitată cursă feroviară din Turcia, biletele se epuizează rapid, așa că rezervarea din timp este esențială. Călătoria durează aproximativ 24 de ore și oferă cabine cu paturi, peisaje spectaculoase și opriri special planificate pentru excursii.

Mulți pasageri își personalizează cabinele cu lumini și decorațiuni, pentru a crea o atmosferă intimă și plăcută. Călătorii își pot aduce propriul picnic, cabinele sunt dotate cu frigider și chiuvetă, sau pot lua masa în vagonul-restaurant înainte de a se bucura de o noapte odihnitoare la bord.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Pe traseul de la Ankara la Kars, trenul oprește în Kirikkale, Kayseri, Sivas, Erzincan și Erzurum, sosind în final în Kars. La întoarcere, din Kars spre Ankara, se oprește în Iliç, Divrigi și Sivas, oferind oportunități de a descoperi numeroase minuni naturale și istorice, inclusiv situri aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Călătoria cu așa-numitul „Tren al Zăpezii” începe în Ankara și se încheie în Kars, un oraș cunoscut pentru istoria sa stratificată, peisajele de iarnă și gastronomia locală. Una dintre cele mai vechi așezări din Anatolia, Kars oferă o experiență istorică bogată, dar ușor accesibilă, de la arhitectura distinctivă din centrul orașului, până la monumente vechi de secole din împrejurimi.

Destinație magică de iarnă cu „Trenul Zăpezii”

La o scurtă distanță cu mașina se află Ani, un sit UNESCO și fostă metropolă medievală, cunoscută drept „Orașul celor 1001 biserici”. Aici pot fi admirate biserici, băi, o moschee timpurie și ziduri fortificate impresionante, care reflectă moștenirea urbană modelată de dinastii creștine și musulmane de-a lungul timpului.

Frumusețea naturală a regiunii Kars oferă o experiență aparte. În stațiunea Sarıkamış, vizitatorii pot schia pe zăpadă pudrată și se pot bucura de plimbări cu sania, totul înconjurat de priveliști de vis.

Lacul Cildir, aflat la granița dintre Kars și Ardahan, este un alt punct de atracție iarna, suprafața sa înghețată devine locul ideal pentru plimbări cu sania trasă de cai, în timp ce pescarii sparg gheața pentru a prinde crapi, o scenă spectaculoasă, devenită imagine emblematică a regiunii.

Un alt moment memorabil al vizitei în Kars îl reprezintă serile tradiționale, unde oaspeții descoperă spiritul autentic al locului prin spectacole de „așik atișmasi” (dueluri verbale ale trubadurilor), dansuri tradiționale caucaziene și meniuri atent pregătite, cu carne de gâscă, brânzeturi locale, raki și vinuri din Anatolia de Est.

Renumit pentru gastronomia sa, în special cașcavalul, brânza gruyere, mierea, carnea de gâscă și colțunașii (manti), orașul invită turiștii și la Muzeul Brânzei din satul Bogatepe, unde pot descoperi tradițiile locale de producere a brânzeturilor și pot degusta sortimente variate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE