O cursă de noapte între capitala Ankara (Turcia) și orașul Kars, situat în estul Anatoliei, a devenit tot mai populară printre turiști, datorită Trenului Turistic Eastern Express, care a devenit la nivel internațional drept una dintre cele mai impresionante călătorii cu trenul din lume.

Cel mai râvnit tren din Turcia

Cu ritmul său domol, cabinele confortabile, peisajele spectaculoase și opririle pitorești, Eastern Express devine o poveste care se desfășoară pe șine, prin inima Anatoliei. Trenul circulă în ambele sensuri între Ankara și Kars, dar călătoria dinspre capitală spre est, prin decorul dramatic al Anatoliei, este cea mai populară alegere.

Trenul pleacă de trei ori pe săptămână din fiecare oraș, iar biletele pot fi achiziționate online. Fiind cea mai solicitată cursă feroviară din Turcia, biletele se epuizează rapid, așa că rezervarea din timp este esențială. Călătoria durează aproximativ 24 de ore și oferă cabine cu paturi, peisaje spectaculoase și opriri special planificate pentru excursii.

Mulți pasageri își personalizează cabinele cu lumini și decorațiuni, pentru a crea o atmosferă intimă și plăcută. Călătorii își pot aduce propriul picnic, cabinele sunt dotate cu frigider și chiuvetă, sau pot lua masa în vagonul-restaurant înainte de a se bucura de o noapte odihnitoare la bord.

„Trenul Zăpezii” Eastern Express din TurciaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Pe traseul de la Ankara la Kars, trenul oprește în Kirikkale, Kayseri, Sivas, Erzincan și Erzurum, sosind în final în Kars. La întoarcere, din Kars spre Ankara, se oprește în Iliç, Divrigi și Sivas, oferind oportunități de a descoperi numeroase minuni naturale și istorice, inclusiv situri aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Călătoria cu așa-numitul „Tren al Zăpezii” începe în Ankara și se încheie în Kars, un oraș cunoscut pentru istoria sa stratificată, peisajele de iarnă și gastronomia locală. Una dintre cele mai vechi așezări din Anatolia, Kars oferă o experiență istorică bogată, dar ușor accesibilă, de la arhitectura distinctivă din centrul orașului, până la monumente vechi de secole din împrejurimi.

Destinație magică de iarnă cu „Trenul Zăpezii”

La o scurtă distanță cu mașina se află Ani, un sit UNESCO și fostă metropolă medievală, cunoscută drept „Orașul celor 1001 biserici”. Aici pot fi admirate biserici, băi, o moschee timpurie și ziduri fortificate impresionante, care reflectă moștenirea urbană modelată de dinastii creștine și musulmane de-a lungul timpului.

Frumusețea naturală a regiunii Kars oferă o experiență aparte. În stațiunea Sarıkamış, vizitatorii pot schia pe zăpadă pudrată și se pot bucura de plimbări cu sania, totul înconjurat de priveliști de vis.

Lacul Cildir, aflat la granița dintre Kars și Ardahan, este un alt punct de atracție iarna, suprafața sa înghețată devine locul ideal pentru plimbări cu sania trasă de cai, în timp ce pescarii sparg gheața pentru a prinde crapi, o scenă spectaculoasă, devenită imagine emblematică a regiunii.

Un alt moment memorabil al vizitei în Kars îl reprezintă serile tradiționale, unde oaspeții descoperă spiritul autentic al locului prin spectacole de „așik atișmasi” (dueluri verbale ale trubadurilor), dansuri tradiționale caucaziene și meniuri atent pregătite, cu carne de gâscă, brânzeturi locale, raki și vinuri din Anatolia de Est.

Renumit pentru gastronomia sa, în special cașcavalul, brânza gruyere, mierea, carnea de gâscă și colțunașii (manti), orașul invită turiștii și la Muzeul Brânzei din satul Bogatepe, unde pot descoperi tradițiile locale de producere a brânzeturilor și pot degusta sortimente variate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șofer aruncat cu tot cu centura de siguranță 40 de metri din mașină, găsit mort pe câmp de polițiștii care-l urmăreau, în Germania
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul momentului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul momentului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
GSP.RO
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Avantaje.ro
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Un român care venea în țară cu o cursă ridesharing găsită pe Facebook a fost abandonat de șofer într-o benzinărie, în Germania
Știri România 13:48
Un român care venea în țară cu o cursă ridesharing găsită pe Facebook a fost abandonat de șofer într-o benzinărie, în Germania
Magiunul de prune Topoloveni, locul 1 mondial în clasamentul TasteAtlas
Știri România 13:05
Magiunul de prune Topoloveni, locul 1 mondial în clasamentul TasteAtlas
Parteneri
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Adevarul.ro
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
Fanatik.ro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Imagini rare cu fiica Elei Crăciun. Alesia a împlinit 14 ani. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere. „Cadoul a fost unul cu valoare simbolică”
Stiri Mondene 14:00
Imagini rare cu fiica Elei Crăciun. Alesia a împlinit 14 ani. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere. „Cadoul a fost unul cu valoare simbolică”
„Desafio: Aventura” 2026. Duel dramatic pentru teritoriu în această seară: „Vrem la vilă! Să ne spălăm!”
Stiri Mondene 13:18
„Desafio: Aventura” 2026. Duel dramatic pentru teritoriu în această seară: „Vrem la vilă! Să ne spălăm!”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
ObservatorNews.ro
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Regina Mary a Danemarcei, apariție lăudată la finala Campionatului European de handbal masculin
GSP.ro
Regina Mary a Danemarcei, apariție lăudată la finala Campionatului European de handbal masculin
Parteneri
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax.ro
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Redactia.ro
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Politică 01 feb.
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Politică 01 feb.
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele următoare”. Exclusiv
Fanatik.ro
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele următoare”. Exclusiv
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online