Unde pot călători românii fără viză. Pașaportul românesc, printre cele mai puternice

Pașaportul românesc pe locul 15 în lume

Clasamentul Henley Passport Index, realizat de firma din Londra Henley & Partners, poziționează pașaportul românesc pe locul 15 în lume. Documentul de călătorie din România ne permite să călătorim fără viză în 178 de țări.

Henley Passport Index compară accesul fără viză a 199 de pașapoarte în 227 de destinații de călătorie, bazându-se pe date de la Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA). Topul este actualizat lunar și este considerat standardul de referință pentru evaluarea mobilității internaționale.

Pașaportul românesc, pe locul 15 în lume – Screenshot

Bulgaria ocupă același loc ca și România în acest clasament, în timp ce pașaportul din Ungaria se poziționează pe locul 8, permițând accesul în 187 de țări.

În schimb, vecinii României din afara Uniunii Europene sunt mai jos în clasament. Republica Moldova se află pe locul 44, permițând accesul fără viză în 122 de țări, iar Serbia ocupă locul 34, cu acces în 139 de țări.

Ucraina ocupă locul 30, cu acces în 148 de destinații.

Țările în care românii pot călători fără viză în 2025

Din martie, românii vor putea călători mult mai simplu în SUA, după acceptarea țării noastre în programul Visa Waiver.

Concret, aceștia vor trebui doar să obțină autorizația ESTA, care este valabilă timp de doi ani și permite un număr nelimitat de călătorii în SUA în intervalul de valabilitate. Aceasta costă 21 de dolari americani.

De altfel, românii beneficiază de un număr semnificativ de destinații internaționale unde pot călători fără a fi necesar să obțină o viză prealabilă.

Asta și pentru că România face parte din Uniunea Europeană și spațiul Schengen, dar a și semnat diverse acorduri internaționale care permit libertatea de mișcare în multe regiuni ale lumii.

Ce spune pașaportul românesc despre țara noastră

„Asta arată și un grad de siguranță al țării, că suntem o țară sigură și dezvoltată.

Noi am trecut prin trei etape istorice: odată, în 2001, am fost exceptați de la vizită pentru Uniunea Europeană și Schengen, în ianuarie 2007, am aderat la UE, iar din ianuarie 2025 avem două mari praguri, o dată Schengenul terestu și plus anunțul făcut de Statele Unite. Intrăm în clubul celor 42 de țări.

Românul e un călător bun și România e o țară dezvoltată, sigură. Mă bucur că și românul s-a obișnuit cu circulația liberă și nu prea mai agreează ideea de viză. Este un semnal bun și pentru România.”, a explicat consultantul în turism Traian Bădulescu, pentru Libertatea.

Avem nevoie de turiști străini în România

Totuși expertul în turism spune că am putea atrage mai mulți turiști străini, însă România nici măcar nu a participat la târgurile internaționale de profil din acest an.

„Păcat că pe partea de turism nu facem și noi ceva la nivel de stat. Turismul ar fi putut aduce mulți bani. O campanie nu s-a făcut să transmitem că suntem în Schengenul terestru, ca să atragem și noi străini la rândul nostru, cum bulgarii fac.”, adaugă Traian Bădulescu.

Expertul în turism adaugă că dacă am atrage mai mulți turiști străini, am putea strânge și mai mulți bani la buget.

„Avem nevoie de turiști, dar am senzația că guvernanții noștri n-au încredere în potențialul turistic și e păcat. Un milion de turiști în plus ar putea aduce încă un miliard de euro în plus la buget. Și n-ar fi foarte greu să-i atragem cu o campanie.

Anul trecut am avut 2,5 milioane de străini. Anul ăsta poate o să avem 3 sau mai mulți.Potențialul ar fi de peste 7-8 milioane, avem unde să-i cazăm.”, a subliniat Traian Bădulescu.

Țările pe care românii le pot vizita fără viză

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Austria

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Bermuda

Bolivia

Bonaire, St. Eustatius and Saba

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Brazil

British Virgin Islands

Brunei

Bulgaria

Burundi

Cambodia

Canada

Cape Verde Islands

Cayman Islands

Chile

China

Colombia

Comoro Islands

Cook Islands

Costa Rica

Croatia

Curacao

Cyprus

Czechia

Denmark

Djibouti

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Egypt

El Salvador

Estonia

Ethiopia

Falkland Islands

Faroe Islands

Fiji

Finland

France

French Guiana

French Polynesia

French West Indies

Georgia

Germany

Gibraltar

Greece

Greenland

Grenada

Guatemala

Guinea-Bissau

Haiti

Honduras

Hong Kong (SAR China)

Hungary

Iceland

Indonesia

Iran

Iraq

Ireland

Israel

Italy

Jamaica

Japan

Jordan

Kazakhstan

Kenya

Kiribati

Kosovo

Kuwait

Kyrgyzstan

Laos

Latvia

Lebanon

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Macao (SAR China)

Madagascar

Malawi

Malaysia

Maldives

Malta

Marshall Islands

Mauritania

Mauritius

Mayotte

Mexico

Micronesia

Moldova

Monaco

Mongolia

Montenegro

Montserrat

Morocco

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nepal

Netherlands

New Caledonia

New Zealand

Nicaragua

Niue

Norway

Oman

Palau Islands

Palestinian Territory

Panama

Paraguay

Peru

Philippines

Poland

Portugal

Qatar

Reunion

Rwanda

Samoa

San Marino

Sao Tome and Principe

Saudi Arabia

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovakia

Slovenia

Solomon Islands

Somalia

South Korea

Spain

Sri Lanka

St. Helena

St. Kitts and Nevis

St. Lucia

St. Maarten

St. Vincent and the Grenadines

Suriname

Sweden

Switzerland

Taiwan (Chinese Taipei)

Tajikistan

Tanzania

Thailand

The Gambia

Timor-Leste

Tonga

Trinidad and Tobago

Tunisia

Turks and Caicos Islands

Tuvalu

Türkiye

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Vatican City

Venezuela

Zambia

Zimbabwe

