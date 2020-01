Asa ca, atunci cand un grup de artisti nomazi se muta in casa numita Arcadia, o frumoasa cladire Art Decó aflata chiar pe malul marii, Lottie si Celia sunt tentate de stilul de viata boem al acestora. Dar intamplarile din casa au consecinte tragice si pe termen lung pentru toti cei implicati. Dupa aproape 50 de ani, Arcadia este renovata si starneste din nou resentimentele localnicilor mai in varsta. Casa se reintoarce la viata, iar secretele ingropate in ea timp de o jumatate de veac ii fac pe protagonisti sa-si puna intrebarea daca poti sa-ti lasi cu adevarat trecutul in urma.

Moyes evoca elegant barierele pe care le pune trecerea timpului si farmecele uneori depasite ale statiunilor de pe litoral. Good Housekeeping

Cumpără cartea de la toate punctele de difuzare a presei, începând de marți, 21 ianuarie, la 24,99 lei

Citeşte şi:

”Mica istorie a filosofiei”, de Nigel Warburton | RECOMANDARE DE CARTE

”Grădina cu lavandă”, de Lucinda Riley | RECOMANDARE DE CARTE

”Mireasă pentru un crai”, de Julia London | RECOMANDARE DE CARTE

GSP.RO Ilie Dumitrescu a avut o aventura cu o femeie maritata. A spus cine este: "Omul m-a sunat și mi-a spus: «Am o familie și te rog să încetezi»"

HOROSCOP Horoscop 17 ianuarie 2020. Taurii au conflicte cu cei din mediul de la serviciu