Despre Pothos (Epipremnum aureum) sau iedera diavolului

Epipremnum aureum, cunoscut aproape peste tot în lume sub numele popular de Pothos sau iedera diavolului, este una dintre cele mai iubite plante decorative de interior.

Originile sale botanice provin din Polinezia Franceză, dar s-a naturalizat și în pădurile tropicale și subtropicale din întreaga lume. În mediul tropical natural, planta crește ca o liană viguroasă, urcând pe trunchiurile arborilor cu ajutorul rădăcinilor aeriene.

Din punct de vedere botanic, Pothos face parte din familia Araceae, aceeași familie din care provin Monstera, Philodendron, Anthurium sau Spathiphyllum.

Aspectul plantei este unul dintre motivele principale pentru care a devenit atât de populară. Frunzele sunt lucioase, cărnoase, în formă de inimă, cu textură ușor cerată.

Culoarea de bază este verde intens, însă cele mai apreciate varietăți prezintă pete, dungi sau marmorații galbene, crem, albicioase ori verde lime.

Planta poate fi crescută în ghivece suspendate, unde lăstarii formează cascade elegante, sau poate fi ghidată să urce pe suporturi, mușchi vegetal ori spalieri.

Pothos este folosit atât ca plantă de apartament, cât și în amenajări comerciale sau de birou. În multe clădiri moderne, lianele lungi sunt integrate în pereți verzi, grădini verticale sau structuri suspendate.

Frunzișul abundent creează imediat impresia de prospețime și natură. În plus, planta tolerează condiții pe care multe alte specii decorative nu le suportă, lumină redusă, udări neregulate, aer uscat și variații moderate de temperatură. Din acest motiv, Pothos este adesea recomandat începătorilor.

Un aspect foarte interesant este legat de capacitatea plantei de a se adapta. Pothos poate trăi ani întregi doar în apă, fără substrat, dacă primește suficienți nutrienți. Din acest motiv este foarte utilizat în aranjamente decorative cu vase transparente.

Butașii înrădăcinează extrem de ușor, uneori în doar câteva zile, ceea ce a contribuit enorm la răspândirea plantei. Aproape orice fragment de lăstar cu nod poate deveni o plantă nouă.

Cum se îngrijește Pothos (Epipremnum aureum) – iedera diavolului

Cum se îngrijește Pothos (Epipremnum aureum) - iedera diavolului - Foto Shutterstock
Cum se îngrijește Pothos (Epipremnum aureum) – iedera diavolului – Foto Shutterstock

Îngrijirea plantei Epipremnum aureum, cunoscută popular sub numele de Pothos sau potus, este considerată una dintre cele mai simple din lumea plantelor de interior. Tocmai această combinație dintre frumusețe și rezistență a transformat planta într-una dintre cele mai cultivate specii decorative

Cu toate acestea, deși pothos este tolerant și adaptabil, o îngrijire corectă îi poate influența enorm aspectul, frunzele devin mai mari, culorile mai intense, iar creșterea mult mai viguroasă.

Lumina

Primul aspect important este lumina. Pothos preferă lumina indirectă, moderată sau puternică. În natură, planta crește la baza arborilor tropicali și urcă spre lumină, fiind obișnuită cu lumina filtrată de coronamentul pădurii.

În apartamente, cele mai bune locuri sunt în apropierea unei ferestre luminoase orientate spre est sau vest, ori la câțiva metri de o fereastră sudică protejată de perdea. Lumina influențează direct coloritul frunzelor.

În lumină insuficientă, frunzele tind să devină predominant verzi. Totuși, planta suportă surprinzător de bine și zonele mai umbrite, ceea ce explică de ce este atât de des întâlnită în birouri sau holuri. Lumina directă și puternică a soarelui, mai ales vara, poate însă arde frunzele și produce pete maronii.

Udarea

Udarea este probabil cel mai important element al îngrijirii. Pothos preferă un substrat ușor umed, dar nu îmbibat cu apă.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este udarea excesivă. Rădăcinile plantei sunt sensibile la stagnarea apei, iar excesul de umiditate poate provoca rapid putrezirea lor.

În general, este recomandat ca pământul să fie lăsat să se usuce parțial între două udări. Un bun indicator este stratul superior al substratului, dacă primii doi-trei centimetri sunt uscați, planta poate fi udată din nou.

Vara udările sunt mai frecvente, în timp ce iarna ritmul de creștere încetinește și planta are nevoie de mai puțină apă.

Temperatura

Temperatura ideală pentru pothos este cuprinsă între 18 și 29 de grade Celsius. Fiind o plantă tropicală, nu suportă frigul prelungit.

Temperaturile sub 10-12 grade Celsius pot afecta serios planta, iar expunerea la curenți reci poate provoca îngălbenirea frunzelor. În locuințe obișnuite, pothos se adaptează foarte bine, motiv pentru care este considerată o plantă ideală pentru interior.

Umiditatea

În ceea ce privește umiditatea aerului, planta este destul de tolerantă. Deși preferă un aer mai umed, specific mediului tropical, se adaptează și la aerul uscat din apartamente.

Totuși, în perioadele cu încălzire intensă sau în camere foarte uscate, vârfurile frunzelor pot deveni maronii. Frunzele pot fi șterse periodic de praf cu o cârpă moale și umedă, lucru care nu doar îmbunătățește aspectul plantei, ci și ajută procesul de fotosinteză.

Solul

Substratul ideal trebuie să fie bine drenat și aerat. Un amestec universal pentru plante verzi este suficient, dar mulți cultivatori preferă să adauge perlit, scoarță sau fibră de cocos pentru a îmbunătăți circulația aerului la nivelul rădăcinilor.

Ghiveciul trebuie să aibă întotdeauna orificii de drenaj. Apa rămasă în farfurie după udare trebuie eliminată, deoarece stagnarea umidității favorizează apariția bolilor fungice.

Fertilizarea

Fertilizarea nu este complicată. În perioada de creștere activă, primăvara și vara, planta poate fi fertilizată o dată la două-patru săptămâni cu un îngrășământ lichid pentru plante decorative prin frunze.

Nu are nevoie de cantități mari de nutrienți, iar excesul de fertilizare poate afecta rădăcinile sau poate provoca acumulări de săruri în substrat. Toamna și iarna, fertilizarea poate fi redusă semnificativ sau chiar oprită temporar.

Suportul de creștere

Pothos este apreciat și pentru faptul că poate fi modelat foarte ușor. Lăstarii lungi pot fi lăsați să atârne natural sau pot fi ghidați pe suporturi verticale.

Interesant este că planta dezvoltă frunze mai mari atunci când urcă pe un suport, deoarece acest comportament imită modul natural de creștere din pădurile tropicale. Tăierile regulate stimulează ramificarea și oferă plantei un aspect mai bogat și mai compact.

Înmulțirea

Înmulțirea este una dintre cele mai simple dintre toate plantele de interior. Se face aproape întotdeauna prin butași de tulpină.

Un segment de lăstar care conține cel puțin un nod poate produce rădăcini în apă sau direct în substrat. În apă, rădăcinile apar adesea după una-două săptămâni. Tocmai această ușurință de propagare a făcut ca pothos să fie transmis foarte frecvent între prieteni, familie sau colegi.

Boli și dăunători

Planta este în general rezistentă la boli și dăunători, însă poate fi afectată de păduchi lânoși, acarieni sau trips atunci când este slăbită ori ținută în condiții nepotrivite.

Frunzele îngălbenite indică de multe ori exces de apă, în timp ce marginile maronii pot semnala aer uscat, acumulare de săruri sau udare insuficientă.

Toxicitatea

Un lucru important de reținut este toxicitatea plantei. Pothos conține cristale de oxalat de calciu, care pot provoca iritații dacă sunt mestecate sau ingerate. Din acest motiv, este recomandată prudență în casele cu animale de companie sau copii mici.

Află și despre Sansevieria – planta șarpe – plantare, îngrijire, simbolistică și origine

Ce simbolizează Pothos (Epipremnum aureum) sau iedera diavolului

În numeroase culturi și tradiții, această liană verde a dobândit în timp o simbolistică bogată, asociată cu prosperitatea, continuitatea, adaptabilitatea și energia vieții. Tocmai rezistența sa extraordinară și capacitatea de a crește aproape neîntrerupt au făcut ca oamenii să îi atribuie sensuri pozitive și chiar spirituale.

Una dintre cele mai răspândite asocieri simbolice este legătura dintre pothos și prosperitate.

În multe țări asiatice, mai ales în India, China și alte regiuni influențate de principiile Feng Shui, planta este considerată aducătoare de noroc financiar și abundență. Din acest motiv este adesea numită ”money plant” – planta banilor, deși această denumire populară este folosită și pentru alte specii.

Se spune că frunzele sale verzi și viguroase simbolizează creșterea continuă, stabilitatea și circulația energiei benefice în casă. În tradiția Feng Shui, pothosul este folosit pentru a ”îmblânzi” colțurile reci sau lipsite de viață ale încăperilor și pentru a crea un flux armonios al energiei.

De ce se numește iedera diavolului

Interesant este că planta are și o simbolistică paradoxală. Una dintre denumirile populare este ”Devils Ivy” -”Iedera Diavolului”. Numele nu are legătură cu vreo semnificație negativă spirituală, ci provine din reputația plantei de a fi aproape imposibil de ucis. Chiar și atunci când condițiile sunt nefavorabile, pothosul reușește adesea să supraviețuiască și să se regenereze. Astfel, porecla sa sugerează mai degrabă tenacitatea extraordinară a plantei decât ceva întunecat.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Au început forajele pentru autostrada Ploiești - Brașov: unde au intrat primele utilaje pe teren
Știri România 18:53
Au început forajele pentru autostrada Ploiești – Brașov: unde au intrat primele utilaje pe teren
Doar patru state din UE au crescut prețurile la gaze pentru consumatorii non-casnici. România se află printre ele
Știri România 18:03
Doar patru state din UE au crescut prețurile la gaze pentru consumatorii non-casnici. România se află printre ele
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
Fanatik.ro
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
Stiri Mondene 18:13
Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
„Survivor România” 8 mai 2026. Anunțul făcut de Adi Vasile după Unificare. „A început o săptămână mai diferită”
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România” 8 mai 2026. Anunțul făcut de Adi Vasile după Unificare. „A început o săptămână mai diferită”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Se deschide o nouă fabrică lângă București, ca urmare a războiului din Iran. Apar 150 de noi locuri de muncă
ObservatorNews.ro
Se deschide o nouă fabrică lângă București, ca urmare a războiului din Iran. Apar 150 de noi locuri de muncă
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mediafax.ro
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Mediafax.ro
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
„Mi-a executat fiica!” Tatăl fetei care a fost găsită moartă pe un câmp din Bihor face declarații șocante. Ce a făcut victima în dimineața crimei
KanalD.ro
„Mi-a executat fiica!” Tatăl fetei care a fost găsită moartă pe un câmp din Bihor face declarații șocante. Ce a făcut victima în dimineața crimei

Politic

Dominic Fritz, despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, de către PNL și USR: „O ironie mare a sorții”
Politică 15:40
Dominic Fritz, despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, de către PNL și USR: „O ironie mare a sorții”
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
Fanatik.ro
Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea