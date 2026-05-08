Echipele Distrigaz Sud Reţele au intervenit pentru remedierea situaţiei, fiind sistată și alimentarea cu gaze. Au fost afectaţi 228 de clienţi casnici şi noncasnici situaţi pe Şoseaua Berceni.

„Ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate pentru reţeaua electrică de către firma Reţele Electrice România SA, pe Şoseaua Berceni, din sectorul 4 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unui branşament al reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 8 mai 2026, începând cu ora 14:16”, a anunţat, vineri, Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat de presă.

Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de vineri, în jurul orei 20:00, a mai anunțat compania.

De asemenea, Brigada rutieră a Capitalei a impus restricţii de trafic în zonă. Poliţiştii rutieri se află în teren pentru fluidizarea traficului şi devierea circulaţiei către rute ocolitoare.

„Având în vedere confirmarea unei scurgeri de gaze, au fost dispuse de urgenţă măsuri pentru protejarea populaţiei şi desfăşurarea intervenţiei în condiţii de siguranţă. În prezent, traficul rutier este restricţionat total pe Şos. Berceni, pe tronsonul cuprins între Bd. Metalurgiei şi str. Popeşti Vest , fiind instituit un perimetru de siguranţă pentru intervenţia echipajelor specializate”, a anunţat Brugada Rutieră a Capitalei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE