Produsul care se vinde de Lidl cu 15 lei

Lidl vinde un dispozitiv pentru spumat laptele care te ajută să prepari cappuccino și latte art acasă, la doar 15 lei, ofertă disponibilă în catalogul dedicat accesoriilor pentru cafea. Ofertă valabilă în catalogul din săptămâna 4-10 mai 2026.

Lidl include în ofertă și alte articole utile pentru bucătărie

În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale pentru bucătărie, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la accesorii pentru cafea și dispozitive pentru spumarea laptelui, până la ustensile pentru prepararea pastelor și produse practice pentru gătitul de zi cu zi, gama variată le permite clienților să își transforme mesele de acasă într-o experiență mult mai plăcută.

Alte oferte speciale:

Expressor manual (1100 W) 329 lei

Termos 19,99 lei

Râșniță de cafea 39,99 lei

Mașină de făcut paste 64,99 lei

Răzătoare electrică cu presă citrice 149 lei

Tocător din lemn 24,99 lei

Pahare 39,99 lei

Forme silicon pentru friptoză 19,99 lei

Friptoză cu aer cald 399 lei

Tigaie de aluminiu ( dimensiune 24 cm) 49,99 lei

Tigaie de aluminiu ( dimensiune 28 cm) 59,99 lei

Formă de copt din ceramică 29,99 lei

Tirbușon electric 49,99 lei

Tăvi pizza cu suport 59,99 lei

Boluri 14,99 lei

Feliator pizza 9,99 lei

Presă usturoi 9,99 lei

