Unde au dispărut banii?

DIICOT angajează experți independenți pentru a descifra traseul banilor. Ancheta a intrat în linie dreaptă după ce procurorii au finalizat audierile și colectarea probelor.

Acum, atenția se mută pe expertiza financiară – ultima și cea mai critică etapă înainte de trimiterea în judecată. Specialiștii vor analiza minuțios fluxurile de capital din ultimii ani pentru a stabili exact unde au dispărut sumele încasate de la clienți, potrivit Europa Press Ro.

În dosarul în care sunt vizați Laura Vicol și Vladimir Ciorbă pentru înșelăciune și spălare de bani, procurorii au nevoie de „viza” experților independenți. Obiectivul este validarea prejudiciului estimat la peste 71 de milioane de euro, etapă procedurală obligatorie după finalizarea audierilor și a strângerii de probe împotriva rețelei infracționale.

Expertiza judiciară ordonată recent de DIICOT va analiza perioada 2019–2025 pentru a răspunde la întrebarea esențială: unde au ajuns banii clienților?

Obiectivele sunt clare: identificarea sumelor totale colectate de la păgubiți, verificarea corectitudinii fiscale a înregistrărilor contabile și depistarea destinației finale a fondurilor care au circulat prin conturile rețelei de firme afiliate.

Suspecții, informați despre demararea expertizei judiciare

Expertiza va fi efectuată de specialiști judiciari desemnați oficial, costurile fiind acoperite inițial din bugetul DIICOT. Totuși, în eventualitatea în care instanța va emite o hotărâre definitivă de condamnare, factura pentru aceste analize complexe va fi transferată în sarcina inculpaților, ca parte a cheltuielilor judiciare.

Suspecții din dosarul Nordis au fost informați oficial pe 16 aprilie 2026 despre demararea expertizei judiciare. Aceștia au primit un termen de 25 de zile pentru a numi experți care să le reprezinte interesele sau pentru a aduce obiecții strategiei de verificare financiară impusă de DIICOT.

Expertiza este considerată „regina probelor” în cauzele economice. De rezultatul acestei analize depinde direct confirmarea acuzațiilor de evaziune fiscală, înșelăciune sau delapidare, fiind elementul tehnic care poate transforma suspiciunile procurorilor în dovezi incontestabile în fața judecătorilor.

DIICOT caută confirmarea tehnică a fraudei prin analizarea detaliată a fiecărei tranzacții efectuate de Nordis între 2019 și 2025. Expertiza, realizată de specialiști din afara sistemului judiciar, are rolul de a transforma suspiciunile de înșelăciune în dovezi matematice.

Odată finalizată, această analiză devine o probă imbatabilă în instanță, stabilind cu precizie traseul și destinația finală a fondurilor.

Ultimul pas înaintea trimiterii în judecată

Expertiza tehnică este, de regulă, ultimul pas major înaintea trimiterii în judecată. După ce procurorii au finalizat strângerea dovezilor de bază, precum documentele contabile și tranzacțiile bancare, experții intervin pentru a analiza aceste probe brute și a extrage concluziile tehnice necesare rechizitoriului.

Ancheta Nordis numără deja 400 de volume de probatoriu, după un maraton de audieri care a vizat peste 2.000 de oameni. Dintre aceștia, mai bine de 600 sunt persoane care au suferit pagube directe, fiind înregistrate ca părți vătămate în dosar.

Sechestrul asigurător asupra activelor Nordis a fost menținut, valoarea bunurilor indisponibilizate atingând pragul de 75 de milioane de euro. Această sumă-record servește drept garanție pentru recuperarea pagubelor în cazul unei condamnări definitive a celor implicați.

Trei sferturi dintre contractele imobiliare încheiate de clienți cu grupul Nordis au reprezentat „țepe”, aproape toți banii acestora fiind plătiți înainte de primirea imobilelor în proprietate (avans de 90-95%), oamenii fiind apoi „duși cu preșul” de dezvoltatorul imobiliar. 

Scandalul Nordis

Reguli mai stricte pentru dezvoltatorii imobiliari care protejează cumpărătorii de locuințe aflate în fază de proiect au intrat în vigoare pe 11 decembrie 2025, potrivit imobiliare.ro. Această lege este cunoscută sub denumirea „Legea Nordis”.

Legea Nordis a fost inițiată după scandalul privind compania imobiliară Nordis și a fost adoptată la mijlocul lunii noiembrie. Actul nu are legătură cu dosarul penal al șefilor Nordis, ci urmărește doar să protejeze viitorii cumpărători de locuințe.

Amintim că Nordis, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România, a vândut aceleași apartamente către persoane diferite și a încasat zeci de milioane de euro, dar majoritatea proiectelor au rămas pe hârtie, potrivit materialului publicat de site-ul Recorder în octombrie 2024.

Pe 3 februarie 2025, Laura Vicol, fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul Nordis.

Decizia reținerii a venit după ce procurorii DIICOT au făcut zeci de percheziții în România și în Monaco, parte dintr-o anchetă amplă privind un grup infracțional organizat, format încă din 2018.

Cei doi, alături de alți 9 inculpați, au fost acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor.

Pe 5 februarie 2025, Laura Vicol a fost arestată preventiv pentru 30 de zile alături de soţul său, Vladimir Ciorbă, dar decizia nu a fost definitivă, iar Înalta Curte de Casație şi Justiţie a decis eliberarea lor după nici două săptămâni.

La finalul lunii octombrie 2025, DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Acum sunt aproape 1.000 de păgubiți, iar prejudiciul total este de 75 de milioane de euro.



