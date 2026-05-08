Mortalitate înfiorătoare

O croazieră de lux pe Atlantic s-a transformat într-un coșmar pentru cele 220 de persoane aflate la bordul navei „MV Hondius”, după ce periculosul hantavirus a lovit pasagerii.

În timp ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) monitorizează situația, medicul de la bord, dr. Sebastian Borowicz-Skoneczny, avertizează că, din cauza ratei de mortalitate înfiorătoare de 40% și a perioadei lungi de incubație, supraviețuitorii ar putea rămâne în izolare totală în mijlocul oceanului zeci de zile.

„Situația este extrem de dificilă. Oamenii de pe navă pot rămâne blocați chiar și două luni, până când trece perioada de incubație a virusului”, avertizează Skoneczny, într-o declarație pentru portalul Medonet despre drama de pe vaporul „MV Hondius”.

Pe această navă, care a ridicat ancora din Argentina, există suspiciunea unei epidemii terifiante de hantavirus, care a curmat deja trei vieți.

Conform celor mai recente informații, infecția a fost confirmată în cazul a șapte persoane. Trei pasageri au murit, o persoană se află în stare critică, în timp ce alte trei prezintă simptome ușoare.

Vasul de croazieră, care se îndrepta spre Insulele Canare, își continuă în prezent traseul către această destinație, însă nici pasagerilor, nici echipajului nu le este permisă debarcarea. Situația este monitorizată îndeaproape de Organizația Mondială a Sănătății.

Izolare strictă

Dr. Borowicz-Skoneczny, care lucrează din anul 2022 ca medic pe vase de croazieră transoceanice, subliniază că situația celor 150 de pasageri și 70 de membri ai echipajului este una extrem de dificilă.

Probabil nu vor avea voie să pună piciorul pe uscat până când nu trece perioada de incubație de la ultimul caz potențial, iar aceasta durează de la una până la chiar opt săptămâni – estimează acesta.

Doctorul explică faptul că, în astfel de scenarii, pasagerii sunt izolați în cabine care, dacă este fezabil, sunt securizate suplimentar. Toți cei de la bord trec prin testări riguroase și frecvente, similare celor din timpul pandemiei de coronavirus.

Moarte în Africa de Sud și soarta cutremurătoare a unui cuplu olandez

Ce se întâmplă atunci când starea unui pacient se înrăutățește în mijlocul oceanului? Borowicz-Skoneczny explică faptul că fiecare navă dispune de un heliport pentru evacuări de urgență. De pe „MV Hondius”, patru persoane au fost spitalizate de urgență, însă pentru unele a fost deja prea târziu, din cauza virusului mortal.

Un avertisment alarmant

Apariția unui focar de hantavirus la bordul navei de croazieră MV Hondius a atras atenția autorităților sanitare internaționale și a specialiștilor în sănătate publică. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) susține că riscul pentru populația generală este scăzut.

Potrivit OMS, cinci dintre cele opt cazuri suspecte de hantavirus identificate pe navă de croazieră MV Hondius au fost confirmate, iar trei persoane au murit, inclusiv o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani.

Dr. Karolina Piziak-Kowalska, specialistă în boli infecțioase, avertizează că acest caz este unul deosebit de alarmant, deoarece este vorba despre un tip de virus la care s-a confirmat transmiterea de la om la om, fapt ce reprezintă o raritate în cazul hantavirusurilor.

Virusul „Andes” provoacă sindromul cardiopulmonar cu hantavirus, având o rată de mortalitate înfiorătoare, de 35 până la 40%. Boala este perfidă: debutează ca o gripă obișnuită, cu febră și dureri abdominale, urmată apoi de un colaps brusc – edem pulmonar, șoc și stop respirator. Din păcate, nu există un medicament specific, explică dr. Piziak-Kowalska.

Ce este şi cum se transmite hantavirus

Hantavirusurile sunt virusuri transmise în mod obișnuit de la rozătoare la oameni. Infecția poate provoca două forme majore de boală:

  • HPS – Sindrom pulmonar cu hantavirus, întâlnit în Americi, cu mortalitate foarte ridicată;
  • HFRS – Febră hemoragică cu sindrom renal, întâlnită în Europa și Asia.

Virusurile, împreună, au generat anual aproape 200.000 de infecții umane la nivel mondial în ultimii ani, cu rate de mortalitate de 5-15% pentru HFRS și de până la 40% pentru HCPS. Peste 20 de specii de virusuri au fost identificate în cadrul acestui gen hantavirus.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Au început forajele pentru autostrada Ploiești - Brașov: unde au intrat primele utilaje pe teren
Știri România 18:53
Au început forajele pentru autostrada Ploiești – Brașov: unde au intrat primele utilaje pe teren
Doar patru state din UE au crescut prețurile la gaze pentru consumatorii non-casnici. România se află printre ele
Știri România 18:03
Doar patru state din UE au crescut prețurile la gaze pentru consumatorii non-casnici. România se află printre ele
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
Fanatik.ro
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
Stiri Mondene 18:13
Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
„Survivor România” 8 mai 2026. Anunțul făcut de Adi Vasile după Unificare. „A început o săptămână mai diferită”
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România” 8 mai 2026. Anunțul făcut de Adi Vasile după Unificare. „A început o săptămână mai diferită”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Se deschide o nouă fabrică lângă București, ca urmare a războiului din Iran. Apar 150 de noi locuri de muncă
ObservatorNews.ro
Se deschide o nouă fabrică lângă București, ca urmare a războiului din Iran. Apar 150 de noi locuri de muncă
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mediafax.ro
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Mediafax.ro
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
„Mi-a executat fiica!” Tatăl fetei care a fost găsită moartă pe un câmp din Bihor face declarații șocante. Ce a făcut victima în dimineața crimei
KanalD.ro
„Mi-a executat fiica!” Tatăl fetei care a fost găsită moartă pe un câmp din Bihor face declarații șocante. Ce a făcut victima în dimineața crimei

Politic

Dominic Fritz, despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, de către PNL și USR: „O ironie mare a sorții”
Politică 15:40
Dominic Fritz, despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, de către PNL și USR: „O ironie mare a sorții”
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
Fanatik.ro
Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea