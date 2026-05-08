Mortalitate înfiorătoare

O croazieră de lux pe Atlantic s-a transformat într-un coșmar pentru cele 220 de persoane aflate la bordul navei „MV Hondius”, după ce periculosul hantavirus a lovit pasagerii.

În timp ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) monitorizează situația, medicul de la bord, dr. Sebastian Borowicz-Skoneczny, avertizează că, din cauza ratei de mortalitate înfiorătoare de 40% și a perioadei lungi de incubație, supraviețuitorii ar putea rămâne în izolare totală în mijlocul oceanului zeci de zile.

„Situația este extrem de dificilă. Oamenii de pe navă pot rămâne blocați chiar și două luni, până când trece perioada de incubație a virusului”, avertizează Skoneczny, într-o declarație pentru portalul Medonet despre drama de pe vaporul „MV Hondius”.

Pe această navă, care a ridicat ancora din Argentina, există suspiciunea unei epidemii terifiante de hantavirus, care a curmat deja trei vieți.

Conform celor mai recente informații, infecția a fost confirmată în cazul a șapte persoane. Trei pasageri au murit, o persoană se află în stare critică, în timp ce alte trei prezintă simptome ușoare.

Vasul de croazieră, care se îndrepta spre Insulele Canare, își continuă în prezent traseul către această destinație, însă nici pasagerilor, nici echipajului nu le este permisă debarcarea. Situația este monitorizată îndeaproape de Organizația Mondială a Sănătății.

Izolare strictă

Dr. Borowicz-Skoneczny, care lucrează din anul 2022 ca medic pe vase de croazieră transoceanice, subliniază că situația celor 150 de pasageri și 70 de membri ai echipajului este una extrem de dificilă.

Probabil nu vor avea voie să pună piciorul pe uscat până când nu trece perioada de incubație de la ultimul caz potențial, iar aceasta durează de la una până la chiar opt săptămâni – estimează acesta.

Doctorul explică faptul că, în astfel de scenarii, pasagerii sunt izolați în cabine care, dacă este fezabil, sunt securizate suplimentar. Toți cei de la bord trec prin testări riguroase și frecvente, similare celor din timpul pandemiei de coronavirus.

Moarte în Africa de Sud și soarta cutremurătoare a unui cuplu olandez

Ce se întâmplă atunci când starea unui pacient se înrăutățește în mijlocul oceanului? Borowicz-Skoneczny explică faptul că fiecare navă dispune de un heliport pentru evacuări de urgență. De pe „MV Hondius”, patru persoane au fost spitalizate de urgență, însă pentru unele a fost deja prea târziu, din cauza virusului mortal.

Un avertisment alarmant

Apariția unui focar de hantavirus la bordul navei de croazieră MV Hondius a atras atenția autorităților sanitare internaționale și a specialiștilor în sănătate publică. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) susține că riscul pentru populația generală este scăzut.

Potrivit OMS, cinci dintre cele opt cazuri suspecte de hantavirus identificate pe navă de croazieră MV Hondius au fost confirmate, iar trei persoane au murit, inclusiv o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani.

Dr. Karolina Piziak-Kowalska, specialistă în boli infecțioase, avertizează că acest caz este unul deosebit de alarmant, deoarece este vorba despre un tip de virus la care s-a confirmat transmiterea de la om la om, fapt ce reprezintă o raritate în cazul hantavirusurilor.

Virusul „Andes” provoacă sindromul cardiopulmonar cu hantavirus, având o rată de mortalitate înfiorătoare, de 35 până la 40%. Boala este perfidă: debutează ca o gripă obișnuită, cu febră și dureri abdominale, urmată apoi de un colaps brusc – edem pulmonar, șoc și stop respirator. Din păcate, nu există un medicament specific, explică dr. Piziak-Kowalska.

Ce este şi cum se transmite hantavirus

Hantavirusurile sunt virusuri transmise în mod obișnuit de la rozătoare la oameni. Infecția poate provoca două forme majore de boală:

HPS – Sindrom pulmonar cu hantavirus, întâlnit în Americi, cu mortalitate foarte ridicată;

HFRS – Febră hemoragică cu sindrom renal, întâlnită în Europa și Asia.

Virusurile, împreună, au generat anual aproape 200.000 de infecții umane la nivel mondial în ultimii ani, cu rate de mortalitate de 5-15% pentru HFRS și de până la 40% pentru HCPS. Peste 20 de specii de virusuri au fost identificate în cadrul acestui gen hantavirus.





