Prețurile scad în 18 țări ale UE

Cele mai mari prețuri la energia electrică în a doua jumătate a anului 2025 au fost observate în Irlanda (25,52 EUR la 100 kWh), Cipru (24,29 EUR) și Germania (22,64 EUR). Cele mai mici prețuri au fost în Finlanda (7,48 EUR) și Suedia (9,70 EUR).

Foto: Facebook/ Eurostat.

În a doua jumătate a anului 2025, 18 țări ale UE au înregistrat o scădere a prețurilor la energia electrică în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024, indicând o tendință generală descendentă. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Slovenia (-16,6%), Luxemburg (-15,8%) și Franța (-14,1%).

Pe de altă parte, s-au înregistrat creșteri în 5 țări ale UE, și anume România (+15,4%), Suedia (+9,4%), Bulgaria (+6,8%), Belgia (+2,8%) și Slovacia (+1,4%). În 4 țări ale UE, prețurile au rămas aproape stabile, variind între +0,4% în Malta și -1,0% în Austria.

Energie electrică gratuită, pentru mii de români, de la o mare companie

Mii de români din întreaga țară vor avea acces la curent electric gratuit în anumite intervale orare, printr-un program-pilot lansat de furnizorul PPC, se arată într-un comunicat de presă.

Românii care sunt clienți ai PPC vor putea beneficia de până la 70 de ore lunar de consum de lumină fără costuri pentru energia activă, timp de patru luni.

Când se fac înscrierile în programul pentru lumină gratuită

Programul-pilot, denumit „Energie Electrică Activă Zero”, se adresează primilor 5.000 de clienți eligibili care dețin un contor inteligent la locul de consum. Perioada de înscriere se desfășoară între 7 și 20 mai 2026 sau până la ocuparea tuturor locurilor disponibile, se mai arată în comunicatul de presă. „În total, un client va putea beneficia de aproximativ 70 de ore de energie electrică activă gratuită în fiecare din cele 4 luni (iunie-septembrie)”, potrivit PPC.

Intervalele orare în care clienții vor beneficia de energie electrică activă la cost 0 lei/kWh vor fi comunicate acestora prin e-mail și prin notificare în aplicația myPPC, cu minimum 12 ore în avans.









