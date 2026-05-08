Pe 8 mai 2025, de la ora 20.30, la PRO TV încep semifinalele „Românii au talent”, astfel că am fost curioși să aflăm de la Andi Moisescu unde se afla la vârsta de 16 ani și ce visa să devină, dar și ce făcea în urmă cu 16 ani, la debutul emisiunii de pe PRO TV.

„Acum 16 ani cred că eram extrem de emoționat să văd prima emisie, pentru că habar n-aveam cum o să arate. Și eram leșinat să văd orice. Cred că am văzut-o înainte să se dea la televizor. Pentru că nu știam ce o să se întâmple, eram curios: «Am zis tâmpenii? N-am zis… Cum le-au montat, ce au făcut?». Da, cum era atunci, îți dai seama… Nicio legătură între nivelul montajului, adică ce-i acum…

Adrian Țuțu a câștigat atunci și mie îmi plăcea foarte mult Narcis Iustin Ianău. Îmi aduc aminte, eu am fost dezamăgit că n-a câștigat Narcis. Adică mi se părea că el a fost un fenomen! Am tot zis-o de zeci de ori de atunci, adică nu e o surpriză. Dar eu eram emoționat că nu știam cum arată emisiunea legată.

Iar la 16 ani, ce făceam eu la 16 ani… Cred că visam să cuceresc o gagică la 16 ani. Da, mai mult ca sigur! Și eram pregătit, aveam armele necesare: cântam la chitară și apelam la genul ăsta… La 16 ani, fii atent, chiar visam să fac ceea ce fac astăzi, dar nu îndrăzneam să merg cu gândul până la televiziune. La 16 ani, îmi aduc aminte perfect, da: visam să fac radio! DJ, da, clar! La 16 ani deja atentam, eram peste tot pe unde era echipament, pe unde găseam, pe la sala de festivități, cum era pe vremuri, pe la orice… La mixer, să-mi bag nasul, eram…

Atunci le învățam din ce vedeam că făceau alții. Încercam și înțelegeam: deci ăla face așa, înseamnă că de acolo e așa, de acolo e așa. Și dovada faptului că la 16 ani la asta mă gândeam e că la 17 ani mi-a și ieșit! La 17 ani am început să lucrez în radio, deci doar un an mai târziu, de asta zic, eram clar cu minte la povestea asta”, a spus Andi Moisescu în exclusivitate pentru Libertatea.

