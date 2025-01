Ce este Anul Nou Chinezesc și când începe

Anul Nou Chinezesc, cunoscut și sub numele de Festivalul Primăverii, este una dintre cele mai importante sărbători tradiționale din China. Spre deosebire de Anul Nou occidental, acesta urmează calendarul lunisolar chinezesc, iar data la care începe diferă de la an la an, începând de obicei la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie.

La fel ca zodiacul occidental, zodiacul chinezesc este divizat tot în 12 semne, dar fiecare dintre acestea este caracterizat de câte un animal. Acestea sunt celebrate în ordine pe parcursul a 12 ani, după care ciclul se repetă. Se crede că personalitatea și norocul unei persoane sunt strâns legate de semnul zodiacal asociat cu anul în care s-a născut.

Anul Nou Chinezesc 2025 începe pe 29 ianuarie și marchează începutul unui ciclu unic în astrologia chineză, odată cu intrarea în Anul Șarpelui de Lemn.

Cum a fost creat zodiacul chinezesc

Potrivit unei vechi legende, într-o bună zi, Împăratul de Jad – în chineză Yǔ Huáng – considerat stăpânul Cerului, a vrut să creeze o modalitate de a măsura timpul. Pentru asta, el a invitat toate animalele să participe la o cursă de înot într-un râu cu debit rapid și a spus că primele douăsprezece care vor ajunge la linia de sosire vor avea un an numit după ele, în funcție de ordinea în care acestea vor ajunge. Astfel, au reușit să ajungă pe celălalt mal, în ordine, șobolanul, boul, tigrul, iepurele, dragonul, șarpele, calul, oaia, maimuța, cocoșul, câinele și porcul, iar Împăratul de jad a decis să numească cei 12 ani ai unui ciclu după aceste animale, potrivit South China Morning Post.

De ce nu există zodia Pisică

În ziua cursei, șobolanul și pisica au fost primii care s-au îndreptat spre malul râului, însă nu au reușit să-l traverseze deoarece nu știau să înoate. În schimb, cele două animale inteligente și rapide la minte, care erau bune prietene, au cerut ajutorul boului puternic și bun la suflet, care le-a purtat de bunăvoie pe spate.

Cu toate acestea, în timp ce boul străbătea râul, șobolanul, copleșit de dorința de a câștiga cursa, a împins pisica în râu și a lăsat-o să se zbată în apă. Astfel, boul și șobolanul s-au poziționat astfel încât să ocupe primul și, respectiv, al doilea loc, însă chiar înainte ca boul să ajungă la linia de sosire, șobolanul oportunist a sărit în față și, astfel, a obținut primul loc, lăsând boul pe locul al doilea.

În ceea ce o privește, pisica nu a reușit să termine cursa, iar în urma acestei întâmplări, între ea și șobolan avea să se nască o dușmănie pe viață.

Zodia Șarpe în zodiacul chinezesc

Șarpele este cel de-al șaselea dintre cele 12 semne din zodiacul chinezesc, care urmează Dragonul și precede Calul. Se spune că persoanele născute sub acest semn sunt elegante, perseverente, intuitive, strategice și inteligente. De asemenea, ele se disting printr-un amestec unic de mister, carismă și înțelepciune, trăsături pentru care care sunt invidiate de cei din jur. Șarpele este în general un seducător, dar foarte exigent cu sine și cu ceilalți, iar faptul că nu ezită să își atace inamicii îl face un dușman de temut.

Așa cum spuneam, 2025 este Anul Șarpelui și începe pe 29 ianuarie (Anul Nou Chinezesc) și se va termina pe 16 februarie 2026 (Ajunul Anului Nou Chinezesc). În astrologia chineză, fiecare an este influențat de unul dintre cele cinci elemente: Lemn, Foc, Pământ, Metal sau Apă.

Acest lucru înseamnă că acest an este un an al Șarpelui de Lemn, cunoscut și ca Anul Șarpelui Verde, deoarece elementul asociat, lemnul, este asociat cu verdele. Anul Șareplui de Lemn accentuează energia regenerativă, dezvoltarea personală și armonia. Împreună, Șarpele și Lemnul sugerează un an al reflecției interioare și al luării deciziilor importante.

Personalități născute în Anul Șarpelui: Pablo Picasso (25 octombrie 1881, șarpe de metal), Mao Zedong (26 decembrie 1893, șarpe de apă), Stephen Hawking (8 ianuarie 1942, șarpe de metal), John. F. Kennedy (29 mai 1917, șarpe de foc) și J. K. Rowling (31 iulie 1965, șarpe de lemn).

Tabelul cu Anii Șarpelui

Persoanele născute în anul Șarpelui sunt numite „Șerpi” în China. Astfel, cei care s-au născut în 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929 sau 1917 sunt Șerpi. Iată datele pentru fiecare dintre Anii Șarpelui de până acum:

Anul Șarpelui Perioada Element 1917 23 ianuarie 1917 – 10 februarie 1918 Șarpe de foc 1929 10 februarie 1929 – 29 ianuarie 1930 Șarpe de Pământ 1941 27 ianuarie 1941 – 14 februarie 1942 Șarpe de metal 1953 14 februarie 1953 – 3 februarie 1954 Șarpe de apă 1965 2 februarie 1965 – 20 ianuarie 1966 Șarpe de lemn 1977 18 februarie 1977 – 6 februarie 1978 Șarpe de foc 1989 6 februarie 1989 – 26 ianuarie 1990 Șarpe de Pământ 2001 24 ianuarie 2001 – 11 februarie 2002 Șarpe de metal 2013 10 februarie 2013 – 30 ianuarie 2014 Șarpe de apă

Află ce zodie ești în zodiacul chinezesc după data nașterii!

Particularitățile Zodiei Șarpelui

Așa cum spuneam, Șerpii sunt înțelepți, inteligenți, perspicace și adesea gânditori profunzi și pot avea un aer misterios care îi face foarte atractivi pentru ceilalți. În plus, sunt persoane destul de prudente și foarte responsabile și intuitive, fiind parteneri devotați. Urăsc eșecul și sunt hotărâți să-și atingă obiectivele, însă pot avea probleme în a-și găsi un loc de muncă care să le placă cu adevărat.

Cu toate acestea, odată ce găsesc jobul ideal, sunt minuțioși și sunt determinați de a merge până la capăt. Nu în ultimul rând, Șerpii sunt prudenți și sceptici și preferă să lucreze singuri. Sunt materialiști și le place să aibă lucruri frumoase, dar nu prea le plac cumpărăturile.

Șarpe de lemn

Precis, cu mintea limpede, creativ, logic și nu este lipsit de perseverență. Relațiile sunt importante pentru el așa că, de obicei, au mulți prieteni. Au o bună înțelegere a naturii umane și sunt buni la comunicare, iar sfaturile lor sunt foarte apreciate. Șerpii de lemn preferă o viață liniștită, dar sunt ambițioși, au o mulțime de interese și iubesc arta. Sunt organizați, metodici, dar pot fi încăpățânați atunci când trec prin momente dificile și le este greu să depășească eșecul.

Șarpe de foc

Inteligenți, perspicace, sociabili, iritabili și aventuroși deopotrivă. Șerpii de foc sunt cei mai sociabili și mai plini de viață dintre toți nativii Șerpi. Fermecători și cu un simț al umorului foarte dezvoltat, Șarpele de foc este o persoană motivată, cu o viață socială activă. Are abilități sociale deosebite, este perspicace și respectat de cei din jur, ceea ce îl face un bun lider. Uneori întâmpină dificultăți din cauză că poate fi impulsiv, nerăbdător și predispus să facă greșeli.

Șarpe de metal

Au o voință puternică, sunt determinați, curajoși, buni lideri, dar un pic prea încrezători. Șerpii de metal sunt liniștiți și foarte independenți, permițând unor puțini oameni să intre în cercul lor intim. Sunt încrezători, cultivați și sofisticați și iubesc cele mai fine lucruri în viață. Sunt foarte generoși și întotdeauna îi ajută pe ceilalți într-un fel sau altul, dar pot fi lenți în a face primul pas în relații din cauza naturii lor rezervate. În plus, sunt foarte disciplinați și determinați și pot fi duri cu ei înșiși. Le place să planifice lucrurile cu atenție în avans și să lucreze singuri.

Șarpe de pământ

Serviabili, loiali, disciplinați, prea preocupați de opiniile celorlalți. Șerpii de pământ sunt foarte amuzanți și fac o companie grozavă. Sunt bine educați, buni la suflet și atenți, gata întotdeauna să ajute, ceea ce face să aibă o mulțime de prieteni. În plus, sunt foarte solidari cu familiile lor. La locul de muncă sunt sensibili și sârguincioși, au obiective clare și le place să dețină controlul. Sunt foarte echilibrați și perspicace, așa că se pricep la bani și investiții.

Șarpe de apă

Inteligenți, minuțioși, artistici, cu o stimă de sine ridicată, acești Șerpi dinamici sunt foarte inteligenți și au o memorie excelentă, le place să studieze și să facă cercetări aprofundate. Inițial sunt rezervați, dar reușesc întotdeauna să-și impună punctul de vedere. Sunt aventuroși, dar calmi și hotărâți. Nu le este teamă să-și asume riscuri sau să îndure greutăți, ceea ce înseamnă că pot obține succes când sunt concentrați. Sunt parteneri foarte atenți și pot fi tentați să cheltuiască prea mult, relatează China-Sichuan.ie.

Predicții 2025 pentru Anul Șarpelui de Lemn

Pentru că este anul propriu, persoanele născute sub semnul Șarpelui vor experimenta o combinație de oportunități și provocări în carieră și finanțe, necesitând optimism și adaptabilitate pentru a putea depăși dificultățile și pentru a avea succes. În Anul Șarpelui de Lemn, nativii Șarpe trebuie să-și protejeze vitalitatea și să fie atenți la sănătate, carieră și relații, care vor înflori dacă vei fi sincer și atent la nevoile celor dragi.

Chiar dacă beneficiază de energia stelei succesului și a victoriei, uneori, persoanele născute sub semnul Șarpelui pot fi copleșite de aceste influențe pozitive și pot rata ocazii importante dacă nu le valorifică la momentul potrivit. Așadar, este important să fie vigilenți și să nu lase să le scape nici un fel de oportunități. Deși succesul profesional este bine orientat într-o anumită direcție este nevoie de măsuri de protecție suplimentare.

Totuși, este important să-ți păstrezi echilibrul și să eviți suprasolicitările. Totodată, o provocare crucială o reprezintă lipsa de încredere în cei din jur. În mod paradoxal, tocmai această încredere în oamenii apropiați le poate aduce succes Șerpilor. Dacă au dubii, măcar să aibă încredere în propriile instincte, căci intuiția și inspirația sunt punctele lor forte.

Compatibilități ale Șarpelui în zodiacul chinezesc

Fiecare semn din Zodiacul Chinezesc are o serie de caracteristici unice. Unul dintre astepcte îl reprezintă compatibilitatea amoroasă, care ține cont de caracteristicile fiecărui animal, astfel că doar cei ale căror caracteristici se potrivesc pot fi parteneri buni.

Nativii din zodia Șarpelui se potrivesc cel mai bine cu persoanele din semnele zodiacale Cocoș și Bou datorită loialității și ambiției care le caracterizează pe, relatează Chinahighlights.com. În schimb, se pot crea tensiuni în relațiile cu nativii Tigri, Cai și Porci din cauza diferențelor de personalitate.

De asemenea, cele mai bune opțiuni de carieră pentru Șerpi sunt om de știință, analist, investigator, pictor, olar, bijutier, astrolog, magician, dietetician și sociolog.

