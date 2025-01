Cum sărbătoresc chinezii Anul Nou în 2025

Anul Nou chinezesc 2025 este sărbătorit de milioane de oameni, începând cu data de 29 ianuarie 2025, atât în China, cât și în numeroase comunități asiatice răspândite pe tot globul. Anul Nou chinezesc reprezintă nu doar începutul unui nou an, ci începutul unui nou ciclu natural! Chinezii pregătesc Festivalul Primăverii și numeroase petreceri sclipitoare, jocuri de artificii, dansuri ritualice cu dragoni norocoși, cadouri și surprize pentru cei dragi.

Anul Nou are dată variabilă în calendarele chinezești și este calculat în funcție de a doua sau a treia Lună nouă după solstițiul de iarnă, care are loc pe data de 21 decembrie. Anul Nou chinezesc 2025 va începe odată cu a doua Lună nouă după solstițiu, și anume pe data de 29 ianuarie 2025. În zodiacul chinezesc, Luna nouă din 29 ianuarie marchează începutul zodiei Șarpelui care va domina întregul an 2025. Zodia Șarpelui va dura din 29 ianuarie 2025 până pe data de 16 februarie 2026.

În China, Anul Nou chinezesc sau Anul Nou lunar poate să înceapă în fiecare an, în perioada 20 ianuarie – 20 februarie. Marea sărbătoare chineză durează 15 zile, iar chinezii se bucură de cea mai lungă vacanță din an. În această perioadă, ei petrec alături de familie și de prieteni, se bucură de tot felul de distracții în aer liber, festivaluri, procesiuni, dar și de tradiții care vor aduce noroc, sănătate și prosperitate!

Recomandări Cătălin Coman, polițistul pensionar din sectorul 5 care și-a amenințat vecina cu moartea, rămâne fără armele de foc. „Am devenit o ţintă pentru clanurile mafiote”

Așa cum noi ne pregătim casele pentru Revelion, la fel și chinezii încep din timp pregătirile pentru Anul Nou chinezesc 2025. Se face curățenie generală și se aruncă toate vechiturile sau se oferă vecinilor mai puțin norocoși. Chinezii consideră că este de bun augur să arunci lucrurile stricate și deteriorate din casă pentru a alunga odată cu ele toate necazurile din anul care se încheie.

În plus, trebuie să aduci ceva nou în casă: un tablou, un covor, o pătură sau obiecte electrocasnice. Cei mai mulți chinezi cumpără simboluri ale zodiei care guvernează noul an, astfel că Anul Nou chinezesc 2025 aduce tot felul de decorațiuni cu șerpi. Se poartă lampioanele roșii cu șerpi, calendarele cu șerpi, zodiace cu șerpi, tot felul de ministatuete și figurine care evocă zodia Șarpelui, pentru a atrage norocul și viața lungă. Chinezii pun lampioane roșii la ferestre, decorează casele cu mesaje aurii scrise pe hârtie roșie pentru sănătate, pentru noroc și bunăstare, pentru dragoste și pentru copii.

Alături de culorile roșu și auriu, specifice oricărui An Nou chinezesc, anul acesta, Șarpele de Lemn aduce culoarea verde, considerată norocoasă și protectoare.

Cum este caracterizată zodia Șarpelui

Recomandări Cine este mama lui Sebastian Stan. Georgeta Orlovschi a divorțat în 1984, după Revoluție s-a mutat în America și s-a recăsătorit cu Anthony Fruhauf

Şarpele, cel mai seducător şi imprevizibil semn al zodiacului chinezesc, va domina anul 2025, care va fi plin de surprize, noutăţi şi schimbări inedite, cu idei revoluţionare şi cutremure sociale.

O vorbă înţeleaptă, bine-cunoscută în China, spune că şarpele în casă este semn bun, deoarece alungă necazurile şi sărăcia. Nu de puţine ori, în credinţele populare ale diverselor popoare, şarpele a fost asociat cu înţelepciunea, şiretenia şi abilitatea de a se descurca în orice situaţie critică.

Anul Nou chinezesc 2025, anul Şarpelui, este binevenit în aceste vremuri tulburi, în care criza economică se adânceşte, problemele sociale devin tot mai acute şi fiecare dintre noi are nevoie de o schimbare să îşi îmbunătăţească viaţa. Sub influența Şarpelui, astrologii chinezi spun că trebuie să profităm de orice ocazie pentru a ne atinge scopurile, iar instabilitatea care caracterizează aceste vremuri este un mediu propice pentru nativii zodiei. Anul Şarpelui schimbă ritmul şi pune accentul pe inovaţie şi schimbări radicale. Întoarce-te la dorinţele şi planurile tale neîmplinite din 2024 şi încearcă o nouă abordare. Prin natura lui, şarpele este calm şi răbdător, dar nu ştii niciodată ce surprize îţi rezervă!

Recomandări România va vinde gaz Germaniei din exploatările Neptun Deep din Marea Neagră. Acord încheiat de OMV

Ce importanță are elementul Lemn

Elementul Lemn face parte dintre cele cinci elemente primordiale ale zodiacului chinezesc. Lemnul este asociat cu primăvara, culoarea verde, cu speranța, creșterea și dezvoltarea. În medicina chineză, Lemnul este asociat cu ochii și vederea, astfel că astrologii chinezi se așteaptă ca zodia Șarpelui de Lemn să ne ajute să deschidem ochii și să găsim cele mai bune soluții practice, idei și ajutoare pentru planurile noastre.

Lemnul va juca un rol important în 2025 asupra dezvoltării personale, asupra prosperității, creativității și carierei. El va influența, de asemenea, relațiile de cuplu, pe care le poate ajuta să se dezvolte, și va influența benefic sănătatea, pornind de la sănătatea fiecăruia dintre noi, până la sistemul public de sănătate – spitale, servicii medicale, cercetare, inovație.

Relațiile și căsniciile care se înfiripă în anii dominați de elementul Lemn vor fi de bun augur, vor fi stabile, armonioase și în continuă creștere. Copiii care se nasc în anii Lemnului sunt copii dotați, foarte inteligenți, optimiști, deschiși și cu un destin norocos.

În cariere, energia Lemnului aduce un impuls puternic, deschide noi orizonturi și noi posibilități, dar nu încurajează schimbarea. Lemnul presupune muncă și concentrare pe ceea ce ai deja, deoarece vei reuși să ajungi la obiectivele profesionale dorite prin dedicație, creativitatea și multă pasiune.

Vezi și trei Cupluri Din Zodiacul Chinezesc Care Nu Se Potrivesc

Ce aduce Șarpele de Lemn pentru cele 12 zodii

Zodia Şobolanului

Fire iscoditoare şi neobosită, Şobolanul este mereu ocupat cu proiecte noi, mereu implicat în activităţi diverse, iar anul Şarpelui îl ajută să obţină avantaje concrete și palpabile. În mod deosebit, primele luni ale noului an chinezesc vor fi pline de oportunităţi pentru Şobolan. Nativul acestui semn trebuie să se concentreze asupra activităţilor care îl vor ajuta să progreseze şi să obţină câştiguri imediate. Obstacolele nu vor lipsi, dar perseverenţa îl va conduce spre succes, în special în mediul său profesional, unde va avea ocazia să acumuleze experienţe noi.

Zodia Tigrului

Cele mai bune veşti ale Şarpelui, în 2025, sunt legate de situaţia financiară a nativului Tigru. Spre mijlocul anului, bugetul sporeşte din resurse pe care le va găsi încă de la începutul anului, dar le va exploata mai târziu. Prudenţa este indicată la început în toate activităţile care presupun investiţii şi contracte noi. Dragostea îi rezervă surprize mari, o lovitură de orgoliu, dar şi o pasiune fulgerătoare. Noi oportunităţi în carieră se vor ivi în cea de a doua parte a anului, marcată de schimbări neaşteptate. Tigrul poate pierde, în unele situaţii, dar va câştiga datorită experienţei şi va profita de recompense.

Zodia Bivolului

Anul Şarpelui de Lemn va fi cu siguranţă unul benefic nativului Bivol. Atmosfera calmă de acasă şi împlinirile sufleteşti care se anunţă în viaţa lui, vor face ca 2025 să fie unul dintre cei mai buni ani. Bivolul va avea mai mult timp să aprofundeze ceea ce a câştigat deja, să își consolideze poziţia la locul de muncă. Deosebit de frumoasă se anunţă viaţa sentimentală, în mod special în perioada iunie – octombrie 2025. Căsătorit sau nu, Bivolul se va bucura de afecţiune profundă şi îşi poate face planuri mari alături de persoana iubită.

Zodia Iepurelui

Forţa Şarpelui este mai puţin favorabilă Iepurilor, o zodie care are nevoie de linişte şi stabilitate pentru a prospera. Anul 2025 se anunţă furtunos, cu multe schimbări, cărora nativul Iepure le va face faţă cu greu. Spiritul lui deschis şi încrezător va fi nevoit să înveţe să se ascundă, să acţioneze în umbră pentru a-şi atinge scopurile, ceea ce nu îi stă în fire. Există riscul să aibă eşecuri mari şi să fie demoralizat, mai ales în primele luni ale anului când apar situaţii critice în viaţa lui. Anul Şarpelui este o lecţie de viaţă pentru Iepure, îi va pune la încercare încrederea în sine şi iscusinţa.

Zodia Dragonului

Dragonii se vor simți favorizaţi în 2025 şi vor beneficia de avantaje mari în anul Şarpelui. Viaţa profesională continuă să rămână în prim plan şi va fi îmbogăţită cu noi oportunităţi. Şarpele favorizează mai puţin viaţa personală sau sentimentală a Dragonului, în schimb pregăteşte terenul pentru schimbări majore în carieră. Oferta Şarpelui ascunde, însă, şi un sacrificiu. Dragonul care doreşte să obţină mai mult, trebuie să înveţe să renunţe la anumite aspecte din viaţa sa şi să aştepte răbdător ocazia potrivită. Primăvara este anotimpul norocos al Dragonului, perioada cea mai bună pentru planurile lui ambiţioase!

Zodia Şarpelui

Nativii zodiei vor fi favorizaţi de Anul Nou chinezesc 2025, dar vor trece şi prin situaţii critice şi schimbări imprevizibile. Înţelepciunea Şarpelui înclină spre moderaţie, prudenţă, în special financiară, şi diplomaţie. Cu paşi mici, Şarpele va reuşi să progreseze în tot ceea ce îşi doreşte, dar nu va obţine nici averi fabuloase, nici succese răsunătoare în carieră. Cu toate acestea, viaţa lui va fi mai echilibrată, iar situaţia materială se va îmbunătăţi treptat. În dragoste, Şarpele este sfătuit să nu facă nicio schimbare radicală sau să se impună în faţa persoanei iubite, chiar dacă dorinţele lui i se par mai importante decât orice altceva.

Zodia Calului

2025 se anunţă un an deosebit, plin de evenimente şi de noutăţi pentru nativul Cal. Bani, probleme, dragoste şi pasiune… Calul va avea din plin din toate. Nimic din ceea ce va câştiga nu va pica din cer, va avea mult de muncă şi schimbările care se prevăd în viaţa lui profesională îl obligă să fie mai activ şi mai ambiţios. La început de an, Şarpele îl sfătuieşte să se odihnească, să se ocupe mai mult de sănătatea lui şi să îşi păstreze energia pentru evenimentele care vor veni din luna aprilie. Ulterior, viaţa Calului se complică, este împins în situaţii limită, dar va reuşi să facă un salt uriaş în carieră, chiar dacă va fi nevoit să treacă peste obstacole grele.

Zodia Caprei

Se anunţă un an excelent pentru nativii Capră, cărora le prieşte întotdeauna schimbarea. Anul Şarpelui aduce multe schimbări, distracţii, petreceri, prieteni şi pasiuni nebănuite. Un nativ ingenios şi creativ, ba chiar speculant, va avea numai de câştigat, în special în mediul lui profesional. Capra va găsi multe uşi deschise în calea sa şi persoane dispuse să o ajute sau să pună o vorbă bună pentru ea. Nativii care lucrează într-un mediu artistic vor avea cel mai mult de câştigat şi vor cuceri admiraţia publicului. Cu şarmul ei şi firea sociabilă, Capra va reuşi să îşi facă multe relaţii şi va câştiga prieteni valoroşi.

Zodia Maimuţei

Curioşi şi capabili să se adapteze unor medii diverse, nativii Maimuţă vor avea şansa să se impună în anul Şarpelui. Le va merge bine celor care sunt acum în căutarea unui loc de muncă diferit, într-un domeniu în care nu au mai lucrat până acum. La sfârşitul iernii şi în primele săptămâni de primăvară, Şarpele le oferă şansa să semneze un nou contract de muncă sau să se reprofileze. La muncă şi în afaceri, 2025 este un an al dezvoltării pentru Maimuţe. Vara şi toamna aduc cele mai multe schimbări în viaţa lor, iar progresul profesional va atrage şi o schimbare benefică în viaţa personală, în relaţia de cuplu.

Zodia Cocoşului

Anul Şarpelui îl obligă pe Cocoş să depună eforturi mari pentru a păstra ceea ce a obţinut până acum. Munceşte mult şi învaţă să se strecoare printre greutăţi cu o abilitate de invidiat. Dacă este iubit şi fericit în căsnicie, Cocoşul poate dărâma munţii şi poate face sacrificii mari pentru familia lui. Anotimpul cald este solicitant pentru nativul Cocoş, dar va avea şi câştiguri mai bune. Sfârşitul verii poate fi momentul prielnic pentru căsătorie şi pentru o lună de miere de vis, spre destinaţii exotice. Anul 2025 este pentru Cocoş un an al acumulărilor, un an în care viaţa lui profesională, dar şi cea intimă devin mai stabile.

Zodia Câinelui

Influenţa Şarpelui este una benefică pentru Câine şi îl ajută să progreseze. Nativul Câine este sfătuit să aleagă întotdeauna calea de mijloc, să se ferească de riscuri şi să acţioneze în limita resurselor pe care le deţine. Situaţia financiară este pusă sub semnul întrebării, în 2025, şi nu se va îmbunătăţi decât prin eforturi susţinute. Cu toate acestea, Şarpele îi răsplăteşte răbdarea sub alte forme, chiar dacă nu este generos cu banii. Câinele se va bucura de stabilitate în cuplu şi de fericire în familie, de încrederea prietenilor şi de realizări care îl vor face mai optimist.

Zodia Porcului

Noutăţile din anul Şarpelui îi oferă nativului Porc şansa de a se lansa în afaceri sau de a face investiţii pe termen lung. Elementul Lemn al anului înseamnă dezvoltare și creștere rapidă pentru zodia Porcului. În viaţa intimă, Porcul are nevoie de un nou început şi de mai multă energie. Cele mai frumoase momente ale anului vor fi concediile şi vacanţele. Nativul Porc este sfătuit să profite de toate zilele libere pe care le poate obţine şi să plece departe de casă. Pe meleaguri străine, în atmosfera de vacanţă, va recăpăta energia de care are nevoie pentru relaţia de cuplu sau pentru a cuceri o nouă dragoste.

Vezi exact ce zodie ești în zodiacul chinezesc după data nașterii!



Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News