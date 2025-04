RADAr CULTURAL. Cum m-a purtat un miriapod până la Myroslava

Odată, de mult timp sau ieri, un înţelept care cunoştea limba tuturor vieţuitoarelor de pe Pământ a întâlnit un miriapod şi, cercetându-l cu atenţie, l-a întrebat: cum poţi umbla cu atâtea picioare? Înţeleptule, i-a răspuns viermişorul, dă-mi câteva minute să mă gândesc. Povestea spune că s-a gândit, însă apoi n-a mai putut merge niciodată. Nu este nimic trist în întâmplarea asta. Este parabola artistului care nu trebuie oprit din drumul său şi trezit din reverie cu exerciţii de logică.

Un cap de formă conică, terminat cu un cioc – poate că s-a visat vultur şi a fost deşteptat brusc din somn. În vârful capului – nişte antene lungi (sistemul lui de navigaţie, pentru că e orb). Corpul – alcătuit din segmente, alungit-turtit, pregătit să se strecoare prin cele mai strâmte crăpături. Şi zeci, sute de picioruşe (au fost numărate, la unele specii, până la 1.306). E greu cu atâtea să îţi reprimi tentaţii de vitezoman. Pe cât este de mic, pe atât de invers proporţională cu el este spiritualitatea simbolică ce i se atribuie în imaginarul cultural: rezistenţă şi adaptabilitate, curaj în faţa obstacolelor.

Descopăr cu mirare că miriapodele au în artă o tulburătoare oglindire. Sculptorul japonez Isamu Noguchi le-a ridicat o statuie. Găsiţi „monumentul” la Muzeul de Artă Modernă (MoMA, ce nume de miriapod) din New York. Simplu – un stâlp de lemn, gresii nesmălţuite şi un şnur de cânepă. Simplu, dar şi complicat, aidoma unui koan (ghicitoare zen-budistă). Statuia are o înălţime de patru metri şi douăzeci de centimetri şi o lăţime de 46 de centimetri. Şi, fiindcă am amintit de koan, iar în zen-budism fiecare viaţă are melodia ei, care ar putea fi melodia vieţii unui miriapod?

TIKTALK. DE CE AI URMA UN CURS DE DESENAT CENTIPEDE? Centiped este numele miriapodului pe filieră latină, „o sută de picioare”. La misterele nedezlegate ale TikTokului îl adaug şi pe acesta: de ce ar trebui să înveţi să desenezi centipede, dacă nu eşti pictor? Îmi închipui că există aici un soi de fascinaţie metafizică şi că – în afara artiştilor – oamenii cu picioarele pe pământ vor să le afle secretul. Desenându-i, conform unei vechi şi poetice superstiţii, le poţi fura sufletul. Sau îl poţi măcar pricepe.

DE LA PĂMÂNT LA STELE. Pictoriţa americană Debbie Kappelhoff urcă miriapodul până la stele. Tabloul se numeşte „Miriapodul cosmic”. Ca să ridici până la cer o vietate, de care unii se feresc cu repulsie, transformând-o în constelaţie, înseamnă să înţelegi Universul. Să înţelegi că fiecare fir de fiinţă are o noimă, o misiune, un rost. Să înţelegi eleganţa miriapodelor, faptul că nu ne privesc cu dispreţ doar fiindcă avem numai două picioare…

PORTRETUL ARTISTULUI ÎN VREME DE RĂZBOI. Unde a vrut să ajungă cu mine miriapodul care îmi apăruse în minte? Am lăsat la final această călătorie spirituală, tocmai fiindcă e greu de explicat raţional. Mai greu de explicat decât cum te poţi mişca având o mulţime de picioare. Iată povestea mea, una adevărată: am descoperit tabloul Myroslavei Perevalska, „Pisica şi miriapodul”. L-am privit îndelung, cu o stranie atracţie, până am intrat în rolul pisicii. Miriapodul m-a dus la ea. Îmi pusesem nu o dată întrebarea ce fac artiştii în vreme de război. Am aflat răspunsul în toată frumuseţea cruzimii lui, când am ajuns, pe spinarea miriapodului, până în Ucraina Myroslavei Perevalska: în vreme de război, artiştii supravieţuiesc, îi ţin şi pe alţii în viaţă, lucrând. La Kiev, la lumina lumânărilor, încă au loc vernisaje. Am aflat de pe contul ei de Facebook că în decembrie se mai deschideau expoziţii. I-am citit postările cu emoţie. Numai dacă simţi suflul rece al războiului poţi preţui pacea. Iar povestea mea nu se putea termina altfel: în ucraineană, Myroslava înseamnă „Glorie păcii”…

