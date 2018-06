Anca are o poveste de viață puțin spus interesantă. S-a născut cu câteva zile înainte de Revoluția din 1989, care i-a lăsat amintire familiei ei un glonț înfipt în tocul geamului, și a debutat la doar 8 ani alături de Stela Popescu. Acum, joacă pe scenele a patru teatre și speră să ajungă într-un film. Ne-a vorbit despre toate acestea și ne-a povestit ce amintiri are în legătură cu artista care i-a deschis apetitul pentru actorie.

Libertatea: Te-ai născut pe 9 decembrie 1989, cu doar câteva zile înainte de Revoluție. Ce ți-au povestit părinții despre ce s-a întâmplat atunci?

Anca Dinicu: Tata era în Piața Revoluției. Mama m-a pus în singurul loc din casă unde nu existau ferestre: baia de serviciu. Avem și acum un glonț, a rămas în tocul de la geam. Altul a trecut razant pe lângă tâmpla mamei. Locuim lângă o unitate militară. Bine că am povestiri și nu amintiri.

Spuneai, la un moment, că-ți doreai să fii “musafir, cântăreață sau vânzătoare de mezeluri” când erai mică… Nu prea ți-a ieșit…

Mâine, dacă o să mă fac vânzătoare, n-am să vând mezeluri! Nu aș da din mâna mea ceva ce nu trebuie mâncat. Cântăreață.. prea târziu, prea fără talent, prea ca la țară. Musafir, oricând. Păcat că nu se plătește!

La teatru, joacă alături de polițistul Robi și primarul Vasile din «Las Fierbinți»

La ce teatru joci, în ce piese și cu ce alți actori cunoscuți?

La Teatrul Nottara, în “Hamlet în sos picant”, alături de Izabela Neamu, Gabi Răuță și mulți alții, la Palatul Copiilor, în “Te iubesc, dar nu pe tine”, cu Andreas Petrescu, Leonid Doni (Robi din serialul “Las Fierbinți” – n.r.), Paula Chirilă, Alina Chivulescu, la Teatrul Elisabeta, în “Boeing-Boeing”, “Încă nu, dar o să fie” și “Las’ că știm noi”, cu Tania Popa, Marius Galea, Alexandra și Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Lucian Ghimiși, Monica Davidescu, Bebe Cotimanis, apoi, la Teatrul George Ciprian, în “Comedii cu Gorobete”, alături de Radu Gabriel, Gheorghe Ifrim (primarul Vasile din “Las Fierbinți” – n.r.), Marius Vizante, Maria Radu, și în “Vicleniile lui Scapino”, cu colegii din facultate, rolul principal îl are Vlad Drăgulin.

Ți s-au întâmplat lucruri amuzante în timpul reprezentațiilor?

Actorii au obiceiul, mai ales în spectacolele rutinate, să dea replici în afara textului, să facă mișcări străine de mizanscenă stabilită. Această joacă duce, de cele mai multe ori, la hohote de râs. Nici de momentele jenante n-am fost scutită: o căzătură pe spate, s-a lăsat liniștea și am auzit: “Hi! Săraca!”.

Actrița Anca Dinicu a debutat alături de Stela Popescu: “O fire blândă, o voce caldă și atoateînțelegătoare. Vibra bunătate”

Ai debutat la 8 ani, într-o scenetă cu Stela Popescu, la TVR. Ce ne poți spune despre regretata actriță?

Eram mult prea mică să conștientizez cu cine am onoarea să fac schimb de replici. Eu eram nepoata și mă ținea pe genunchi. O fire blândă, o voce caldă și atoateînțelegătoare. Vibra bunătate, prima mea tentativă de a transpune adevăruri a funcționat datorită ei. Emisiunea se numea “Pentru dumneavoastră, doamnă!”. Și întâlnirile cu Adriana Trandafir, Carmen Tănase și Anca Sigartău au contribuit la formarea mea profesională, la consolidarea personalității artistice și, ce este mai important, la stabilirea unor contacte umane prețioase.

Stela Popescu nu avea o părere bună despre Mihai Bendeac, care acum îți este coleg…

Mihai Bendeac devine un subiect predilect de cele mai multe ori, să lucrezi cu el este însă pură matematică, este riguros, integru, nu lasă loc pentru ce și cum este el, căci se dăruiește întreg artei.

Cum e să lucrezi cu Mihai?

Repetăm înainte de filmare, dăm textul în timp ce suntem transformați, uneori iese din prima, alteori nu. Ne apreciem unii pe ceilalți pentru forța de muncă ieșită din comun.

Ce fel de relație aveți, sunteți doar colegi sau sunteți prieteni și ieșiți în oraș cu gașca?

Colegi + prieteni = ieșim cu gașca.

Cum ai ajuns în “Băieți de oraș”? Clasic, cu probă?

Vlad Drăgulin m-a propus, proba a fost primul scheci filmat. Le-am plăcut și am rămas.

Eșți diferită de personajul interpretat, pițipoanca Gina, dar… cât de diferită?

Eu cred că nu am nimic în comun cu personajul. Dau peruca, genele, unghiile jos și rămâne Anca.

Pe stradă ai avut surprize plăcute – sau neplăcute – din partea celor care te-au recunoscut?

Nu am avut surprize, schimbarea este foarte mare și nu sunt recunoscută. Foarte rar mi se întâmplă. O singură dată am avut de furcă, într-un centru comercial, cu un grup, a fost o dezlănțuire de strigăte: “Guraaa nebunuleee!”, încheiată cu stupefiantul răcnet: “Fă-o p-aia!”. Da, recunosc, am tras de frunte în jos și am mărit pasul.

Când ai apărut prima oară la TV și ce anume te-ar mai tenta, în afara serialelor de comedie?

Primul meu proiect la Antena 1 a fost în 2010, telenovela “Narcisa – Iubiri nelegiuite”. A urmat “Camera café”. Vara trecută, am fost în primul meu reality-show, “Aventură cu 4 stele”. Au fost experiențe minunate, am cunoscut oameni ambițioși, amuzanți, incredibili. M-ar tenta un film.

Udrea, despre condamnarea la 6 ani de închisoare: ”Până decid ce voi face în continuare, nu voi da nicio declarație; Doamne, ajută tuturor!”