Ce va face Munti, câștigătorul ”Chefi la cuțite”, cu marele premiu

„În primul rând, voi împărți o parte din premiu cu echipa care m-a ajutat să câștig în finală, pentru că toți am lucrat din greu, cot la cot. Restul merge la logodnica mea, ea e „the boss!”, a spus Munti pentru revista VIVA!.

Munti a dezvăluit ce a învățat de la Sorin Bontea, mentorul său de la „Chefi la cuțite”. „Foarte multe! Cred că mi-ar trebui trei pagini în care să povestesc tot ce am învățat la „Chefi la cuțite. Am învățat că trebuie să îmi gestionez altfel emoțiile, să îmi fac ordine în gânduri și să nu mai fiu așa stresat. Am învățat să fiu un lider mai bun în bucătărie, am învățat câteva rețete fabuloase și, evident, să mă joc cu marțipan! (râde)”, a mai spus câștigătorul „Chefi la cuțite”.

Fostul elev al lui chef Florin Dumitrescu, cu care acesta a câștigat cel de-al cincilea sezon al show-ului Chefi la cuțite, participă la o olimpiadă culinară care are loc în India. Bogdan Vandici a fost câștigătorul celui de-al cincilea sezon Chefi la cuțite. Acesta a intrat în posesia unui premiu în valoare de 30.000 de euro. Bogdan Vandici a făcut parte din echipa coordonată de chef Florin Dumitrescu. În finală, Bogdan Vandici s-a luptat pentru marele premiu cu două concurente din echipa lui chef Sorin Bontea: Marilena și Cristina.

Citește și

Medici inventați cu 9 dolari în reclamele pentru produse ce promit vindecare miraculoasă! Din 1.000 de suplimente alimentare care intră anual pe piață, Ministerul Sănătății a verificat publicitatea a doar 25!