Corina și-a incitat fanii. Cea mai provocatoare ipostază la început de an

Corina este una dintre cele mai sexy și mai lipsite de inhibiții vedete din showbiz-ul românesc. Încă de la început de an 2019, artista s-a arătat în fața fanilor săi într-una dintre cele mai incitatente ipostaze.

Cântăreața a făcut publică, pe pagina sa de socializare, o imagine în care apare îmbrăcată într-un body de culoare albă. Body-ul lasă la vedere mai mult decât ar trebui și scoate în evidență atuurile fizice ale vedetei.

„201818181819191919 .. see how i did that? ? #HappyNYE”, a comentat Corina în dreptul fotografiei.

Corina Bud, una dintre cele mai nonconformiste cântărețe din România, a avut o relație de 20 de ani cu omul de afaceri Nelu Bud. Cei doi s-au separat în urmă cu trei ani, iar artista recunoștea public că a fost înșelată de cel care i-a fost soț.

