„Mi-a adus Moș Crăciun un sacou din paiete. Tocmai ce am vorbit cu băiatul meu, care este la Paris și i-am scris numele de parfum preferat, el mi-a zis și el ce preferă să-i cumpere Moșul, de aici. Vom face Crăciunul împreună, toți vom cânta colinde. În fiecare an împodobesc bradul, e un sentiment extraordinar, mă umple de emoție și de căldură, pentru că de fiecare dată îmi doresc să stăm cât mai mult în familie. Când e gata brăduțul mă așez acolo sub el și mă uit așa, spre globuri. Așa făceam cu tatăl meu, râdeam și mă amuzam. Am fost atentă la alimentație, am mai pus un pic, trebuie să mai dau jos. Eu întotdeauna gătesc de Crăciun, eu fac cea mai bună salată de boeuf și cea mai bună friptură la cuptor. Eu nu prea mănânc porc de obicei, decât de Crăciun' a povestit Silvia Dumitrescu la Pro tv.

În urma spculațiilor care s-au făcut pe seama bolii de care suferă, Silvia Dumitrescu explică despre ce este vorba. Mai mult, artista mărturisește că nu a fost niciodată în depresie.

Cântăreața de 59 de ani continuă să fie o prezență aparte, atipică în lumea artistică din România și asta fără să facă un prea mare efort sau să le lase pe mâna unor experți pentru a-și alege ținutele cu care se prezintă atât pe scenă, cât și în afara ei.

