Invitat la „Interviurile Libertatea”, Dragoș Bucur nu ne-a vorbit doar despre școala de actorie pe care o are împreună cu Alexandru Papadopol și Dorian Boguță și despre proiectele sale cinematografice, ci și despre cum este el în postura de tată a trei copii: două fete și un băiat. Copii pe care a ales să-i crească altfel, trecând peste toate criticile celor din jur și dând liber creativității lor. Sofia, de exemplu, învață la domiciliu, după ce părinții ei au constatat că școala clasică nu scoate ce e mai bun din ea. Ca să fie mai mult timp alături de copii, Dragoș a renunțat la emisiunea „Visuri la cheie” de la PRO TV. „Să știi că lucrez destul de puțin, în ultimul timp. Am renunțat la emisiune, proiectele le aleg foarte atent, am devenit selectiv și stau foarte mult timp acasă. Cred că de vreo două luni jumătate, de când m-am întors din Irlanda, am tot stat acasă. Așa că dorm. Kadri, băiatul meu, de vreo lună, nu știu de ce, dar adoarme pe la 19.30 și atunci avem seri când ne uităm la filme cu Sofia, vorbim, mai ieșim la restaurant. Adică lucrurile încep să intre în normalul dinainte”, ne-a povestit Dragoș.

Într-o astfel de seară de vizionat filme în familie, actorul a găsit momentul ideal ca să-i vorbească Sofiei despre cea mai nouă membră a familiei, copila adoptată, care este de origine romă: „Eu mă folosesc de filme pentru a putea vorbi cu Sofia diverse teme, care altfel sunt greu de abordat. De exemplu, «12 ani de sclavie», un film destul de greu, m-a ajutat să am un punct de plecare în discuțiile pe care le-am avut cu ea despre discriminare. Roxana-India, fata noastră, este romă și în România există o discriminare nasoală de tot pe direcția asta”.

Dragoș Bucur fiicei sale că sora ei adoptată este romă cu ajutorul unui film despre discriminare

Chiar dacă nu pare, Dragoș Bucur știe cum să fie și autoritar cu cei trei copii ai lui. Actorul ne-a mărturisit că la capitolul „pedespse” stă însă foarte prost. „Pot să fiu autoritar. Să știi că în filmele străine joc mafioți și de obicei șef de bandă. Cu pedepsele recunosc că e mai greu, dar nu poți să lași copilul complet de capul lui. Riști să te trezești la un moment dat că a luat-o pe un drum care-i face rău și nici nu-și dă seama de asta. Ca o părere, că iar mă apuc să dau sfaturi și nu e bine, eu cred că există o cheie în relația părinte-copil, iar aceea este timpul petrecut cu copilul. Dacă stai mai mult cu copilul, înveți cum reacționează, el învață cum reacționezi, înveți ce nevoi are și uite așa poți să faci lucruri fără să-i spui neapărat „NU” sau să îi dai două palme, cum încă se practică la noi în țară. Nu stai cu el, nu ai de unde să știi ce nevoi are”, a încheiat actorul.