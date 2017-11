Ellie White și Doru Tinca par să fi bătut recordul la bone. Pentru că și-au dorit ca micuții lor – Mihăița (5 ani) și Maria (2 ani și jumătate) să fie bine îngrijiți, cei doi au schimbat, de-a lungul timpului, vreo 14 bone. Din septembrie însă au decis să nu mai apeleze la ajutoare externe.

Cum viața de artist nu e deloc ușoară și presupune multe deplasări, cuplul Ellie White – Doru Tinca a apelat la diverse bone, pe care le-a concediat rapid din cauza neregulilor observate. De ultima lor angajată s-au despărțit în urmă cu vreo 2 luni și nu pentru că ar fi fost nemulțumiți de serviciile acesteia, ci pentru că s-au mutat temporar din Capitală și nu mai aveau nevoie de ajutor.

“Acum suntem noi și bunicii, am renunțat la bonă. Maria este destul de măricică are 2 ani și jumătate, Mihăiță face 5 ani acum. E super ok și am zis că este cazul să ne ocupăm doar noi. Acum ei sunt la bunici la Brașov. Copiii stau cu noi, dar în perioada asta care urmează stăm și noi foarte mult timp la Brașov pentru că dezvoltăm mai multe proiecte acolo și atunci normal că ne-am relocat puțin în zona Brașovului, ceea ce ne face să fie mai simplă tranziția, gen să îi plasăm pe copiii la bunici”, ne-a spus artista Ellie White.

Prin urmare, lucrurile s-au aranjat cum nu se poate mai bine pentru cei doi pitici care sunt răsfățați la maximum de membrii familiei. “Mihăiță a fost bucuros, pentru că el oricum era super fericit de fiecare dată când mergeam la Brașov și stăteam la bunici, așa că pentru el schimbarea nu a fost foarte dramatică, plus că am rămas în relații foarte bune cu fosta bonă și atunci ne mai vizităm, ne mai întâlnim. Are și ea 2 copii de vârstă oarecum apropiată de ai noștri. Maria a fost foarte fericită pentru că stă cu mine nonstop, merge cu mine peste tot unde am nevoie”, a declarat, pentru Libertatea, Ellie White.

Bunica maternă locuiește în Italia

Cântăreața beneficiază de ajutor consistent din partea socrilor săi. Mama vedetei este plecată de 12 ani în Italia, unde și lucrează. Atunci când vine în țară, femeia își petrece tot timpul cu cei doi nepoței.

“Mama vine cam de două ori pe an și atunci când vine stă mai mult cu ei. Se gândește să se întoarcă în țară, dar nu știe când. E alegerea ei, este viața ei, o susțin în tot ce face”, a precizat Ellie White. Chiar dacă nu se văd foarte des, cântăreața susține că întotdeauna a avut o relație strânsă cu mama ei. “Nu am avut nicio problemă să o sun, să vorbim, chiar și dacă nu a fost aproape de mine fizic, a fost tot timpul aproape de mine psihic. Pot să o sun oricând”.

