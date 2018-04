În ciuda comportamentului de dur pe care îl are, Giani Kiriță are un suflet mare. El a făcut numeroase gesturi de admirat pentru consătenii lui.

Fostul fotbalist Giani Kiriță, care face parte din echipa faimoșilor la concursul Exatlon România, de la Kanal D, este recunoscut pentru comportamentul dur și replicile acide pe care le are. Însă, aparențele înșală, în cazul lui.

Giani Kiriță, care a fost căsătorit cu Daniela și are doi copii, nu a uitat niciodată de unde a plecat. Ba mai mult decât atât, sportivul i-a ajutat de multe ori pe consătenii lui din comuna Săbăreni, fără însă să facă tam-tam cu acțiunile sale.

Potrivit stirilekanald.ro, Giani Kiriță a donat bani și haine localnicilor din Săbăreni și a apelat la relațiile pe care le are pentru a-i ajutra ori de câte ori aceștia au avut nevoie.

“Noi îl cunoaștem foarte bine pe Giani Kiriță. Are ieșiri vulcanice și poate mai aruncă o înjurătură-două, dar este un om bun. Este generos și săritor și de foarte multe ori a ajutat oameni sărmani din Săăareni fără să vină cu televiziunile, să se fălească. A donat bani, haine, și-a folosit relațiile ca să ajute în diverse ocazii. Copiii îl impresionează cel mai mult și se vede că e un tată foarte bun. N-ar trebui să fie judecat atât de aspru pentru unele greșeli”, a spus un locuitor al comunei Săbăreni, Giurgiu.

Giani Kiriță a crescut într-o familie modestă și fără tată.

“Familia mea m-a influențat cel mai mult -sora mea, care era mai mare cu cinci ani, mama și bunica mea. Am fost doi copii la părinți. Mama a divorțat de tata când m-am născut eu. Când am venit la București, pentru că îmi plăcea foarte mult fotbalul, trebuia să merg la o echipă.

Și, săraca mamă muncea, iar sora mea nu știa ce trebuia să facă în sensul ăsta pentru mine. Îi mai zicea lui unchiu-meu: “Ia-l tu și du-l la o echipă, de probă!”. Și mi-a intrat mie asta în cap – “de prob[” și am zis să merg singur. Mama era obosită, că muncea toată ziua, nu avea când să meargă cu mine.

Mi-am luat gentuța și am început să merg eu singur: “Bună ziua! Joc fotbal și aș vrea să dau și eu o probă!”. Am ajuns și la Lehliu să dau probe. Mergeam cu trenul. Stau să mă gândesc că eu nu am avut cu să-i zic “tata”. Voiam și eu să merg cu tata la fotbal. Pe toți colegii mei, după meci, îi așteptau tații. Pe mine nu mă aștepta nimeni. Și m-a marcat lipsă asta”, spunea într-un interviu fostul fotbalist.