Cred că următorul președinte al României ar fi bine să fie un luptător. Nu pentru partidul din rândul căruia ar putea proveni, sau pentru camarila prezidențială de pe terenurile de golf, sau pentru interesele unor mari companii care insistă să vândă României tot felul de mărfuri de care nu avem cu adevărat nevoie. Ci pentru poporul român, căruia îi datorează alegerea în cea mai înaltă demnitate publică.

Vineri 29.05.2026, statul român a fost supus unui test de către forțe ostile. Liderii Federației Ruse nu au ratat ocazia de a-i lua la mișto public pe ai noștri. Problema e că liderii la vedere ai României au picat cel mai important test, al relației de încredere cu poporul român.

La Nicușor Dan am apreciat că:

– a convocat repede pentru acea dimineață ședința CSAT, pentru a se consulta cu șefii unor instituții importante pentru apărarea și siguranța națională,

– a avut curajul unui gest simbolic de închidere a unui consulat rus (probabil oficină a spionajului rusesc) dintr-o zonă sensibilă pentru România (Constanța-Dobrogea),

– nu a mai râs ciudat la declarația de presă de la Cotroceni, după ședința CSAT, ci a fost sobru, adecvat momentului,

– a mers în aceeași zi la Galați, dând un semnal că-i pasă de oamenii loviți de acel necaz.

Nu mi-a plăcut că:

– nu a invocat art. 4 din tratatul NATO, probabil ca urmare a consultării cu secretarul general Mark Rutte, un domn care poate a rămas un pic supărat pe România, după gestul neinspirat al lui Klaus Iohannis de a-l contracandida în 2024 la șefia NATO (deși era clar că nu prea avea șanse) și care are în portofoliul politic un refuz insistent (ca fost prim-ministru al Regatului Țărilor de Jos) pentru aderarea României la spațiul Schengen,

– la Galați a avut iar momente de inadecvare ca limbaj verbal și non-verbal (cu glumițe și râsete nepotrivite în acel context) și a dat și niște mesaje neclare despre traseul dronei (după ce ar fi fost lovită de apărarea ucraineană) precum și despre suferința celor două persoane rănite. De exemplu, Nicușor Dan a greșit când a minimalizat suferința acelor oameni; poate își imaginează cum ar fi ca două persoane apropiate lui să aibă „doar” niște arsuri care ar urma să se vindece în vreo două săptămâni, pentru simpla vină că dormeau în patul lor, în casa lor…

Pe de altă parte, Ilie Bolojan a dovedit iar că a fi un lider local performant nu te face potrivit și pentru politica la nivel înalt la nivel național. Propaganda te poate face pe bani publici mulți cel mai tare Mesia din Univers, dar faptele scot mereu la iveală adevărul. Deși este încă vicepreședinte al CSAT, el nu s-a urcat în mașină, imediat cum a aflat de cel mai grav atac convențional împotriva teritoriului României din ultimii 36 de ani, ca să fie înapoi de la Chișinău la București în maxim 5-6 ore (chiar mai puțin ar fi durat să ajungă măcar la Galați). Evident, a absentat rușinos de la ședința CSAT de la orele 11! În același timp, i-am urmărit siderat discursul în jurul orelor 10 în fața unor aleși locali moldoveni pe teme mult mai puțin importante decât acea criză de apărare și siguranță națională prin care a trecut România vinerea trecută. Cu așa vicepreședinte al CSAT, România nu are nevoie de mulți dușmani externi…

Ce nu înțeleg eu, ca simplu cetățean, despre realitatea concretă a politicii naționale de apărare

Pe 13.01.2015, fostul președinte Klaus Iohannis a semnat la Palatul Cotroceni, împreună cu liderii de atunci ai partidelor parlamentare, Pactul pentru Apărare. De atunci și până azi (în peste 11 ani) de la bugetul de stat s-au cheltuit/s-au contractat multe zeci de miliarde de euro pentru echipamente militare, bașca pensii uriașe (față de cele normale, bazate pe contributivitate) plătite de la 47-48 de ani pentru mulți militari. Care este rezultatul azi, iunie 2026? Dacă un inamic vrea să ridiculizeze armata română, o face oricând are chef, trimițând o singură dronă, care intră în spațiul nostru național când vrea, stă cât vrea, merge pe unde vrea, cade unde vrea. Ce ne-am face oare dacă ar trimite un roi de drone?!

Am fost martor ocular la începutul lui martie 2026 la lupta armatei EAU (Emiratele Arabe Unite) pentru apărarea patriei lor contra atacurilor iraniene cu mii de drone și rachete. Rata de interceptare a fost de peste 93% la drone și peste 95% la rachete. Nu mă aștept ca armata română să atingă curând performanțe similare (sunt realist), dar sunt sigur că poate mult mai mult de 0%, actuala rată de interceptare după zeci de incursiuni ale unor drone inamice în ultimii peste 3 ani.

Rușine tuturor celor care l-au pupat în dos pe Iohannis timp de peste 10 ani pentru funcții, imunități și privilegii personale, fără ca mulți dintre ei să aibă ca prioritate slujirea interesului public în acele funcții! Rușine tuturor celor care au risipit aiurea sume uriașe din bani publici (pentru care vom plăti dobânzi foarte mari noi, copiii și nepoții noștri) pentru apărare, fără ca azi armata română să fie capabilă să apere măcar câteva zone prioritare de la granița de est! Rușine tuturor celor care au negociat și negociază stupid cu inamici ai României, în loc să facă tot ce au puterea de a face pentru a crește capacitatea de apărare a țării!

Următorul președinte al României

Cred că nu ar fi realist să așteptăm/să cerem de la Nicușor Dan mai mult decât poate. Momentul 29.05.2026 arată foarte clar că, dacă ascultă sfaturi inteligente pe care le primește, poate face maxim o performanță decentă în fruntea țării, dar nu mai mult de atât! Când i se dă drumul pe teren, are aceeași tendință de a-și arăta inadecvarea cu funcția. De exemplu, nu am înțeles glumița de răspuns la întrebarea unui jurnalist dacă va trage pe cineva la răspundere pentru eșecul apărării țării: ceva de genul „guvernul a fost deja demis de acum o lună”… Adică demiterea lui Bolojan pe 5.05.2026 este o sancțiune aplicată în avans pentru eșecul apărării populației civile din Galați din 29.05.2026?! Nici nu-mi mai bat capul să înțeleg ce o fi vrut să spună…

Cred că Nicușor Dan l-a învins pe 4.05.2025 pe candidatul coaliției vechilor partide parlamentare îmbătrânite în rele (PSD, PNL, UDMR) și a ajuns apoi președinte, după turul 2 contra lui Simion „nous voulons încetarea focului”, pentru că a fost perceput ca răul mai mic. Cred că el chiar este unul dintre cele mai bune produse ale vechii clase politice, doar că asta nu este suficient pentru aceste vremuri tot mai complicate, din păcate!

Problema este că România are nevoie în vremurile de azi și în cele ce vin de un președinte mult mai bun. De un luptător adevărat, nu unul care a ajuns la Cotroceni după ce a fost mulți ani doar un profesor blajin (ca Iohannis) sau doar un ONG-ist (ca Dan), (evident fără a uita și de experiența anterioară de primar, insuficientă pentru rolul de președinte al țării). De un om venit din afara actualei clasei politice, rămase cu mult în urma societății românești (sau cel puțin în urma mediului privat competitiv, nesinecurizat de partidele politice, așa cum au făcut cu mare parte din sectorul public).

Vom vedea în 2030 dacă vom avea șansa de a alege un președinte mai bun sau vom alege tot răul cel mai mic. Optimiștii numesc acest rău mai mic cel mai mare bine posibil…

