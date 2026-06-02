Asigurări de călătorie, interes crescut pentru români în 2026

Numărul românilor care își pun la adăpost bugetul de familie atunci când pleacă peste graniță este în continuă creștere. În 2025, volumul poliţelor de călătorie a înregistrat un plus de aproximativ 12% faţă de anul precedent. Această evoluție este un semn clar al unei preocupări tot mai mari pentru protecţia financiară în timpul concediilor.

În condiţiile în care costurile medicale în străinătate pot fi uriașe, iar riscurile asociate călătoriilor sunt extrem de diverse, specialiștii avertizează că asigurările au devenit un instrument esenţial pentru planificarea responsabilă a oricărei deplasări.

„În spatele acestor despăgubiri sunt zeci de mii de vacanţe afectate de evenimente neprevăzute, dar şi situaţii în care asigurarea a făcut diferenţa. Aceste poliţe ajută turiştii să îşi continue călătoria sau să reducă impactul unor incidente neplăcute asupra bugetului personal”, a declarat Alexandru Ciuncan, Preşedinte & director general al UNSAR.

Peste 1.000.000 de lei plătiți săptămânal pe asigurări de călătorie

Frecvența incidentelor din concedii este mult mai mare decât am tinde să credem. Statisticile arată că problemele apar la ordinea zilei, indiferent că vorbim despre probleme de sănătate sau logistice.

Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, susţine că, în medie, în mai puţin de o săptămână, despăgubirile din asigurările de călătorie depăşesc un milion de lei. Acest indicator arată cât de expuși suntem în realitate în fața situațiilor neprevăzute atunci când suntem departe de casă.

Ce acoperă, de fapt, o asigurare de călătorie?

O asigurare de călătorie oferă un spectru larg de protecție, adaptat în funcție de specificul destinației și de modul în care alegem să călătorim. Printre cele mai importante acoperiri se numără:

Urgenţele medicale şi spitalizarea (cele mai costisitoare servicii în străinătate);

(cele mai costisitoare servicii în străinătate); Accidentele suferite pe parcursul călătoriei;

suferite pe parcursul călătoriei; Pierderea, furtul sau deteriorarea bagajelor ;

; Întârzierile de zbor sau chiar anularea integrală a călătoriei (storno);

sau chiar anularea integrală a călătoriei (storno); Asistenţa rutieră – un serviciu extrem de util pentru cei care aleg să plece în vacanță cu propria mașină.

Reprezentanţii UNSAR avertizează că, în lipsa unei asemenea asigurări, costurile asociate unor evenimente neprevăzute – în special cele medicale sau logistice în străinătate – pot fi semnificative şi extrem de dificil de gestionat din propriul buzunar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE