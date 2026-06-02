„Am primit cu tristețe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție, a trecut la cele veșnice. Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică și a învățământului de profil, a contribuit la formarea și îndrumarea a numeroase generații de polițiști, lăsând în urmă o moștenire profesională deosebită. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a MAI.

Cine a fost generalul Costică Voicu

Originar din localitatea Grindu, județul Ialomița, unde s-a născut în noiembrie 1951, Costică Voicu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și a intrat în structurile Ministerului de Interne. Înainte de Revoluția din 1989, activitatea sa a fost legată de combaterea criminalității economico-financiare, ocupând funcții de conducere în cadrul Direcției Economice a Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ascensiunea sa la vârful instituției s-a consolidat rapid după căderea regimului comunist, într-o perioadă de profunde restructurări ale aparatului polițienesc:

  • 1990 – 1996: A îndeplinit funcția de adjunct al șefului Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
  • 1996 – 1997: A fost numit Inspector General al Poliției Române. În timpul mandatului său, la 22 noiembrie 1996, a fost înaintat la gradul de general de divizie (cu două stele).
  • 2000 – 2008: A ocupat poziția de rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, perioadă în care instituția a trecut prin procese de modernizare a curriculei pentru alinierea la standardele europene din perioada de preaderare.

De asemenea, timp de peste două decenii (1992–2018), generalul a fost președintele executiv al Asociației Internaționale a Polițiștilor (I.P.A.) – Secția Română.

„Fabrica de doctorate” și scandalurile de plagiat

Deși a avut o carieră lungă în magistratură și învățământ, numele generalului Costică Voicu a apărut în mai multe anchete jurnalistice axate pe vulnerabilitățile sistemului de doctorate din cadrul Academiei de Poliție – o problemă sistemică intens dezbătută în spațiul public românesc.

Girul academic și suspiciunile de plagiat

Presa centrală a semnalat în repetate rânduri legăturile strânse dintre conducerea Academiei și zona politică în anii 2000. Publicațiile de investigație au arătat că obținerea titlurilor de doctor sub coordonarea sa sau cu girul comisiilor din care făcea parte a favorizat ascensiunea unor personaje influente din spectrul politic și administrativ, în special din zona PSD.

Cazul Florea Oprea și copierea „la virgulă”

Cea mai răsunătoare controversă directă s-a înregistrat în anul 2016, în contextul verificării tezelor de doctorat suspecte aparținând unor înalți funcționari publici. O anchetă extinsă a scos la iveală suspiciuni majore de plagiat în cazul tezei de doctorat a fostului secretar de stat din MAI, Florea Oprea, susținută în anul 2010.

Conducătorul de doctorat al acestuia a fost chiar generalul Costică Voicu. Analiza lucrării a demonstrat că primul capitol al tezei, întins pe pagini întregi, era identic „la virgulă” cu un articol publicat cu un an mai devreme (în 2009) de către Costică Voicu în Revista de Investigare a Criminalității.

Mai mult, capitolele următoare coincideau integral cu suportul de curs pentru masteranzi scris de generalul Voicu în 2010, intitulat „Strategia de Securitate a Uniunii Europene”. Cazul a intrat la acea vreme în atenția Comisiei de Etică a Academiei de Poliție și a CNATDCU, devenind un exemplu de bune practici încălcate chiar la vârful corpului profesoral care trebuia să garanteze rigoarea academică.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
GSP.RO
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.RO
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii
Tvmania.ro
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii

Alte știri

O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Știri România 16:54
O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Știri România 15:43
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Parteneri
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Adevarul.ro
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Stiri Mondene 17:09
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
ObservatorNews.ro
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
GSP.ro
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
GSP.ro
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
Parteneri
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Politică 15:00
Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Politică 11:42
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Parteneri
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
ZiaruldeIasi.ro
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)