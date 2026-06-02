„Am primit cu tristețe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție, a trecut la cele veșnice. Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică și a învățământului de profil, a contribuit la formarea și îndrumarea a numeroase generații de polițiști, lăsând în urmă o moștenire profesională deosebită. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a MAI.

Cine a fost generalul Costică Voicu

Originar din localitatea Grindu, județul Ialomița, unde s-a născut în noiembrie 1951, Costică Voicu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și a intrat în structurile Ministerului de Interne. Înainte de Revoluția din 1989, activitatea sa a fost legată de combaterea criminalității economico-financiare, ocupând funcții de conducere în cadrul Direcției Economice a Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ascensiunea sa la vârful instituției s-a consolidat rapid după căderea regimului comunist, într-o perioadă de profunde restructurări ale aparatului polițienesc:

1990 – 1996: A îndeplinit funcția de adjunct al șefului Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

A îndeplinit funcția de adjunct al șefului Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). 1996 – 1997: A fost numit Inspector General al Poliției Române . În timpul mandatului său, la 22 noiembrie 1996, a fost înaintat la gradul de general de divizie (cu două stele).

A fost numit . În timpul mandatului său, la 22 noiembrie 1996, a fost înaintat la gradul de general de divizie (cu două stele). 2000 – 2008: A ocupat poziția de rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, perioadă în care instituția a trecut prin procese de modernizare a curriculei pentru alinierea la standardele europene din perioada de preaderare.

De asemenea, timp de peste două decenii (1992–2018), generalul a fost președintele executiv al Asociației Internaționale a Polițiștilor (I.P.A.) – Secția Română.

„Fabrica de doctorate” și scandalurile de plagiat

Deși a avut o carieră lungă în magistratură și învățământ, numele generalului Costică Voicu a apărut în mai multe anchete jurnalistice axate pe vulnerabilitățile sistemului de doctorate din cadrul Academiei de Poliție – o problemă sistemică intens dezbătută în spațiul public românesc.

Girul academic și suspiciunile de plagiat

Presa centrală a semnalat în repetate rânduri legăturile strânse dintre conducerea Academiei și zona politică în anii 2000. Publicațiile de investigație au arătat că obținerea titlurilor de doctor sub coordonarea sa sau cu girul comisiilor din care făcea parte a favorizat ascensiunea unor personaje influente din spectrul politic și administrativ, în special din zona PSD.

Cazul Florea Oprea și copierea „la virgulă”

Cea mai răsunătoare controversă directă s-a înregistrat în anul 2016, în contextul verificării tezelor de doctorat suspecte aparținând unor înalți funcționari publici. O anchetă extinsă a scos la iveală suspiciuni majore de plagiat în cazul tezei de doctorat a fostului secretar de stat din MAI, Florea Oprea, susținută în anul 2010.

Conducătorul de doctorat al acestuia a fost chiar generalul Costică Voicu. Analiza lucrării a demonstrat că primul capitol al tezei, întins pe pagini întregi, era identic „la virgulă” cu un articol publicat cu un an mai devreme (în 2009) de către Costică Voicu în Revista de Investigare a Criminalității.

Mai mult, capitolele următoare coincideau integral cu suportul de curs pentru masteranzi scris de generalul Voicu în 2010, intitulat „Strategia de Securitate a Uniunii Europene”. Cazul a intrat la acea vreme în atenția Comisiei de Etică a Academiei de Poliție și a CNATDCU, devenind un exemplu de bune practici încălcate chiar la vârful corpului profesoral care trebuia să garanteze rigoarea academică.

