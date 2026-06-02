Evident, personajul principal, Nicușor Dan, este depășit de avalanșa crizelor la care deocamdată este spectator. Declarația lui pe tema numirilor în Justiție este edificatoare: Am mai multe informații decât voi. Sigur are, dar cine i le interpretează, cine îi face analiză și cine îi oferă soluții?

Practic, mare parte din deciziile luate sunt contra analizelor din societatea civilă și a soluțiilor așteptate de cei care l-au votat. În acest moment, Nicușor Dan pare un președinte-kamikaze. Se duce în cap, iar noi odată cu el.

România nu are premier, România nu are șefi la servicii, mai nou ne-am decapitat și șeful Statului Major al Apărării. Chiar dacă mai este în funcție, moral puterea acestuia de decizie e nulă din momentul în care a devenit suspect într-un dosar anchetat de DNA. Nu îmi pot imagina că structurile informative n-au avut informații despre cazul generalului Gheorghiță Vlad, că nu l-au informat de președintele României de faptul că un membru CSAT are dosar penal. Este o chestiune de siguranță națională. Șeful statului trebuia, pe baza acestor informații, să-l demită pe general și să nu expună Armata la acest scandal.

Cu un război la graniță, o escaladare fără precedent în relațiile cu un stat agresor, Rusia, șeful statului român nu a avut nicio reacție prin care să ferească Armata României de acest moment care îi va afecta credibilitatea și va crește sentimentul că suntem, noi toți, în pericol, fără nicio protecție din partea autorităților.

