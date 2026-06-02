După ce show-ul de la Antena 1 a ajuns la final, Libertatea a stat de vorbă cu Marina Luca despre marele premiu. Întrebată ce va face cu banii, ea a dezvăluit că vrea să investească în unele proiecte internaționale.

„Voi investi acești bani în afacerea mea, La Dame de Luca, un proiect prin care creez deserturi high-end și contribui la dezvoltarea unei culturi gastronomice autentice. O mare parte din investiție va merge către marketing, astfel încât tot mai mulți oameni să afle despre acest proiect, cât și în proiecte internaționale: următorul urmează să fie la Milano, un pop-up în colaborare cu un brand de genți din piele. Scopul meu nu este doar unul personal, ci și unul social, orientat către comunitate.

Este foarte dificil să faci educație și să promovezi educația, mai ales în domeniul gastronomic. Cu toate acestea, avem mare nevoie de ea pentru a evolua și pentru ca gastronomia românească să fie recunoscută și apreciată la nivel internațional. Obiectivul meu este să dezvolt cât mai mult brandul și afacerea La Dame de Luca și să le duc la un nivel global, transformând acest proiect într-un reper de excelență și educație gastronomică și ambasador a rădăcinilor mele”, a spus Marina Luca în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că în timpul „Chefi la cuțite” a spus că visează să aibă propria cofetărie în Europa, am fost curioși să aflăm de la câștigătoarea emisiunii de la Antena 1 în ce oraș și-ar deschide afacerea.

„Da, îmi doresc să deschid propria cofetărie în Europa. Copenhaga, Viena, Milano și Barcelona sunt câteva dintre destinațiile pe care le am în vedere. Pentru început, îmi doresc câte un singur local în fiecare oraș, deoarece vreau să păstrez unicitatea conceptului și poziționarea sa de nișă.

Nu îmi doresc ca toată lumea să fie clientul meu, ci să ajung la acei oameni care apreciază cu adevărat calitatea, experiența gastronomică și care împărtășesc aceeași pasiune pentru gust și rafinament. Cred cu tărie că fiecare produs își are publicul său și că nu trebuie să încerci să fii pe placul tuturor.

În momentul în care urmărești să mulțumești pe toată lumea riști să îți pierzi autenticitatea, identitatea și sinceritatea care te definesc. De aceea, îmi doresc să construiesc un brand puternic, cu personalitate, care să atragă oamenii ce rezonează cu valorile și viziunea mea asupra gastronomiei”, a adăugat Marina Luca în exclusivitate pentru Libertatea.

Tânăra ne-a dezvăluit și cu cine a legat prietenii din cadrul show-ului: „Am rămas în relații bune cu toți concurenții, însă prietenia este ceva ce se construiește în timp. Cu membrii echipei verzi, alături de care am luptat și am trecut prin atât de multe provocări, am păstrat o legătură frumoasă și după concurs. Am rămas prietenă cu Ștefan, Florin, Salvatore, Cătălin și Vladimir. Experiențele intense prin care am trecut împreună ne-au apropiat și au creat conexiuni autentice, care au continuat și dincolo de competiție”!

Prin ce greutăți a trecut Marina Luca până acum

La finalul interviului, Marina Luca a vorbit și despre greutățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții și peste care a reușit de fiecare dată să treacă cu bine.

„A fost greu să cresc fără părinți. A fost greu ca, încă din copilărie, să am grijă de bunica mea și să fiu expusă unor situații pe care un copil nu ar trebui să le trăiască sau să le înțeleagă atât de devreme. A fost greu să trăiesc singură de la 15 ani, când m-am mutat la Chișinău.

A fost greu să simt respingerea tatălui meu. A fost greu și în relația cu mama mea, pentru că ea nu a acceptat mult timp domeniul pe care mi l-am ales. Își dorea pentru mine o viață mai ușoară și, din acest motiv, nu m-a susținut aproape un deceniu. Astăzi înțeleg că această atitudine venea din grijă și din dorința de a mă proteja.

A fost greu să muncesc ani întregi pentru a strânge banii necesari studiilor la Academia Ducasse. Mi-am petrecut mare parte din tinerețe muncind și formându-mă continuu. Apoi au urmat alte provocări majore: Academia Ducasse, restaurantele Michelin și competiția Chefi la Cuțite, experiențe care m-au format, dar care mi-au testat constant limitele.

Din punct de vedere profesional, a fost greu să lupt pentru locul meu într-un domeniu în care am fost uneori judecată prin prisma prejudecăților, fie că vorbim despre rasism sau sexism. A fost greu să mă impun în echipe formate preponderent din bărbați și să demonstrez, zi de zi, că merit să fiu acolo prin muncă, disciplină și rezultate.

Totul a fost greu. Dar, indiferent de obstacole, nu am cedat niciodată. Chiar și atunci când îmi era frică în adâncul sufletului, am continuat să merg înainte. Curajul nu a însemnat absența fricii, ci alegerea de a nu mă lăsa învinsă de ea”, a încheiat câștigătoarea „Chefi la cuțite” interviul pentru Libertatea.

