Kamara vorbeste în somn. „Erau domnișoare foarte frumoase”

Fosta vedetă de televiziune Geanina Ilieș a fost cea care l-a dat de gol pe Kamara la show-ul Ferma, de la Pro TV. Aceasta a dezvăluit că muzicianul vorbește în somn.

„Cred că are probleme interioare. Nu vrea să borbească despre problemele astea, se exprimă mai mult în somn…

… Are un suflet foarte bun, dar cred că a avut niște experiențe foarte dure de viață. Dar nu a învățat ceva din ele”, a spus Geanina Ilieș.

„Am visat că eram la Moscova, Erau domnișoare foarte frumoase și am conversat una alta. Era o petrecere…”, a povestit Kamara.

Citește și: Filiera italiană! O nouă pacientă mutilată la nas de Matthew Mode își amintește că „medicul chirurg” a intrat în sala de operație alături de un prieten, Michelle di Chirico, un dentist! „Când mi-a dat pansamentul jos, nasul meu arăta ca un şniţel bătut pe tocător”