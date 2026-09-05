Cu o carieră diversificată, care include cercetări militare, scrierea de cărți și predarea cursului „Leadership și Fericire”, Arthur C. Brooks îndeamnă la schimbarea stilului de viață prin pași simpli, dar eficienți.

Devino o persoană matinală

Brooks crede că diminețile sunt un „moment magic” pentru productivitate și creativitate. El recomandă trezirea înainte de răsărit pentru a beneficia de ce numește „proprietăți speciale”.

„Dacă te trezești odată cu soarele, ai pierdut deja mult din zi. Totul începe cu o noapte bună de somn, deci trebuie să te culci la timp”, a explicat acesta.

Redu consumul de cofeină și alcool

Un alt obicei pe care Brooks îl consideră esențial este limitarea consumului de cafea și alcool, mai ales înainte de culcare.

„Alcoolul îți distruge somnul, iar cofeina rămâne în organism mai mult timp pe măsură ce îmbătrânești”, spune el.

Profesorul, care consumă 380 mg de cofeină pe zi, recomandă să evităm cafeaua în primele 90 de minute după trezire, pentru a lăsa corpul să elimine în mod natural adenozina, substanța care induce somnolența.

Fără tehnologie în primele și ultimele ore ale zilei

„Dispozitivele electronice pot îmbunătăți viața, dar trebuie să ai grijă cum le folosești”, afirmă Brooks.

El sugerează să evităm utilizarea telefonului în prima oră după trezire și să îl ținem departe de dormitor.

„Cu cât petreci mai mult timp pe dispozitive, cu atât viața ta pare mai lipsită de sens”, avertizează el, explicând că utilizarea excesivă activează doar emisfera stângă a creierului, responsabilă de rezolvarea problemelor tehnice.

Exerciții fizice fără distrageri

Antrenamentele matinale fără căști sau podcasturi pot stimula creativitatea. Brooks își ia adesea un carnet de notițe pentru a-și înregistra ideile apărute în timpul exercițiilor.

„La fel ca în duș, cele mai bune idei vin când mintea este liberă”, susține el.

Pauze fără telefon

Profesorul subliniază importanța interacțiunii umane autentice. „Homo sapiens a evoluat conectându-se prin contact vizual și conversații față în față. Dispozitivele întrerup aceste conexiuni neurochimice esențiale”, explică el.

De asemenea, Brooks recomandă renunțarea la telefon cu o oră înainte de culcare pentru a favoriza odihna și reconectarea cu cei dragi.

Schimbă-ți obiceiurile!

Brooks consideră că obiceiurile definesc fericirea. Periodic, el își analizează și ajustează rutina pentru a rămâne pe drumul spre o viață mai fericită.

„Creierul nostru este extrem de plastic și putem adopta noi obiceiuri la orice vârstă. Este nevoie de șase săptămâni pentru a schimba un obicei”, explică.

Sfaturi pentru un somn odihnitor

Un alt aspect important este evitarea meselor copioase înainte de culcare și practicarea meditației. Brooks explică: „Am realizat că dacă mănânc prea târziu, glicemia și pulsul meu cresc, afectând calitatea somnului. Meditația m-a ajutat să îmi îmbunătățesc somnul”.

Acceptă că fericirea absolută nu există

„Fericirea nu este un sentiment constant. Este mai important să îți ajustezi așteptările și să înțelegi că sentimentele sunt trecătoare. Dacă îți stabilești obiective realiste și înțelegi emoțiile, vei putea gestiona mai bine provocările vieții”, concluzionează Brooks.

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