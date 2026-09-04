Imaginile au fost surprinse în dimineaţa de 22 august şi publicate vineri de reprezentanţii Parcului Naţional Retezat.

„Se pare că una dintre camerele rangerilor a fost supusă unei inspecţii tehnice amănunţite. Verdictul ursului: poziţia nu era chiar pe placul lui, aşa că a trecut personal la reglaje”, au scris aceştia.

Reprezentanţii parcului naţional glumesc pe seama întâmplării, precizând că ceea ce a făcut ursul a fost un „control de calitate marca Parcul Naţional Retezat”.

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