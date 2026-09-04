Comisia Europeană analizează „amendamentul Fritz” din Legea Integrității

Noua lege a integrității din România, ce include controversatul „amendament Fritz”, se află sub lupa Comisiei Europene, care analizează compatibilitatea acesteia cu legislația Uniunii Europene. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al executivului european pentru HotNews.ro.

Potrivit declarațiilor, Comisia va examina cu atenție legea din perspectiva cerințelor Mecanismului de Redresare și Reziliență (PNRR) și a conformității cu dreptul UE.

„Structurile Comisiei vor trage concluziile corecte în privința cererii de plată”, a precizat oficialul european. Evaluarea va fi inclusă în analiza celei de-a șasea și ultimei cereri de plată a României din cadrul PNRR, care urmează să fie transmisă în luna octombrie.

Deși Comisia nu a oferit detalii despre scrisoarea trimisă Guvernului României, aceasta include întrebări despre „amendamentul Fritz” și despre decizia de încetare automată a mandatelor pentru oficialii care au fost declarați în incompatibilitate sau conflict de interese în trecut, relatează G4media.ro.

Ce prevede „amendamentul Fritz”

„Amendamentul Fritz” a fost introdus în noua lege a integrității de PSD și votat cu sprijinul AUR. Documentul stipulează că persoanele declarate în incompatibilitate sau conflict de interese, pentru care nu s-a împlinit termenul de trei ani al interdicției legale, își vor pierde funcția sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Această prevedere îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, acesta fiind declarat în conflict de interese în iunie 2026 de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit Agenției Naționale de Integritate (ANI), alți nouă aleși locali sunt în aceeași situație.

Autoritățile române dau asigurări că fac toate demersurile ca țara să nu piardă cei 770 de milioane de euro din PNRR

După ce scrisoarea Comisiei Europene a ajuns pe masa Guvernului, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat pentru HotNews.ro că executivul european a solicitat clarificări privind justificarea necesității ca mandatele unor oficiali aleși să fie încheiate imediat.

Într-un comunicat oficial transmis joi, Guvernul României a dat asigurări că se fac toate demersurile pentru ca țara să nu piardă cele 770 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR legat de noua legislație de integritate.

„Guvernul face toate demersurile pentru a se asigura că România va încasa integral cele 770.000.000 de euro aferente jalonului PNRR referitor la noua legislație de integritate, ca urmare a suspiciunilor apărute la nivel european, dar și în societatea românească, privind respectarea principiilor dreptului european de către noua lege ANI”, se arată în comunicat.

„Amendamentul Fritz” a fost validat de CCR

Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate, care include controversatul amendament, a fost contestată la Curtea Constituțională de USR-PNL. Totuși, CCR a stabilit că prevederea este constituțională.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a promulgat legea, subliniind că a luat această decizie pentru a evita pierderea fondurilor din PNRR.

„Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a declarat șeful statului.

Legea a fost adoptată înainte de termenul-limită din 31 august 2026 pentru a asigura accesarea fondurilor PNRR. Totuși, Guvernul a precizat că folosește perioada rămasă până la depunerea cererii de plată pentru a corecta eventualele neconcordanțe din actul normativ. Bruxelles-ul este așteptat să finalizeze analiza într-un timp cât mai scurt, conform cererilor autorităților române.

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