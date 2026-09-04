Laurențiu Reghecampf jr, cunoscut de familie și de public drept Bebeto, a devenit major pe 31 august. Anamaria Prodan a pregătit pentru fiul său o petrecere fastuoasă, la care au participat membri ai familiei, prieteni și apropiați. Evenimentul a avut loc pe pontonul din Snagov, iar atmosfera a fost întreținută de artiști cunoscuți. Mâncarea, invitații și muzica au făcut parte din petrecerea organizată pentru marcarea unei etape importante din viața tânărului.

Dincolo de petrecere, Anamaria Prodan s-a gândit și la viitorul fiului său. Impresara a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a le oferi celor trei copii ai săi condiții bune și un început de drum fără grija zilei de mâine.

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Ce cadouri a primit fiul Anamariei Prodan

Printre darurile pregătite pentru Bebeto s-au numărat un duplex în cartierul Pipera, un Audi SQ8 și un apartament în Dubai. Pentru Anamaria Prodan, valoarea cadourilor nu este însă singurul lucru important. Impresara a transmis că se bucură în primul rând de faptul că fiul său a crescut frumos și că poate începe următoarea etapă a vieții cu încredere.

„Este prințul meu și, după evenimentele din viața mea, mi-am făcut o promisiune: să ofer copiilor mei măcar jumătate din ce mi-a oferit mama mie. M-a ajutat Dumnezeu enorm. Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine. Este un copil minunat, care nu mi-a făcut niciodată nici cea mai mică problemă.

A terminat școala perfect, a intrat la facultate fără probleme. Este stâlpul familiei noastre. Rebecca și Sarah îl iubesc fără limite, Nuți și Victor la fel. Este prințul nostru și îl iubim fără margini”, a declarat Anamaria Prodan pentru Spynews.

Anamaria Prodan, mesaj emoționant pentru fiul său

Cu ocazia majoratului, Anamaria Prodan a publicat pe rețelele de socializare un videoclip de la petrecere și un mesaj dedicat lui Bebeto. Impresara i-a transmis fiului său că începe o etapă în care va trebui să își construiască singur drumul, dar că va avea în continuare sprijinul mamei sale.

„18 ani. Și toată viața înainte.

Astăzi nu sărbătoresc doar ziua în care ai devenit major. Sărbătoresc începutul vieții tale de bărbat. Începutul unui drum pe care, de acum, îl vei construi singur, cu alegerile, ambiția, caracterul și puterea ta. Pleacă în viață cu aripile larg deschise și nu te uita înapoi. Țintește sus. Mai sus decât îndrăznești astăzi să visezi. Go, prințul meu! Cucerește viața! Cucerește lumea! Urcă pe cele mai înalte trepte și, când ajungi acolo, muncește să rămâi sus. Arată lumii cine ești, cât poți și cât de puternic ai fost crescut să fii. Să nu uiți niciodată cine ești și de unde ai plecat. Să ai demnitate când câștigi, putere când pierzi și curajul de a o lua de la capăt ori de câte ori viața te va pune la încercare. Iar dacă vreodată vei obosi, întoarce doar puțin capul. Mama va fi acolo. Mereu. Nu ca să-ți trăiască viața, ci ca să-ți amintească faptul că poți cuceri orice.

Le mulțumesc din inimă tuturor celor care au fost alături de mine și au făcut posibilă această petrecere de neuitat. Ați fost parte dintr-un moment pe care îl voi păstra pentru totdeauna în suflet. 18 ani, iubirea mea. De aici înainte, lumea este a ta. Ia-o! Trăiește! Iubește! Luptă! Câștigă! Și lasă în urma ta un nume de care să fii mândru.

La mulți ani, campionul meu! Mama este și va fi mereu lângă tine. Acum… ZBOARĂ!”

Prin mesajul publicat, Anamaria Prodan a pus accent pe responsabilitatea, ambiția și independența de care fiul său va avea nevoie de acum înainte. Bebeto a intrat la facultate și, potrivit declarațiilor mamei sale, a încheiat școala cu rezultate foarte bune.

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