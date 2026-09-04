Prima greșeală: Clătirea pastelor cu apă rece după fierbere

Pastele sunt unul dintre cele mai îndrăgite preparate culinare, iar mulți oameni au învățat deja să le gătească acasă, exact așa cum le place. Totuși, deși respectă fiecare indicație din rețetă, uneori rezultatul final nu iese conform așteptărilor.

Cea mai frecventă greșeală apare imediat după ce pastele au fost fierte. Mulți oameni toarnă pastele în strecurătoare și le clătesc rapid sub jetul de apă rece de la robinet. Deși acest gest oprește procesul de gătire și împiedică lipirea lor pe moment, efectul asupra preparatului este considerat „devastatori” de către italieni, potrivit portalului de știri austriac Heute.

În timpul fierberii, pastele eliberează amidon la suprafață. Prin clătirea cu apă rece, acest strat natural de amidon este spălat complet. Fără amidon, sosul nu se va mai prinde de paste, ci va aluneca pur și simplu pe farfurie, lăsând pastele fade și fără aromă. Singura excepție permisă de bucătari pentru clătirea cu apă rece este prepararea salatelor reci de paste.

A doua greșeală: Adăugarea sosului direct în farfurie

A doua greșeală pe care oamenii o fac des este amestecarea pastelor cu sos direct în farfurie. Mai exact, oamenii scot pastele de la fiert, le pun în farfurie și adaugă deasupra o lingură de sos. Italienii recomandă ca pastele și sosul să se unească direct pe foc, înainte de servire.

Procedura corectă presupune scoaterea pastelor din oală cu două minute înainte de a fi complet fierte și mutarea lor direct în tigaia în care se află sosul cald. În acest fel, pastele vor absorbi aromele sosului în ultimele minute de gătire.

Trucul pe care îl folosesc italienii când fac pastele

Pentru a obține o consistență cremoasă, bucătarii italieni folosesc un truc simplu: opresc o cană din apa bogată în amidon în care au fiert pastele înainte de a le scurge.

Când pastele se amestecă cu sosul în tigaie, se adaugă treptat un strop din această apă fierbinte. Amidonul ajută la emulsionarea grăsimilor și a lichidului, creând un sos care îmbracă perfect fiecare bucată.

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Câtă sare se pune în apa pentru paste

Cantitatea de sare și momentul în care se pune în apă sunt cruciale dacă vrem să obținem un rezultat ca la restaurant. Sarea trebuie adăugată doar în momentul în care apa a atins punctul de fierbere, înainte de a pune pastele.

„Apa pastelor ar trebui să aibă gustul mării”, este sfatul binecunoscut pe care mulți bucătari îl oferă. Aceasta nu este doar o metaforă, ci un îndemn să nu fim zgârciți cu sarea, deoarece aceasta este singura modalitate prin care pastele capătă aromă încă din faza de preparare.

Producătorii italieni recomandă utilizarea a aproximativ patru lingurițe de sare la 3,8 litri de apă. Apa trebuie să fie suficient de sărată pentru a da gust pastelor încă din timpul fierberii, fără a fi nevoie de adaosuri excesive de condimente ulterior.

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