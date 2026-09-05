„Având în vedere redeschiderea totală a Pasajului Basarab, începând de luni, 7 septembrie, se reia circulația tramvaielor pe pasaj, iar liniile 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază, liniile 4, 11 și 47 vor fi reînființate, iar liniile 54 și 610 vor fi suspendate”, a anunțat STB vineri, 4 septembrie.

Tramvaiele 1, 4, 10, 11 și 47 vor funcționa pe următoarele trasee:

Tramvaiul 1, dus: „Romprim”, șos. Olteniţei, Calea Văcăreşti, Pasaj Mihai Bravu, șos. Mihai Bravu, șos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, șos. Nicolae Titulescu, „Bd. Banu Manta”.

Tramvaiul 1, întors: „Bd. Banu Manta”, șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timişoara, str. Progresul, str. Dr. Constantin Istrati, șos. Viilor, șos. Olteniţei, „Romprim”.

Tramvaiul 10, dus: Romprim, șos. Olteniţei, Piața Eroii Revoluției, șos. Viilor, str. Dr. Constantin Istrati, str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Pasajul Basarab, șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta

Tramvaiul 10, întors: Bd. Banu Manta, șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, șos. Ștefan cel Mare, șos. Mihai Bravu, Calea Văcărești, șos. Olteniţei, „Romprim”.

Tramvaiul 4, dus: Șura Mare, str. Șura Mare, șos. Giurgiului, str. Alexandru Anghel, str. Zețarilor, Zețarilor

Tramvaiul 4, întors: Zețarilor, str. Zețarilor, str. Alexandru Anghel, șos. Giurgiului, șos. Olteniței, str. Șura Mare, Șura Mare.

Tramvaiul 11, dus: Zețarilor, Prelugirea Ferentari, Calea Ferentari, Calea Rahovei, str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Calea Giulești, Cartier Giulești

Tramvaiul 11, întors: Cartier Giulești, Calea Giulești, Bd. Doina Carnea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, str. Progresului, Calea Rahovei, Calea Ferentari, Prelungirea Ferentari, Zețarilor.

Tramvaiul 47, dus: „Ghencea”, Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, str. Progresului, str. Dr. Constantin Istrati, str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii

Tramvaiul 47, întors: Piața Unirii, Bd. Regina Maria, str. 11 Iunie, str. Dr. Constantin Istrati, str. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, „Ghencea”.

Lucrările la Pasajul Basarab pentru reparații și punere în siguranță au început pe 20 iunie, în contextul în care, timp de 15 ani, podul nu a avut recepția făcută. Lucrările totale vor fi finalizate până la sfârșitul anului, potrivit estimărilor Primăriei Capitalei.

Podul Basarab s-a finalizat în 2011, iar lucrările au costat 240 de milioane de euro

Podul Basarab, care leagă sectoarele 1 și 6, între șoseaua Nicolae Titulescu și șoseaua Grozăvești, este cel mai lat pod hobanat din Europa, având 44 metri lățime. Este susținut de cabluri și reazeme elastice, are aproape 2 kilometri lungime și piloni înalți de 84 de metri.

Proiectul a demarat la începutul anilor 2000, când Traian Băsescu era primarul Capitalei. Lucrările la Pasajul Basarab, lung de 2 kilometri, au început în 2006, când primar era Adriean Videanu, și s-au încheiat în 2011, în mandatul lui Sorin Oprescu. Pasajul a fost inaugurat în iunie 2011 și a costat 240 de milioane de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE