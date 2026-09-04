Prima ta grijă, în calitate de „tânăr pensionar” – urăști această sintagmă -, este să te adaptezi la noul statut, adică să intri în rândul lumii. Ai două urgențe de îndeplinit:

a) să-l înjuri zilnic pe Ilie Bolojan, pentru că ți-a băgat 10% la CASS, nu ți-a indexat pensia și nici n-are de gând să ți-o indexeze anul viitor, dacă până atunci va rămâne premier interimar;

b) să votezi PSD la următoarele alegeri parlamentare, pentru că alde Grindeanu, Olguța, Manole și ceilalți îmbuibați pesediști joacă, de fiecare dată, cartea „iubirii” față de această categorie defavorizată în care abia ai intrat. Înjură PSD-ul, că doar el a dus țara în deficit excesiv, dar votează-l ca să-ți crească pensia!

Argumentele și justificările sunt valabile: ești pensionar și vrei să-ți intre pensia în contul bancar. Nu pleca urechea la explicațiile macro: deficit bugetar, amenințarea retrogradării în „junk”, împrumuturi externe mai scumpe, îndatorarea țării pentru următoarele cinci generații de români. Vrăjeli! Să te scutească cu vrăjelile macro. Tu ești micro: statul să facă rost de bani, să se scobească în orice orificiu al sistemului său (chiar și în cur, pardon de expresie!) și să-ți plătească pensia. Indexată.

Ai contribuit o viață de om la bugetul de pensii. Ți-ai făcut datoria față de statul român. A sosit vremea ca statul să-și facă datoria față de tine, pensionarul. Nu te interesează criza politică, războiul din Ucraina, politica UE privind schimbările climatice, prețul petrolului, Strâmtoarea Ormuz. Te interesează doar viața ta, pentru că mai ai puțin de trăit. „Bolojane, vreau pensia indexată!” – așa trebuie să strigi când vei ieși la iarnă în stradă, la proteste. Dar n-o să ieși.

Să nu te lași intimidat de vocile care o să te critice: nu ești înțelegător cu dificultățile prin care trece țara, ești egoist, ești bătut în cap, nu te gândești la viitorul copiilor și nepoților tăi, nu ești patriot. Destul! Să ajungă și acești moralizatori la pensie și să vadă cum este!

Patriotismul nu-ți ține de foame. Nici naționalismul nu-ți va indexa pensia și nici nu va ieftini medicamentele. AUR va duce țara în șanț dacă vine la guvernare, deci e puțin probabil să aibă grijă de pensia ta. PSD a dat mereu câțiva lei la pensii: a dat, nu a luat, ca Bolojan. Înjură-l și votează strategic!

Și „naționalismul sănătos”, invocat zilele trecute de președintele Nicușor Dan într-un discurs ținut la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, de la Catedrala Neamului, este o glumă proastă. Gluma președintelui, o glumă de președinte al României. Să-ți fie clar: nu ești patriot sau naționalist, ești pensionar. Atât. Restul nu contează.

Ți-ai luat viața pe cont propriu, lasă patria și națiunea să se descurce! Oricum, nu se vor descurca – părerea ta de pensionar. Adică ești defetist, cum a mai spus Nicușor Dan în același discurs, ești unul care nu crede că se poate face ceva bun în țara asta. Serios, domnule președinte? Ia încearcă să accesezi platforma abia lansată de statul român, „eSănătatea Mea”, ca să-ți faci o programare la medic, ca să te convingi cât de prost se fac lucrurile în țara pe care o conduci! „Ești pafarist, Nicușoare!” – așa trebuie să strigi la poarta Palatului Cotroceni, când vei ieși la iarnă să protestezi. Dar n-o să ieși.

Stai la televizor. Asta este o altă grijă de-a ta: să te relaxezi. Pensionarii sunt grosul audienței TV. Stai în prime-time și butonează telecomanda: de la România TV la Antena 3 CNN, de la B1 TV la Realitatea Plus și Digi24. Multe canale, nicio idee relevantă. Numai propagandă și linșaje media, mai cu seamă la Antena 3 și România TV.

Nu poți să citești o carte, pentru că te ustură ochii. Nu te uiți la filme, pentru că sunt vechi și încă nu te-a lovit virusul serialelor turcești. Așa că spală-ți creierul cu Ciutacu, Porumbel, Gâdea, Prelipceanu și Alexandrescu, cu toți oamenii lor de casă, analiști, pupincuriști, țuțeri și „farisei”, vorba președintelui Nicușor Dan. Ți-a plăcut ce-a zis totuși despre farisei! Ăștia când au de gând să se reformeze? Când au de gând să emită lucruri cu adevărat relevante pentru români? Când au de gând să se ceară afară? (Nu pot, sunt în misiune de la partide, că ele îi finanțează!) Când au de gând să se pensioneze? Probabil că, atunci când se va pensiona generalul Pahonțu, se vor pensiona și ei. Fiecare „pasăre” pe… pensia ei moare.

În loc să presteze, în fiecare seară, aceleași talk-show-uri obosite, cusute cu ațele propagandei de partid, mincinoase, imorale și neprofesioniste, moderatorii noștri ar putea să facă niște emisiuni din categoria „Cum să…?”. „Cum să mori sustenabil ca pensionar în România?” Ar fi un subiect de actualitate și de mare audiență, foarte potrivit pentru pregătirea lor profesională de gropari ai meseriei de jurnalist.

Ar mai fi o prioritate pentru începutul „carierei” tale de pensionar: să-ți cumperi un cărucior pentru alimente, unul cum îi vezi pe tovarășii tăi de suferință târându-l prin piață. Dar unul echipat cu inteligență artificială. Caută pe internet, trebuie să existe de vânzare un căruț de alimente cu AI! Să-l înveți și să-l instruiești, înainte de a pleca la piață, cu bugetul tău de cumpărături, cu lista de produse pe care dorești să le cumperi, cu preferințele tale, cu afecțiunile de care suferi. Să mergeți împreună la piață: tu înainte, ca un pensionar, iar el în spate, ca un câine credincios. Vezi că nu-i nevoie să-i strângi excrementele de pe trotuar!

Căruțul ăsta cu AI va prelua inițiativa în piață și te va conduce la taraba cu cel mai bun raport calitate-preț la roșii, castraveți, dovlecei, cartofi și morcovi. Știe căruțul, pentru că este AI! Se va opri la galantarul cu brânzeturi și îți va arăta cea mai ieftină telemea de vacă, cu un procent optim de sare, numai bună s-o cumperi din amărâta ta de pensie. Dacă îl vei învăța, căruțul cu AI îi va informa, prin mesaje vocale sau scrise pe telefon, despre oferte, promoții și chilipiruri, pe prietenii și vecinii tăi pensionari. Iată o dovadă de solidaritate între voi, pensionarii!

AI-ul va optimiza cheltuielile și costul vieții de pensionar. Dacă inteligența artificială nu poate să crească pensiile sau să le recalculeze la Casa de Pensii, măcar să le facă mai sustenabile.

Nu-i așa că viața de pensionar are perspective luminoase în România? Vise frumoase, pensionarule!

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