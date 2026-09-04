Prima ta grijă, în calitate de „tânăr pensionar” – urăști această sintagmă -, este să te adaptezi la noul statut, adică să intri în rândul lumii. Ai două urgențe de îndeplinit:

a) să-l înjuri zilnic pe Ilie Bolojan, pentru că ți-a băgat 10% la CASS, nu ți-a indexat pensia și nici n-are de gând să ți-o indexeze anul viitor, dacă până atunci va rămâne premier interimar;

b) să votezi PSD la următoarele alegeri parlamentare, pentru că alde Grindeanu, Olguța, Manole și ceilalți îmbuibați pesediști joacă, de fiecare dată, cartea „iubirii” față de această categorie defavorizată în care abia ai intrat. Înjură PSD-ul, că doar el a dus țara în deficit excesiv, dar votează-l ca să-ți crească pensia!

Argumentele și justificările sunt valabile: ești pensionar și vrei să-ți intre pensia în contul bancar. Nu pleca urechea la explicațiile macro: deficit bugetar, amenințarea retrogradării în „junk”, împrumuturi externe mai scumpe, îndatorarea țării pentru următoarele cinci generații de români. Vrăjeli! Să te scutească cu vrăjelile macro. Tu ești micro: statul să facă rost de bani, să se scobească în orice orificiu al sistemului său (chiar și în cur, pardon de expresie!) și să-ți plătească pensia. Indexată.

Ai contribuit o viață de om la bugetul de pensii. Ți-ai făcut datoria față de statul român. A sosit vremea ca statul să-și facă datoria față de tine, pensionarul. Nu te interesează criza politică, războiul din Ucraina, politica UE privind schimbările climatice, prețul petrolului, Strâmtoarea Ormuz. Te interesează doar viața ta, pentru că mai ai puțin de trăit. „Bolojane, vreau pensia indexată!” – așa trebuie să strigi când vei ieși la iarnă în stradă, la proteste. Dar n-o să ieși.

Să nu te lași intimidat de vocile care o să te critice: nu ești înțelegător cu dificultățile prin care trece țara, ești egoist, ești bătut în cap, nu te gândești la viitorul copiilor și nepoților tăi, nu ești patriot. Destul! Să ajungă și acești moralizatori la pensie și să vadă cum este!

Patriotismul nu-ți ține de foame. Nici naționalismul nu-ți va indexa pensia și nici nu va ieftini medicamentele. AUR va duce țara în șanț dacă vine la guvernare, deci e puțin probabil să aibă grijă de pensia ta. PSD a dat mereu câțiva lei la pensii: a dat, nu a luat, ca Bolojan. Înjură-l și votează strategic!

Și „naționalismul sănătos”, invocat zilele trecute de președintele Nicușor Dan într-un discurs ținut la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, de la Catedrala Neamului, este o glumă proastă. Gluma președintelui, o glumă de președinte al României. Să-ți fie clar: nu ești patriot sau naționalist, ești pensionar. Atât. Restul nu contează.

Ți-ai luat viața pe cont propriu, lasă patria și națiunea să se descurce! Oricum, nu se vor descurca – părerea ta de pensionar. Adică ești defetist, cum a mai spus Nicușor Dan în același discurs, ești unul care nu crede că se poate face ceva bun în țara asta. Serios, domnule președinte? Ia încearcă să accesezi platforma abia lansată de statul român, „eSănătatea Mea”, ca să-ți faci o programare la medic, ca să te convingi cât de prost se fac lucrurile în țara pe care o conduci! „Ești pafarist, Nicușoare!” – așa trebuie să strigi la poarta Palatului Cotroceni, când vei ieși la iarnă să protestezi. Dar n-o să ieși.

Stai la televizor. Asta este o altă grijă de-a ta: să te relaxezi. Pensionarii sunt grosul audienței TV. Stai în prime-time și butonează telecomanda: de la România TV la Antena 3 CNN, de la B1 TV la Realitatea Plus și Digi24. Multe canale, nicio idee relevantă. Numai propagandă și linșaje media, mai cu seamă la Antena 3 și România TV.

Nu poți să citești o carte, pentru că te ustură ochii. Nu te uiți la filme, pentru că sunt vechi și încă nu te-a lovit virusul serialelor turcești. Așa că spală-ți creierul cu Ciutacu, Porumbel, Gâdea, Prelipceanu și Alexandrescu, cu toți oamenii lor de casă, analiști, pupincuriști, țuțeri și „farisei”, vorba președintelui Nicușor Dan. Ți-a plăcut ce-a zis totuși despre farisei! Ăștia când au de gând să se reformeze? Când au de gând să emită lucruri cu adevărat relevante pentru români? Când au de gând să se ceară afară? (Nu pot, sunt în misiune de la partide, că ele îi finanțează!) Când au de gând să se pensioneze? Probabil că, atunci când se va pensiona generalul Pahonțu, se vor pensiona și ei. Fiecare „pasăre” pe… pensia ei moare.

În loc să presteze, în fiecare seară, aceleași talk-show-uri obosite, cusute cu ațele propagandei de partid, mincinoase, imorale și neprofesioniste, moderatorii noștri ar putea să facă niște emisiuni din categoria „Cum să…?”. „Cum să mori sustenabil ca pensionar în România?” Ar fi un subiect de actualitate și de mare audiență, foarte potrivit pentru pregătirea lor profesională de gropari ai meseriei de jurnalist.

Ar mai fi o prioritate pentru începutul „carierei” tale de pensionar: să-ți cumperi un cărucior pentru alimente, unul cum îi vezi pe tovarășii tăi de suferință târându-l prin piață. Dar unul echipat cu inteligență artificială. Caută pe internet, trebuie să existe de vânzare un căruț de alimente cu AI! Să-l înveți și să-l instruiești, înainte de a pleca la piață, cu bugetul tău de cumpărături, cu lista de produse pe care dorești să le cumperi, cu preferințele tale, cu afecțiunile de care suferi. Să mergeți împreună la piață: tu înainte, ca un pensionar, iar el în spate, ca un câine credincios. Vezi că nu-i nevoie să-i strângi excrementele de pe trotuar!

Căruțul ăsta cu AI va prelua inițiativa în piață și te va conduce la taraba cu cel mai bun raport calitate-preț la roșii, castraveți, dovlecei, cartofi și morcovi. Știe căruțul, pentru că este AI! Se va opri la galantarul cu brânzeturi și îți va arăta cea mai ieftină telemea de vacă, cu un procent optim de sare, numai bună s-o cumperi din amărâta ta de pensie. Dacă îl vei învăța, căruțul cu AI îi va informa, prin mesaje vocale sau scrise pe telefon, despre oferte, promoții și chilipiruri, pe prietenii și vecinii tăi pensionari. Iată o dovadă de solidaritate între voi, pensionarii!

AI-ul va optimiza cheltuielile și costul vieții de pensionar. Dacă inteligența artificială nu poate să crească pensiile sau să le recalculeze la Casa de Pensii, măcar să le facă mai sustenabile. 

Nu-i așa că viața de pensionar are perspective luminoase în România? Vise frumoase, pensionarule!               

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Brinzovenescu 04.09.2026, 12:35

Titlu...incomplet!Mai conform cu soarta rezervata acestei biete populații- cum a ajuns sa fie fostul popor român-ar fi un titlu de genul...„Invața sa...platești,sa platești și iar sa platești!Cu asupra de masura!Și sa votezi cu cine ți se„recomanda”!

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
Viva.ro
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
GSP.RO
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
GSP.RO
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Adevarul.ro
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Fanatik.ro
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
ObservatorNews.ro
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax.ro
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal
KanalD.ro
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă