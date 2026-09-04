O familie cu un bebeluș, lăsată pe drumuri

Un exemplu recent implică o familie din Čačak, care a fost abandonată pe stradă împreună cu un bebeluș de cinci luni, deși plătiseră pentru un sejur la un hotel de lux din stațiunea Simantro, pe Peninsula Halkidiki.

Tatăl copilului a explicat că au contactat agenția parteneră Barcino Travel din Grecia, care ar fi trebuit să vireze banii către hotel. Cu toate acestea, li s-a spus că plata nu fusese efectuată.

„Tot ce pot spune este că, în acest moment, suntem înșelați de Barcino Travel, atât eu și familia mea, cât și o altă familie care a călătorit cu noi cu mașina. Așteptăm până vineri să achite hotelului suma datorată. Până atunci, am plătit un avans de 400 de euro de familie. Dacă nu plătesc, va trebui să suportăm întreaga sumă din nou”, a declarat bărbatul pentru Blic.

Vacanță de vis transformată în coșmar

Un incident asemănător a fost relatat de Gordana Pavlović, o femeie din Belgrad, care a povestit pentru Blic cum vacanța sa în Leptokarya, începută pe 31 august, s-a transformat într-un coșmar.

„Suntem grupul care a plecat luni spre Leptokarya. Am ajuns acolo ieri, în jurul orei 9 dimineața, în fața vilei Iphigenia, iar proprietarul nu ne-a permis să intrăm pentru că Barcino nu plătise cazarea. Aproximativ 20 de persoane am fost nevoite să plătim din nou cazarea ca să nu rămânem pe stradă. Soțul meu s-a îmbolnăvit de la stres, iar concediul nostru, pe care l-am așteptat tot anul, a fost ruinat. Este groaznic ce se întâmplă cu oamenii. Cei de la Barcino ar trebui să ajungă în spatele gratiilor”, a spus Gordana.

De asemenea, aceasta a menționat că proprietarul cazării a promis returnarea banilor dacă Barcino își va onora datoriile până vineri, însă Gordana rămâne sceptică.

„Plănuim să dăm în judecată Barcino, dar e îngrijorător că proprietarul nu a vrut să ne ofere o chitanță pentru suma plătită din nou pentru cazare”, a adăugat ea.

Reacția agenției Barcino Travel

Între timp, reprezentanții agenției Barcino Travel rămân de negăsit. Potrivit Blic, jurnaliștii au încercat să ia legătura cu agenția atât telefonic, cât și prin vizite la birourile sale din Belgrad și Niš, însă fără succes. La fața locului, au găsit fie uși închise, fie angajați care au refuzat să comenteze situația.

Cazurile recente nu sunt singulare. În urmă cu doar câteva zile, 24 de turiști din Serbia, care călătoriseră la Ofrinio Beach prin intermediul Barcino Travel, au ajuns la vila Green Almond doar pentru a descoperi că rezervările lor nu au fost plătite.

Printre ei se aflau persoane în vârstă și copii cu dizabilități, care au așteptat ore în șir pe asfaltul fierbinte, fără asistență din partea agenției.

Conform unui document oficial emis de partenerii greci, plățile nu fuseseră efectuate de firma Travel Industry Management Systems, intermediarul Barcino Travel. Grecii au subliniat că responsabilitatea le revine exclusiv organizatorilor sârbi.

Unii turiști, disperați, au plătit din nou sume considerabile pentru a-și salva concediul, iar alții s-au întors acasă. Situația este cu atât mai alarmantă cu cât Barcino Tours, o agenție legată de același proprietar, a dat faliment în mai 2025, lăsând sute de călători fără bani și fără vacanțe. Ulterior, acesta a înființat o nouă companie, Barcino Travel, păstrând identitatea vizuală și site-ul web.

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