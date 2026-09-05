Stabiliți în Italia, la Roma, unde au pus bazele unei afaceri, tinerii au acceptat provocarea testului de fidelitate pornind de la gelozia Biancăi, o problemă mai veche, care s-a accentuat în ultimul timp.

Bianca și Marco au participat la casting și anul trecut la Insula iubirii, iar Bianca Ghiurcă este și mai geloasă decât atunci, chiar dacă soțul spune că nu îi dă motive. Un detaliu neașteptat legat de identitatea bărbatului a stârnit imediat curiozitatea telespectatorilor

Cum îl cheamă pe Marco de la Insula Iubirii în buletin

Debutul noului sezon Insula Iubirii 2026 la Antena 1 a scos la iveală faptul că soțul Biancăi nu are porecla „Prințul Marco”. Numele complet al concurentului este Prințul Marco Dăscăliuc. Acesta a explicat faptul că numele lui din buletin este Prințul, dar că se consideră doar prințul soției lui, care a recunoscut că este geloasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Așa mă cheamă, așa e scris în documente, mi-e de ajuns să fiu doar prințul ei”, a declarat Marco la Insula iubirii.

Drama din familie care l-a făcut să izbucnească în plâns

Emisiunea a adus și momente de vulnerabilitate pentru concurent. Un subiect sensibil pentru Marco este cel legat de familia lui. Concurentul a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său, care a murit. Soțul Biancăi trăiește cu regretul că tatăl lui nu a putut vedea cât de mult a evoluat.

„Din păcate, părinții mei au fost niște persoane modeste. La fel au plecat dintr-o situație grea în România. Nu au avut o casă. Noi niciodată nu am avut o casă și pentru mine a fost un obiectiv foarte mare ceea ce își dorea un copil de mic. Mama mea a decis să îl lase pe tata și tata a fost și mamă, și tată, un sfânt, Dumnezeu să îl ierte. Și cu el mers înainte. Și ce am devenit astăzi este datorită lui. Asta mă doare cel mai mult: că a văzut doar o perioadă din ce am putut să realizăm, îmi pare rău că nu a văzut, dar știu că știe unde am ajuns, datorită lui nu am luat străzi greșite”, a explicat concurentul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE