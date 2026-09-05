Avocatul timișorean Adrian Stan, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, a remarcat că decizia de confiscare a mașinii într-un caz de conducere fără permis ar putea fi o premieră în România, neidentificând alte cazuri în care să fie dispusă confiscarea mașinii pentru o astfel de infracțiune.

Spre exemplu, într-un caz similar, judecat cu doi ani înainte, Curtea de Apel Iași a refuzat să confiște autoturismul cu care fost comisă fapta, considerând că mașina nu este un bun „folosit” la săvârșirea infracțiunii, ci un bun fără de care fapta nu poate fi săvârșită.

Adrian Stan, avocat. Sursa foto: Arhiva personală

Teribilist cu BMW, dar fără permis

La 26 de de zile de la împlinirea vârstei de 18 ani, un tânăr cu opt clase din județul Bistrița-Năsăud și-a cumpărat cu aproape 30.000 de lei un BMW seria 5. Deși nu avea permis de conducere, tânărul s-a urcat la volan, iar în 30 iulie 2025 a fost oprit de un echipaj al Poliției Rutiere. În mașină se mai aflau patru pasageri. Tânărul a spus că s-a urcat la volan ca să meargă „la o unitate bancară pentru a-l împrumuta pe unul dintre martori”.

Pe numele tânărului de 18 ani a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, dar trei zile mai târziu a fost oprit din nou de Poliție, de această dată pe DN 17, în Mijlocenii Bârgăului. Polițiștii l-au urmărit 6 kilometri, descoperind că este în mașină cu alți doi pasageri. Fapta a fost comisă „în scopuri recreative”.

A treia oară, tânărul teribilist a fost prins conducând fără permis în 8 noiembrie 2025. Polițiștii de la Rutieră l-au văzut la volan pe DJ 151, în localitatea Sigmir, și i-au făcut semnal de oprire. Tânărul nu s-a conformat și a fugit de Poliție. La un moment dat a oprit, s-a dat jos și a luat-o la fugă.

Ancheta a scos la iveală faptul că mașina avea ITP-ul expirat din luna august și nu avea RCA valabil. Tânărul a fost reținut, apoi arestat preventiv, iar din decembrie 2025, plasat în arest la domiciliu. Procurorii au pus sechestru pe BMW, evaluat la 29.097 de lei, aproximativ 5.500 de euro.

Procurorii au pus sechestru pe BMW. Foto ilustrativ: Shutterstock

Judecătoria Bistrița: mașina rămâne la inculpat

La scurt timp de la comiterea faptei, tânărul a fost trimis în judecată, iar Judecătoria Bistrița a pronunțat în 12 februarie 2026 o primă hotărâre. Tânărul a fost condamnat, după ce a recunoscut faptele și a cerut să fie judecat în procedură simplificată, la trei pedepse de 10 luni, un an și un an și două luni, contopite într-o pedeapsă rezultantă cu suspendare sub supraveghere pe trei ani și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Cererea procurorului de confiscare a mașinii a fost respinsă de judecător cu justificarea că „valoarea bunului supus confiscării este disproporționată față de natura și gravitatea faptelor”. Instanța a argumentat că „infracțiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată sunt infracțiuni de pericol, nu au existat urmări, în sensul că inculpatul nu a fost implicat în evenimente rutiere și, de asemenea, la momentul conducerii autoturismului acesta urma cursurile unei școli de șoferi”.

„Doar hazardul” a făcut să nu provoace un accident

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița a atacat sentința exclusiv pe chestiunea confiscării. Procurorii au subliniat că același autoturism a fost folosit „în mod repetat, de trei ori, la intervale scurte de timp” și că este vorba despre „un autoturism cu motor de 2.600 cmc având 177 cai putere cu tracțiune spate”, condus de un tânăr de 18 ani fără permis, cu pasageri, inclusiv minori.

„Doar hazardul a făcut ca inculpatul să nu cauzeze un accident rutier în fiecare dintre aceste trei dăți, toate aceste aspecte demonstrând o gravitate și periculozitate ieșită din comun”, au arătat procurorii, care au cerut în principal confiscarea în natură și, în subsidiar, confiscarea prin echivalent bănesc.

De ce a dispus Curtea de Apel Cluj confiscarea mașinii

Curtea de Apel Cluj a admis apelul parchetului și a dispus confiscarea mașinii, arătând că „măsura de siguranţă a confiscării speciale luată asupra autoturismului folosit de inculpat la săvârşirea infracţiunilor nu reprezintă o sarcină excesivă şi nici nu există o disproporţie valorică astfel încât să atragă confiscarea în parte prin echivalent, fiind necesară confiscarea în natură”.

Curtea de Apel Cluj a respins o practică mai veche, potrivit căreia autoturismul condus fără permis nu ar fi fost „folosit” la comiterea faptei, ci ar reprezenta doar locul în care se materializează infracțiunea.

„În realitate, orice bun folosit la comiterea faptei, indiferent dacă infracțiunea putea sau nu să fie săvârșită prin intermediul bunului respectiv, este supus confiscării, instanțele judecătorești neavând un drept de opțiune, altul decât dreptul de a alege forma de executare a confiscării, în natură sau în parte prin echivalent bănesc”, se mai arată în motivare, dându-se exemplul armei folosite la infracțiunea de uz de armă fără drept, care se confiscă chiar dacă e deținută legal.

„Interesul public primează în fața dreptului de proprietate”

Judecătorii Curții de Apel Cluj au trecut decizia de confiscare și prin filtrul normelor CEDO referitoare la dreptul de proprietate, iar concluzia a fost că în acest caz confiscarea nu este o măsură excesivă.

Instanța a scos în evidență faptul că inculpatul a dat dovadă „de o determinare infracțională ieșită din comun”, conducând fără permis „în lipsa unui motiv cel puțin rezonabil, respectiv fără să urmărească un scop concret și urgent, fără ca autoturismul să facă parte dintre mijloacele de subzistență ale inculpatului sau familiei”.

„Interesul public de a proteja siguranța rutieră și viața celorlalți participanți la trafic primează în mod absolut în fața dreptului de proprietate al inculpatului asupra unui bun cu care a generat un pericol social de o gravitate extremă”, au conchis judecătorii.

Motivarea Curții de Apel Cluj, studiată de Libertatea, arată că în decizia luată judecătorii au avut în vedere și fenomenul tinerilor teribiliști, dar și puterea mașinii. „Această conduită iresponsabilă reflectă fenomenul social extrem de periculos al tinerilor teribiliști care, lipsiți de maturitate și de calificare, utilizează mașini puternice nu ca mijloace de transport, ci ca mijloc de afirmare, sfidând legea și autoritățile statului”, se mai arată în decizia definitivă a Curții de Apel Cluj.

Avocatul Adrian Stan observă o schimbare a practicii

Avocatul timișorean Adrian Stan, care a semnalat pe pagina sa de Facebook hotărârea luată de Curtea de Apel Cluj, a arătat că, studiind mai multe hotărâri judecătorești pronunțate la nivel național, a identificat cazuri de confiscare a mașinii în cazuri de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, dar e primul caz în care observă confiscarea mașinii pentru conducere fără permis. „De regulă, mijloacele de transport sunt confiscate dacă au servit la săvârșirea unor infracțiuni ca transportul de migranți, a unor produse de contrabandă. Autoturismele nu erau până recent confiscate în contextul unor infracțiuni la regimul rutier”, a declarat avocatul Adrian Stan pentru Libertatea.

Avocatul susține că alte cazuri de confiscare a autoturismului au fost acelea în care mașina a fost folosită ca armă în cazuri de omor sau vătămări corporale, iar cazul de la Cluj reprezintă „o practică foarte recentă”.

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