Marcel Toader vorbește despre Gabriela Cristea. “Am avut mereu o părere…”

La cinci ani de la divorțul de Gabriela Cristea, Marcel Toader a vorbit despre fosta sa parteneră de viață. Omul de afaceri, care a fost căsătorit de șase ori, a declarat, pentru wowbiz.ro, că are o părerea fantastică despre Gabriela Cristea și i-a făcut urări care mai de care mai frumoase.

“Despre Gabriela am avut mereu o părere fantastică! Este una dintre cele mai bune moderatoare de televiziune. Îi doresc tot succesul din lume, fericire în familie, să-i fie fata sănătoasă, iar ea să îmbătrânească lângă soțul ei și să se iubească. Eu nu am resentimente. Fiecare are viața lui și drumul lui”, a spus Marcel Toader despre fosta sa soție.

După divorțul de Marcel Toader, Gabriela Cristea și-a găsit fericirea alături de muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care are o fetiță, Victoria.

Citește și: RETROSPECTIVĂ/ Săptămâna haosului în politică. Punct culminant în războiul lui Dragnea cu Statul Paralel