După operația suferită la coloană în urmă un an și jumătate, cântăreața a descoperit, la clinica unde făcea recuperare, un program de slăbit pe care îl va încheia în această toamnă. Un nutriționist, un fizioterapeut, un kinetoterapeut și un psiholog au ajutat-o pe vedetă să scape într-un mod sănătos de kilogramele în plus, hrănindu-se corespunzător și făcând sport.

S-a îngrășat din cauza tiroidei, la 25 de ani

Monica Anghel, 47 de ani, a început să aibă probleme cu greutatea la 25-26 de ani, pe fondul unor probleme de sănătate.

„Nu mi-am dat seama în primă fază ce se întâmplă cu mine, doar că la început eram din ce în ce mai obosită, simțeam nevoia din ce în ce mai mult să dorm, nu aveam putere să fac mai nimic. Văzând că lucrurile stau așa, mi-am făcut niște analize și am descoperit că am aceste probleme cu tiroida. Din cauza hipotiroidiei – eu am avut hipotiroidie și după aceea am trecut în hipertiroidie – poți să te îngrași între 7 și 10 kilograme.

Sigur că, de-a lungul anilor, m-am îngrășat mult mai mult, pentru că nu știam cum trebuie să mănânc, când trebuie să mănânc, ce anume, mesele pe care le aveam erau dezorganizate. Am sărit aproape toată viața mea peste micul dejun, ceea ce nu a fost deloc OK. Mâncam o dată pe zi sau cel mult de două ori pe zi, adică mâncam un prânz și mai mâncam noaptea târziu, când ajungeam acasă, înainte să mă culc. A fost un dezastru. Am învățat de la nutriționista cu care lucrez că micul dejun trebuie să fie cel mai consistent. Mâncând aiurea, mâncând prost, mâncând de la o benzinărie sau de pe unde apucam, nu a fost în regulă. Când aveam proiecte la care trebuia să mă concentrez foarte mult – și evident că era și mai stresant decât de obicei programul -, atunci simțeam nevoia să ronțăi încontinuu, fără să îmi dau seama”, ne-a povestit artista cum s-a pricopsit cu multe kilograme în plus.

A ținut «n» diete, de dragul familiei

Monica Anghel nu a ascuns niciodată faptul că și-a supus organismul la diverse regimuri din dorința de a scăpa de greutatea nedorită. Susține că a recurs la astfel de soluții la îndemnul familiei. „Nu am avut niciodată o problemă cu mine, cu felul în care arăt, întotdeauna m-am admirat, chiar și cu 30 de kilograme în plus. Cei care mi-au spus tot timpul că trebuie să slăbesc – și aveau dreptate, doar că eu nu îmi dădeam seama de lucrul acesta! – erau membrii familiei: mama, tata și fratele meu, în mod special. Îndemnată de ei și ca să îi bucur, am ținut tot soiul de diete: disociată, Dukan, pe bază de proteine.

Sigur că după ce se termina acea dietă, kilogramele reveneau și nu reveneau acelea pe care le-am dat jos, veneau și cu câteva kilograme în plus! Ideea nu e să slăbești cu o dietă, ideea este să înveți să trăiești sănătos, lucru pe care eu, din fericire, l-am descoperit prin programul «Good Life», cu oameni de specialitate, oameni minunați, care îmi sunt alături și de la care am învățat cum trebuie să mănânc sănătos și cum trebuie să fiu eu în raport cu mesele, cu viața, cu sănătatea mea, cu sportul. Îmi doresc să fiu sănătoasă pentru copilul meu și să pot să am grijă de el, să pot să îl educ frumos și să îl văd mare și la casa lui”, a declarat, pentru Libertatea, Monica Anghel.

Refuză să-și taie stomacul

Deși multe vedete au reușit să scape rapid de surplusul de kilograme ca urmare a unei operații de micșorare a stomacului, Monica Anghel nu a cochetat cu această idee. „Din punctul meu de vedere, fiecare e liber să facă ce vrea, nu judec pe nimeni, nu condamn pe nimeni, nu e treaba mea asta, dar în ce mă privește, nu consider că e OK să-mi tai dintr-un organ sănătos doar ca să slăbesc, pentru că problema nu e stomacul, problema este că de multe ori mănânci din cauza stresului. Mâncarea asociată cu stresul e un fel de drog”, e convinsă artista.

„Am avut o perioadă în care mi se părea că nu am slăbit deloc”

O dată ce-a slăbit, Monica Anghel și-a golit dressingul de hainele care i-au rămas largi, în favoarea celor care îi pun în evidență silueta. Din tot șifonierul, a păstrat doar două obiecte vestimentare, și nu din motive sentimentale, ci la recomandarea specialistului.

„Am avut o perioadă în care mi se părea că nu am slăbit deloc, deși dădusem deja jos 30 kilograme. Stăteam de vorbă cu psihologul și mi-a spus să pun pe mine o pereche de pantaloni de dinainte de a începe să slăbesc, ca să văd dacă am slăbit sau nu. Așa că am păstrat o pereche de pantaloni și o fustă, iar când am momente din astea, îmi pun pantalonii sau fusta pe mine și zic: «A, ok, da, deci sunt în regulă». Toate hainele vechi le-am dat, pe acestea le-am păstrat și le mai probez din când în când, ca să mă bucur și vizual de rezultatele pe care le-am obținut”, ne-a explicat interpreta.

Citește și:

Tolo: Când Parlamentul nu își dădea avizul pentru arestarea politicienilor, era rău! Dar CSM e bun când refuză arestarea procurorilor DNA?!

Tatăl ministrului Carmen Dan a fost căpitan la echipa de fotbal Flacăra Moreni. „Vuță', fundașul care făcea „foarfeci peste cap'