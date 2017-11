Angie Moisescu este o dansatoare de club care face parte din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu de la emisiunea „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

Angie Moisescu, supranumită „Bad Angie”, este concurentă în acest sezon la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, difuzat de Antena 1.

Blonda este recunoscută pentru aparițiile sale sexy, dar și pentru faptul că este foarte slobodă la gură.

Angie Moisescu, care face parte din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu la emisiunea respectivă, ascunde o poveste de viață impresionantă.

Ea a fost căsătorită, are un băiețel, dar a fost nevoită, din cauza problemelor financiare, să-l lase în grija celui care i-a fost partener de viață.

Despre momentele grele din viața ei a povestit Angie Moisescu la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

„Nu îl cresc singură (n.r. copilul). Am fost căsătorită timp de 4 ani. Noi ne vedem foarte rar. Eu am cedat custodia copilului, pentru că așa a fost situația mea financiară atunci. Atunci, o pensie alimentară era foarte mică. Mama era bolnavă, la pat. Trebuia să am grijă de ea. când am divorțat, aveam 22 de ani și când m-am căsătorit, aveam 19 ani. Acum, gândind la rece, îmi doream doar o familie, nu eram îndrăgostită. Dansul a fost o alegere forțată. Am rămas eu singură să am grijă de ea și trebuia să găsesc un job care să ne întrețină….

Nu știam să stau pe tocuri. Eram băiețoaică și nu puteam să dansez pe tocuri. Regret în fiecare zi, când pun capul pe pernă (n.r. că i-a încredințat copilul tatălui). Ne vedem o dată sau de două ori pe lună. Sufăr în fiecare seară. Sunt mândră că sunt mamă, chiar cu jumătate de normă. Știu că o să fiu blamată acum, sunt obișnuită.

Doar pe mama o mai am. Mâncarea îmi aduce aminte de familie. Pentru mine, familie înseamnă doar mamă și copil. Ne-am distanțat foarte mult, după ce a murit tatăl meu. Eu cu fratele și cu sora mea nu ne mai vorbim, nici de sărbători nu ne mai sunăm…

Acum am iubit foarte exigent și poate de aceea ne-am găsit și ne-am completat. Noi am fost prieteni, apoi am devenit colegi de apartament. El nu voia să împărțim cheltuielile, că era un gentleman. Am descoperit un alt Andrei în el, mi-a plăcut ce am văzut”, a declarat Angie Moisescu.