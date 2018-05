Dorian Popa este în centrul atenției în urma unei înregistrări care face furori pe rețelele de socializare.

Artistul a susținut un spectacol zilele trecute la Zilele Orașului Jilava. la un moment dat, pe scenă, lângă el, apare o fetiță care se mișcă precum dansatoarele profesioniste, lasciv. Dorian Popa este entuziasmat de mișcările minorei.

Înregistrarea cu dansul fetiței a stârnit mare vâlvă. Dorian Popa a comentat, pentru paginademedia.ro, cele întâmplate la spectacolul lui.

”Consider că energia și talentul copiilor trebuie încurajate. Dacă o astfel de mișcare e mai mult decât ar trebui să facă un copil la această vârstă, îmi cer scuze și imi voi regândi comportamentul”, a declarat el.

“Este un copil care dansează. La fiecare concert, invit pe scenă un copil. Pentru ei e un vis devenit realitate. Eu nu pot să îi spun unui copil să coboare de pe scenă.

Ceea ce a făcut fetița a fost să danseze. A fost un număr de dans, a dansat twerk, dintr-un stil care se numește street dance.

Cu toată umilința și smerenia din lume, nu cred că am făcut un lucru rău. Repet, e o domnișoară care dansează”, a mai spus el.

“Îmi calculez fiecare pas, astfel încît să pot fi un exemplu. Mi-e greu să cred că am greșit pentru că am încurajat o domnișoară să danseze astfel. Îmi cer scuze dacă am promovat ceva greșit și voi fi mai atent data viitoare. Poate este greșeala mea că sunt mai deschis și mai relaxat decît prevede România”, a încheiat Dorian Popa.