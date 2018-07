„Am mâncat un peşte care era stricat. Am tras-o rău cu stomacul. A fost urât de tot. Am mâncat la restaurant. Mi-am anulat filmarea videoclipului, a fost urât de tot. A fost un singur peşte care a nimerit la mine. Ghinion. Mi s-a făcut rău după ce am mâncat. Am ajuns direct la spital. Mâncam des peşte acolo şi n-am simţit nimic, dar la o oră şi ceva… au apărut frisoanele. La analize totul ok, dar o lună şi ceva a fost groaznic. Nu ştiu cum m-am ţinut pe picioare la concerte. Am amânat filmarea videoclipului. Am fost în Grecia câteva zile să mă pun pe picioare”, a declarat Amna la tv. În toamna anului trecut, Amna a dat lovitura în Columbia. Vedeta a cântat în fața a 80.000 de oameni!

Citește și