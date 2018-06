“Acum o văd foarte înaltă, are peste 1,75. E foarte drăgălaşă, pentru mine este încă un copil, dar cu dimenisuni de femeie în toată regula. Are o maturitate frumoasă, asta este extraordinar. Cu prietenii, cu oamenii cu care se întâlneşte şi cu care s-a cunoscut are o relaţie foarte bună, ceea ce în ziua de azi nu e puţin lucru. Încerc ca părinte să fac ce e mai bine pentru copiii mei, să iau deciziile cele mai bune, comunic cu ei, luăm împreună decizii pentru că trebuie să ţin cont de ce îşi doresc şi ei”, a spus Andreea Berecleanu la Antena Stars.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 43 de ani, are doi copii superbi, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estteician Constantin Stan.

