Cum a început povestea de dragoste dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Prezentatoarea de la Kanal D a dezvăluit amănunte despre care nu a știut nimeni.

„Am alergat, am avut o dramă în cabină. Am deschis dulapul și au căzut peste mine toate hainele: rochițele, pantofii, tot ce aveam acolo. Am adus cam multe și trebuie sa aerisesc. Așa mi-am adus aminte de primii pasi în relatia cu iubitul meu: dulapul e foarte important într-un cuplu. Va fac imediat filosofia dulapului”, a spus Bianca la Kanal D.

„De la o periuță de dinti am început si eu. Cand am ajuns la el acasa prima oara l-am intrebat: nu ai cumva un elastic de păr?! Era culmea sa zica da! Asa fac mereu femeile: cand vrem să ne instalam in cuibusorul lui, uitam chestii: un elastic de par, o periuta de dinti, o pijama. (…) Când îți face loc în dulapul lui, e clar că îți face loc și în viata lui”, a spus Bianca Dragusanu în emisiunea Te vreau lângă mine.

Zilele trecute, Victor Slav a avut parte de un șoc, atunci când a auzit ce declară Bianca Drăgușanu în direct la tv.

