Laura Cosoi, despre momentele în care s-a simțit vulnerabilă. Actrița a povestit pe blogul personal, despre situațiile delicate prin care a trecut, în public. Viitoarea mămică a dat și câteva sfaturi.

Laura Cosoi le-a explicat fanelor sale, ce face pentru a căpăta încrederea în sine și mărturisește că nu există persoană care să nu se fi confruntat cu asemenea situații.

“Mi-a fost frica si am avut emotii sa vorbesc in public. Să nu crezi însă că eu nu am niciodată emotii legate de modul cum mă voi descurca în anumite situatii. Cum crezi ca m-am simtit la Yantai, când am am castigat premiul Best TV Chef Book – Europe și a trebuit să urc pe scenă, în fața tuturor somitatilor din industria gastronomica, stiind ca nu ma reprezint numai pe mine, ci si tara mea? Sau, de curând, am fost invitata sa tin un speech motivational la o companie, să vorbesc despre rutina mea zilnică, despre modul in care ma organizez si cum intampin provocarile care apar. Cum fac sa am încredere în mine? Folosesc, recunosc, anumite „trucuri”. Spre exemplu, mă simt mai bine dacă port o cămață largă și nu neaparat ceva mulat pe mine. Mă simt mai bine dacă port pantofi cu toc și daca am parul desfacut. Daca e o zi mohorata, folosesc un ruj mai aprins, pentru o nota suplimentara de energie si veselie. Evident, îmi pregatesc tot ce vreau sa spun, îmi ordonez ideile, însă, pe langa aceste lucruri, am grija si la imaginea mea prin cateva trucuri care ma ajuta sa ma simt bine cu mine insami. Increderea in propria persoana trebuie sa vina natural, firesc. Nu trebuie să ne fie frica de impas, de imperfect pentru ca suntem oameni și suntem construiți din emotii si sentimente. A avea încredere în tine înseamna a fi puternic si atunci cand esti puternica esti si frumoasa!(…)”, este o parte din mesajul vedetei. La începutul acestui an, Laura Cosoi a anunțat că este însărcinată și în curând va deveni mamă de fetiță.

