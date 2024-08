Filmările sunt în toi pentru noul sezon „MasterChef”, care va avea premiera pe 10 septembrie, de la ora 20.30 și va fi difuzat în fiecare luni și marți. Pentru emisiunea culinară, jurații Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au filmat în Maramureș, chiar la o păstrăvărie unde a apărut și Gina Pistol.

Filmări la „MasterChef” în România

Îmbrăcată într-o rochie albastră înflorată, prezentatoarea a atras toate privirile. Într-o altă postă făcută publică pe rețelele de socializare, de la filmările show-ului culinar, Gina Pistol apare alături de celebrii bucătari.

„La ce credeți că ne uitam?”, și-a întrebat Florin Dumitrescu fanii pe Instagram. Probabil răspunsul îl vom primi abia peste câteva săptămâni, când emisiunea „MasterChef” va fi difuzată la Pro TV.

„Probe pe teren, cred ca o sa fie frumos, abia aștept sa inceapă👏👏👏”, a reacționat un fan când a văzut imagini din culisele filmărilor „MasterChef” din Maramureș.

Ce spun chefii despre revenirea la Pro TV

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu. Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu (râde)”, a spus Bontea atunci când s-a aflat că revine la „MasterChef”.

„Pentru noi, MasterChef înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă și întoarcerea. În această perioadă în care am trecut prin diverse lecții, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranță și liniște și abia aștept să îmi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară”, a spus Chef Florin Dumitrescu.

„Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă și revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut… MasterChef este show-ul care a revoluționat gastronomia în România și îmi doresc ca noii concurenți să vină cu mult curaj, avem nevoie de toți rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună și de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”, a declarat și Cătălin Scărlătescu.

